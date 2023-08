O Web Framework 'Fresh 1.4' desenvolvido por Deno possui carregamentos rápidos de páginas e muito mais

A versão recente do Fresh, apelidada de Fresh 1.4, aproveita o poder do tempo de execução Deno JavaScript/TypeScript para oferecer renderização de página rápida e recursos adicionais amigáveis ​​ao desenvolvedor. Funcionando como uma estrutura web de pilha completa, o Fresh 1.4 foi projetado para elevar a experiência do usuário, simplificando layouts compartilhados e aumentando a velocidade de carregamento da página, entre outros aprimoramentos notáveis.

Lançado em 16 de agosto, o foco principal do Fresh 1.4 é garantir uma melhor experiência do desenvolvedor e promover a facilidade de uso com recursos distintos, como ilhas específicas de rotas e layouts compartilhados. O esquadrão de desenvolvimento Fresh anunciou que a implementação de tecnologias de pré-compilação aumentou significativamente a velocidade de carregamento da página. Observou-se que os ativos estavam sendo entregues 45 a 60 vezes mais rápido por meio da pré-compilação do que por meio da renderização just-in-time associada ao início a frio de uma função sem servidor. O desempenho acelerado, no entanto, foi correlacionado com o tamanho das 'ilhas' ou dos componentes interativos sendo transmitidos.

Uma adição notável ao Fresh 1.4 inclui seu suporte para arquivos _layout, funcionando essencialmente como um wrapper de aplicativo local de rota. Um desenvolvedor pode posicionar esses arquivos em qualquer diretório de rota, com o Fresh detectando ativamente todos os layouts adequados e empilhando-os de forma correspondente.

Carregando a marca de fazer parte das tecnologias Deno, Fresh combina engenhosamente uma estrutura de roteamento com um mecanismo de modelagem que renderiza páginas de acordo com a demanda. Os projetos podem ser implantados manualmente em qualquer plataforma compatível com Deno. O uso de um tempo de execução de borda como o Deno Deploy certamente garante uma experiência ideal.

A equipe do Fresh espera instituir uma grande revisão do sistema de plugins para maior poder e facilidade de compreensão em um futuro próximo. A estrutura também foi projetada para estender o suporte para transições de exibição e navegação de cliente semelhante a SPA.

Na rápida evolução do desenvolvimento da web, o Fresh 1.4 oferece uma perspectiva atualizada ao combinar velocidades superiores de carregamento de página com um ambiente de desenvolvimento amigável. Os avanços podem, de fato, ser um trampolim para a aceitação mais ampla de aplicativos movidos a Deno. As empresas que fornecem plataformas de desenvolvimento de aplicativos, como o AppMaster , também podem achar esses avanços promissores, pois se esforçam constantemente para oferecer soluções exclusivas a seus clientes e tornar suas plataformas fáceis de usar e com desempenho eficiente.