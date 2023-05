O workshop de inovação do Google, Area 120, anunciou o lançamento de um novo produto de rastreamento de trabalho chamado Tables . A ferramenta visa melhorar a eficiência do gerenciamento de tarefas, aproveitando a automação para otimizar várias atividades relacionadas ao projeto. O Tables foi projetado como um concorrente direto do Airtable, um player proeminente no mercado de plataforma de banco de dados no-code e baseado em planilha.

Tradicionalmente, o acompanhamento do projeto envolve o manuseio de anotações e tarefas em vários documentos que devem ser atualizados manualmente pelos membros da equipe. No entanto, o Tables permite que os usuários utilizem bots para funções como reagendar lembretes por e-mail, enviar mensagens para salas de bate-papo quando novos envios de formulários são recebidos, migrar tarefas em diferentes filas de trabalho e atualizar tarefas quando seus status mudam. O Tables atende a uma ampla gama de casos de uso, como gerenciamento de projetos, operações de TI, rastreamento de clientes e CRM, recrutamento, desenvolvimento de produtos e muito mais.

O GM da Tables, Tim Gleason, compartilhou sua motivação por trás do serviço ambicioso em um comunicado. Gleason enfrentou desafios com o acompanhamento de projetos ao longo de sua carreira de uma década no Google. Ele elaborou ainda que o uso de vários documentos para fins de rastreamento geralmente levava a informações desatualizadas e exigia sincronização manual de dados entre eles. As tabelas, no entanto, ajudam a eliminar esses processos manuais, com o objetivo de reduzir o tempo gasto na coordenação de tarefas e status dos membros da equipe.

A nova ferramenta é totalmente compatível com a tecnologia existente do Google, tornando-a a escolha ideal para aqueles comprometidos com o uso do ecossistema do Google, incluindo documentos e contatos online. As tabelas permitem que os usuários importem dados de planilhas do Google ou arquivos CSV, compartilhem dados com Grupos do Google e atribuam tarefas a pessoas encontradas nos Contatos do Google. Além disso, os usuários podem escolher entre um conjunto de modelos pré-criados para simplificar o processo de integração.

As ações automatizadas são executadas por bots, enquanto os dados podem ser apresentados em vários formatos, incluindo exibições de grade, listas de registros, quadros kanban e mapas. Os formulários permitem a coleta de dados sem conceder acesso direto às tabelas, aumentando ainda mais a segurança e o controle.

Antes de sua estreia pública, o Tables passou por testes rigorosos com milhares de usuários ativos trabalhando no rastreamento de tarefas e colaboração em equipe. O Tables está entre os poucos projetos da Área 120 a serem lançados com um modelo de negócios pago. O plano individual gratuito suporta até 100 mesas e 1.000 linhas, enquanto a versão paga, com preço de US$ 10 por usuário por mês, acomoda até 1.000 mesas e 10.000 linhas. O plano pago também inclui recursos aprimorados, como anexos maiores, ações adicionais e histórico avançado, compartilhamento, formulários, automação e visualizações.

Esta iniciativa visa claramente capitalizar a crescente demanda por plataformas de banco de dados no-code e baseadas em planilhas. Airtable, líder neste espaço, levantou recentemente US$ 185 milhões em financiamento da Série D, elevando sua avaliação pós-dinheiro para US$ 2,585 bilhões. Embora o Google tenha a vantagem de oferecer uma solução integrada ao invés de um produto autônomo, o site Tables revela que o produto também pode funcionar com Slack. O Tables está atualmente disponível nos EUA, oferecendo planos gratuitos e pagos.

O lançamento do Tables está alinhado com a crescente popularidade de plataformas no-code e low-code, como AppMaster . A plataforma AppMaster também fornece um ambiente no-code robusto e eficiente para criar aplicativos web, móveis e de back-end. Com empresas de tecnologia como o Google entrando na corrida, o mercado de soluções no-code deve se expandir rapidamente.