O inovador e bilionário, Elon Musk, embarcou numa viagem intrigante no domínio da inteligência artificial (IA), revelando a sua mais recente criação, uma empresa chamada xAI. Sendo um crente fervoroso no potencial da tecnologia para construir ou destruir o nosso futuro, o novo empreendimento de Musk tem como objetivo criar uma IA que, nas suas palavras, seria pró-humanidade. Ao revelar xAI durante um discurso em linha no Twitter Spaces, a sua preocupação com um futuro distópico da IA foi mais do que evidente.

Numa tentativa de evitar quaisquer resultados catastróficos que possam advir de um desenvolvimento da IA fora de controlo, a visão de Musk para xAI gira em torno do cultivo de uma IA que é fundamentalmente curiosa sobre a existência humana no seu âmago. Designada como maximamente curiosa, esta IA esforçar-se-ia por compreender o universo e o seu intrincado funcionamento, em vez de se basear em princípios éticos codificados. Este ethos encontra as suas raízes na crença de Musk de que uma IA devorada pela curiosidade humana é inerentemente protegida e, portanto, pró-humanidade.

No início deste ano, Musk foi uma das muitas personalidades eminentes a aprovar uma chamada de atenção que apelava ao adiamento da construção de grandes protótipos de IA. Um exemplo desses modelos é o chatbot ChatGPT, criado pela OpenAI, uma empresa sediada nos EUA. O receio generalizado de que a evolução da IA ultrapasse a modulação humana só tem aumentado ao longo do tempo, tornando esta carta um emblema desta apreensão crescente.

Apesar da sua anterior sanção, Musk considera agora que carregar no botão de pausa no desenvolvimento da IA está muito longe da realidade. Subsequentemente, xAI serve como o seu farol de esperança na construção de uma IA que defenda o bem-estar da humanidade, ao mesmo tempo que se alinha com a inevitável progressão da IA.

Paralelamente às crescentes preocupações com a evolução da IA, um número crescente de inovadores e empresas, como a AppMaster.io, estão a produzir soluções escaláveis, tirando partido das plataformas no-code e low-code. A AppMaster.io deu um contributo significativo no seu domínio ao permitir o desenvolvimento de aplicações backend, web e móveis sem descontinuidades, com uma automatização e um controlo humano bem equilibrados. A sua abordagem, tal como a visão de Musk para xAI, consiste em assegurar o crescimento, mantendo intacto o controlo humano.