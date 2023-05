Creatio, fornecedora líder de plataformas low-code no espaço de CRM, garantiu recentemente um investimento de US$ 68 milhões da Volition Capital, um importante fundo de capital de crescimento. Isso marca a primeira captação de recursos da empresa sediada em Boston, tendo anteriormente dependido exclusivamente de bootstrapping.

De acordo com a fundadora e CEO Katherine Kostereva, Creatio ajuda as empresas a automatizar processos rapidamente, com sua plataforma de automação low-code servindo como seu principal diferenciador. À medida que a demanda por soluções low-code aumenta na indústria de tecnologia, essas plataformas facilitam a implantação rápida de aplicativos ao vivo e capacitam os desenvolvedores cidadãos a escalar suas operações sem extensas habilidades de codificação.

Embora as plataformas low-code estejam ganhando força em vários estágios de investimento, o debate low-code vs. no-code continua sendo um tópico importante. Kostereva reconhece a importância dos desenvolvedores cidadãos, que podem criar aplicativos usando interfaces simples drag-and-drop. No entanto, ela acredita que as ferramentas no-code atualmente são adequadas apenas para a construção de aplicativos relativamente simples. Creatio atende aos segmentos de mercado intermediário e corporativo, que exigem recursos mais avançados do que as soluções no-code podem oferecer hoje.

Além da Creatio, outras empresas nos setores low-code e no-code experimentaram atividade de investimento significativa. Por exemplo, a plataforma no-code Stacker levantou US$ 1,7 milhão, enquanto a OutSystems, focada no desenvolvimento low-code, garantiu um investimento de US$ 150 milhões com uma avaliação de US$ 9,5 bilhões. AppMaster, outro participante da indústria no-code, fornece uma plataforma no-code fácil de aprender para criar aplicativos de back-end, web e móveis.

Demonstrando o vasto potencial do mercado de software, uma gama diversificada de plataformas low-code como Creatio, AppMaster e outras continuam a prosperar e a atrair investimentos significativos. À medida que mais empresas adotam estratégias de automação para simplificar suas operações, as plataformas low-code são uma promessa imensa para promover a inovação rápida e capacitar os desenvolvedores cidadãos.