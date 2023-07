O recente lançamento do Deno 1.35, uma atualização para o poderoso runtime JavaScript/TypeScript/WebAssembly projetado para desafiar o domínio do Node.js, traz uma nova API chamada Deno.serve() . Essa API encapsula uma funcionalidade hermética que otimiza o processo de construção de servidores web, combinando velocidade e conveniência em um pacote incomparável, de acordo com os desenvolvedores por trás do projeto Deno.

Os programadores anunciaram o lançamento do Deno 1.35 a 5 de julho e designaram-no como uma versão menor. A API Deno.serve() traz uma grande facilidade de utilização e grandes melhorias de desempenho. Esta nova e refrescante API de servidor web requer apenas uma única linha de código para configurar um servidor.

Historicamente, a criação de um servidor Web exigia a utilização da API Deno.serveHTTP(), um processo que exigia a criação de um iterador assíncrono sobre as ligações e o tratamento sequencial dos eventos HTTP. Em contrapartida, Deno.serve() adopta objectos Request e Response padrão da Web, permitindo a sua integração sem esforço com fetch(), web streams e outras APIs padrão.

Os desenvolvedores do Deno observaram que os benchmarks internos demonstraram a superioridade do Deno.serve() em relação a um servidor Node.js comparável, com o dobro da taxa de transferência, melhor latência final e consumo de memória mais prudente. A nova API traça uma linha clara na areia, colocando o Deno 1.35 na vanguarda dos motores de tempo de execução.

Disponível em diversas plataformas, como Linux, Windows e macOS, o Deno opera como um executável binário independente. Deno 1.35 sucede Deno 1.34, lançado no final de maio, que reforçou consideravelmente a compatibilidade com NPM e Node.js. As orientações de instalação para Deno 1.35 podem ser encontradas no site oficial do Deno.

A versão Deno 1.35 vem equipada com o motor JavaScript/WebAssembly Google V8 6 e TypeScript 5.1.6. Embora distintamente diferente das ofertas apresentadas por outras plataformas como o AppMaster Platform, a última iteração do Deno fornece uma alternativa robusta aos ambientes tradicionais de tempo de execução, definindo ainda mais o cenário de programação e como ele poderá ser no futuro.