Em um anúncio significativo na recente conferência Google I/O, a gigante da tecnologia declarou sua intenção de tornar seu chatbot de IA generativo, Bard, mais amplamente acessível. O Google está removendo a maioria das restrições da lista de espera e iniciando a disponibilidade no idioma inglês, com o objetivo de desenvolver ainda mais o chatbot com a colaboração de uma base maior de usuários.

Sissie Hsiao, vice-presidente e gerente geral da Assistant and Bard no Google, divulgou a notícia em uma postagem no blog da empresa. Hsiao expressou a ânsia do Google de coletar feedback valioso dos usuários, dizendo que eles querem colocar Bard nas mãos de mais pessoas. Como resultado, o chatbot estará acessível em mais de 180 países e territórios, com planos para mais expansão no horizonte.

John Krawczyk, diretor sênior de produtos do Google e um dos líderes da Bard, informou em um evento para a imprensa antes da conferência que as versões coreana e japonesa do chatbot estavam prontas para lançamento. Krawczyk também divulgou o plano da empresa de cobrir os 40 principais idiomas em um futuro próximo. Para garantir a implantação responsável do chatbot, outros idiomas estão sendo implementados separadamente. De fato, o compromisso do Google com uma abordagem de desenvolvimento cautelosa é evidente em sua referência ao Bard como um experimento em vez de um beta.

Além disso, o Google pretende aprimorar os recursos da Bard com a introdução de conteúdo multimodal. Este desenvolvimento significa que a Bard será capaz de fornecer mais do que apenas respostas textuais às perguntas dos usuários. Hsiao citou um exemplo em sua postagem no blog em que, quando perguntado sobre pontos turísticos imperdíveis em Nova Orleans, Bard fornecerá uma resposta útil acompanhada de visuais ricos para criar uma experiência mais imersiva. Embora atualmente apresente fotos, a perspectiva de incorporar mapas, gráficos e outros itens é uma possibilidade provável.

O Google apresentou o Bard pela primeira vez em uma postagem de blog em fevereiro, seguida pela disponibilidade pública do chatbot em março, por meio da lista de espera agora dissolvida. Semelhante ao ChatGPT da OpenAI, o Bard foi projetado para responder a perguntas naturalmente e pode ser útil em uma variedade de aplicativos, incluindo integração com plataformas no-code como AppMaster . Espera-se que a remoção das restrições da lista de espera não apenas acelere o desenvolvimento da plataforma, mas também amplie seu alcance e impacto no mundo acelerado das plataformas de chatbot com inteligência artificial.