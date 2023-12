Canonical lança contêineres Ubuntu simplificados para maior eficiência e vulnerabilidade reduzida

A Canonical, principal empresa do Ubuntu, concluiu o lançamento bem-sucedido de seus contêineres Ubuntu altamente eficientes e ultrapequenos. A característica marcante desses contêineres revolucionários é sua estrutura refinada, que cobre apenas o aplicativo e as dependências de tempo de execução necessárias, ignorando intencionalmente pacotes, utilitários ou bibliotecas no nível do sistema.

A ideia central por trás desta abordagem meticulosa é a eliminação de elementos supérfluos que podem contribuir para a robustez da imagem, aumentando significativamente a eficiência operacional e diminuindo possíveis superfícies de ataque, afirmou a Canonical em sua recente revelação.

Uma das principais tecnologias que sustentam a criação desses contêineres Ubuntu esculpidos é o 'Chisel', um gerenciador de pacotes que segmenta estrategicamente os pacotes Debian em 'fatias'. Essas fatias são subconjuntos independentes que compreendem seu conteúdo e dependências relacionadas.

A documentação do Chisel explica metaforicamente o conceito como 'ter uma fatia do Ubuntu', fornecendo apenas o que é necessário. O sistema foi concebido de forma a concretizar o velho provérbio “pegue o seu bolo e coma-o também”.

Entre os principais pontos positivos desses contêineres Ubuntu habilmente esculpidos estão sua compatibilidade durante todo o ciclo de desenvolvimento, uma defesa aprimorada contra problemas de dependência, uma interface de linha de comando (CLI) fácil de usar para os clientes construírem ou amplificarem seus contêineres e um processo simplificado de reconstrução de imagem.

A Canonical acredita que esses contêineres Ubuntu esculpidos oferecem às empresas um caminho perfeito para embarcar em sua jornada de conteinerização, enquanto fazem a transição eficaz do desenvolvimento para a produção. Esse sentimento segue a postagem do blog sobre o assunto.

Os contêineres Ubuntu esculpidos trazem a promessa de manutenção de segurança e suporte confiável da Canonical. As garantias da empresa incluem cinco anos de atualizações de segurança para contêineres provenientes do repositório primário, um serviço de patch de segurança de uma década para clientes Ubuntu Pro, assistência opcional durante a semana ou 24 horas por dia, 7 dias por semana e alinhamento de biblioteca e ciclos de lançamento com Ubuntu LTS para maior confiabilidade.

Os novos contêineres são uma escolha viável para uma ampla gama de conjuntos de ferramentas modernos, como Java, .NET e Python. Graças aos esforços colaborativos entre a Microsoft e a Canonical, as edições .NET 6, 7 e 8 possuem contêineres próprios.

Idéias semelhantes às imagens cinzeladas têm sido muito procuradas pelos desenvolvedores, de acordo com Richard Lander, gerente de programas .NET da Microsoft. A inovação do conceito e a execução eficaz pela Canonical foram altamente elogiadas e fizeram com que a Microsoft desejasse ser uma parceira de lançamento o mais rápido possível. A gigante da tecnologia ficou imensamente entusiasmada por enviar imagens Ubuntu Chiselled para .NET nesta versão GA.

Investir em ferramentas de desenvolvimento enxutas e eficientes, como plataformas sem código , é uma tendência crescente entre as empresas que buscam uma transformação digital fluida e econômica.