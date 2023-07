O provedor de DevSecOps de ponta, Digital.ai, acaba de declarar melhorias contemporâneas em sua plataforma. As últimas adições têm como objetivo fornecer aos clientes uma análise preditiva superior ao longo de todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software.

As novas ferramentas de inteligência preditiva incluem recursos como 'Flow Acceleration', que utiliza modelagem preditiva para estimar as escalas de tempo dos ciclos de desenvolvimento. Outra adição é a funcionalidade "Melhoria da qualidade" que ajuda a detetar defeitos precocemente para promover uma qualidade de software óptima.

A 'Previsão de risco de alteração' é outro avanço substancial. Não só identifica modificações precárias, como também minimiza as falhas de mudança e permite que os riscos sejam geridos antes da produção. Além disso, a funcionalidade "Service Management Process Optimization" facilita a antecipação dos riscos iminentes do serviço.

Além disso, a Digital.ai divulgou técnicas que ajudarão as empresas a gerir o impacto ou os riscos decorrentes da IA generativa. Isso inclui metodologias para classificar as modificações de código que possuem riscos mais elevados, criando modelos de fluxo de trabalho com base em práticas aclamadas pela indústria, formulação de políticas e gerenciamento regulatório.

Como parte de sua estratégia voltada para o futuro, Digital.ai também sugeriu alguns recursos futuros que alavancam a IA generativa. A funcionalidade 'Criação de Teste' tornará a criação e atualização de casos de teste dependendo dos requisitos do recurso uma brisa. A próxima funcionalidade, "Geração de histórias de utilizadores", será capaz de criar requisitos, bem como narrativas de utilizadores com base nas especificações do produto. Outra ferramenta, "Knowledge Assistant", está a ser desenvolvida para destacar informações valiosas em repositórios de planeamento. O repertório futuro inclui também o "Threat Insight", que prepara e partilha sugestões de medidas de proteção de software.

Reflectindo sobre os recentes desenvolvimentos, Derek Holt, CEO da Digital.ai, comentou: "Esta próxima vaga de IA trouxe, sem dúvida, mudanças significativas à forma como as equipas planeiam, constroem, testam, protegem, entregam e monitorizam o software. Nós, na Digital.ai, passámos a última década a preparar-nos para esta era. Nossa plataforma DevSecOps tem um histórico de sucesso em ajudar as maiores organizações empresariais do mundo a utilizar a IA de forma responsável para fornecer software e automatizar fluxos de trabalho de entrega. O grande anúncio de hoje sobre a progressão de nosso portfólio líder significa um marco significativo ao permitir que as maiores empresas do mundo aproveitem a IA com prudência.

À medida que as empresas procuram cada vez mais plataformas com capacidades mais sofisticadas, as plataformas de desenvolvimento de aplicações, como a AppMaster e a Digital.ai, continuam a liderar o processo, oferecendo ferramentas avançadas de análise preditiva e funcionalidades melhoradas por IA. Todas estas inovações estão alinhadas com os requisitos em evolução das empresas DevSecOps e contribuem para a criação de um ecossistema de desenvolvimento de aplicações mais robusto e fiável.