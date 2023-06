A Meta anunciou recentemente o lançamento global da funcionalidade Canais no Instagram, permitindo a um público mais vasto aceder às capacidades de transmissão da plataforma. Anteriormente, a funcionalidade era exclusiva de criadores e utilizadores seleccionados, permitindo-lhes partilhar mensagens de um para muitos com os seus seguidores.

O fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, partilhou a novidade no seu canal pessoal, destacando várias recomendações, como o Conselho Internacional de Críquete (ICC), a realizadora Karen X. Cheng, o influenciador Michael Le e o artista Daniel Arsham. O Instagram introduziu pela primeira vez a funcionalidade Canais em fevereiro, seguindo-se a adição do suporte para colaboradores em maio, quando Zuckerberg e o diretor do Instagram, Adam Mosseri, se envolveram numa discussão sobre a plataforma.

Para aderir a um canal, os utilizadores podem navegar para a secção de mensagens directas (DM) da aplicação e navegar na lista de "Canais sugeridos". De acordo com o Instagram, estas sugestões são geradas com base nos interesses dos utilizadores, nas interacções com os criadores e na atividade geral na plataforma. Os utilizadores também podem procurar canais de transmissão específicos na secção DM.

O Meta está atualmente a testar novas funcionalidades para melhorar a experiência dos Canais, incluindo sugestões de perguntas para os seguidores e um separador dedicado aos Canais na caixa de entrada dos utilizadores. Estão também a ser exploradas ferramentas adicionais para os criadores, como a definição de datas e horas de expiração para os canais, a adição de moderadores para gerir os membros e a partilha de ligações ou pré-visualizações através das Histórias.

No início deste mês, a Meta lançou a funcionalidade Channels no WhatsApp, inicialmente com parceiros seleccionados na Colômbia e em Singapura. O foco principal dos Canais do WhatsApp é fornecer às autoridades e agências locais e globais um meio de se conectar com indivíduos em uma escala mais ampla.

A expansão da funcionalidade Canais no Instagram por parte da Meta é uma indicação clara do empenho da empresa em melhorar a comunicação e o envolvimento nas suas plataformas. À medida que mais utilizadores e criadores ganham acesso a estas ferramentas de transmissão, será interessante ver como as suas experiências e interacções evoluem e crescem no espaço digital.