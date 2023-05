Como parte de uma medida de aprimoramento de segurança, o Google planeja excluir contas pessoais que permaneceram inativas por dois anos. A nova política está programada para entrar em vigor até o final do ano e visa mitigar os riscos de segurança associados a contas não utilizadas, que são mais propensas a serem comprometidas e exploradas para fins de crimes cibernéticos.

A política atualizada abrange contas inativas na ampla gama de produtos e serviços do Google, incluindo YouTube, Google Fotos, Drive, Agenda e muito mais. O conteúdo hospedado nessas plataformas também corre o risco de ser removido. No entanto, a mudança de política não se aplicará a organizações como escolas e empresas.

Abordando a mudança de política, Ruth Kricheli, vice-presidente de gerenciamento de produtos do Google, explicou que contas mais antigas têm maior probabilidade de usar senhas comprometidas, antigas ou reutilizadas e geralmente não possuem medidas de autenticação de dois fatores. De acordo com a análise interna do Google, contas inativas têm pelo menos 10 vezes menos chances de ter autenticação de dois fatores configurada, deixando-as mais vulneráveis a ameaças cibernéticas. Contas comprometidas podem ser exploradas para roubo de identidade ou como vetores para distribuição de conteúdo indesejado ou malicioso, como spam.

Para minimizar o impacto, o Google pretende implementar uma abordagem em etapas para o processo de exclusão de contas, começando com aquelas que foram criadas e nunca mais usadas. As contas afetadas e seus e-mails de recuperação receberão várias notificações que levam à remoção da conta. Kricheli aconselhou os usuários a fazer login pelo menos uma vez a cada dois anos para evitar a exclusão da conta, acrescentando que o Google Fotos exige um login específico a cada dois anos para garantir que o conteúdo permaneça intacto.

No início deste mês, o Google introduziu chaves de acesso como uma alternativa mais segura às senhas para login.