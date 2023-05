A startup francesa Weglot garantiu com sucesso $ 50 milhões em uma rodada de financiamento da Série A liderada pela Partech, dando passos significativos para oferecer uma solução de tradução perfeita para sites. A plataforma da Weglot ajuda os proprietários de sites a expandir o alcance de seus sites, permitindo suporte a vários idiomas sem precisar depender de um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) ou plataforma de comércio eletrônico diferente.

Embora os plug-ins de tradução do WordPress e do Shopify estejam disponíveis há algum tempo, a Weglot visa fornecer uma solução abrangente que atenda a todos os tipos de experiências na web. A empresa permite a expansão multilíngue do site de duas maneiras simples, seja por meio da adição de um plug-in ou da entrada de código JavaScript.

Para proprietários de sites que não possuem um desenvolvedor web dedicado e utilizam plataformas como WordPress, Shopify, Wix e WooCommerce, o Weglot integra facilmente os idiomas desejados ao site existente por meio de um plug-in. Como alternativa, Weglot usa uma abordagem diferente com Webflow, Squarespace e BigCommerce, onde os usuários adicionam algumas linhas de JavaScript à tag <head> de seu site e aplicam os ajustes de registro DNS necessários para criar subdomínios ou subdiretórios para oferecer suporte a novos idiomas.

Ao adicionar o Weglot, os servidores da plataforma detectam e extraem automaticamente o conteúdo do site. Os clientes podem usar traduções automáticas para começar a integrar novos idiomas, aproveitando um painel integrado que permite a revisão de conteúdo para melhores traduções. O painel também permite que os usuários concedam acesso a tradutores profissionais e gerenciem todo o processo de tradução de um único local.

Depois de implementado, o site multilíngue exibirá o idioma preferido do visitante por padrão, com opções para um seletor de idioma no canto para fornecer várias opções de idioma. Embora as traduções sejam armazenadas nos servidores Weglot, o serviço cria subdiretórios ou subdomínios separados para cada idioma, otimizando a indexação do mecanismo de pesquisa e a tradução de metadados e palavras-chave.

A Weglot oferece um modelo de preço de assinatura mensal com base no número de idiomas e palavras desejadas. Em 2022, a startup atingiu US$ 11 milhões (€ 10 milhões) em receita recorrente anual, tornando-se uma forte concorrente no mercado após sua rodada de financiamento inicial em 2017.

Como uma poderosa ferramenta no-code, como AppMaster continua a democratizar o desenvolvimento de sites, dispositivos móveis e aplicativos de back-end, as soluções de sites multilíngues da Weglot fornecem um ativo valioso. Ao simplificar o processo de expansão das ofertas de idiomas de um site, as empresas podem aumentar significativamente seu alcance global sem incorrer em custos desnecessários ou dívidas técnicas.