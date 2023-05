Dois ex-funcionários do Google, Sargun Kaur e Nikke Hardson-Hurley, identificaram um problema crítico no processo de recrutamento de engenharia e formaram uma nova startup inovadora chamada Byteboard. Eles decidiram repensar e reconstruir as entrevistas de trabalho de engenharia, concentrando-se nas habilidades práticas de codificação dos candidatos em situações do mundo real. Recentemente, Byteboard garantiu com sucesso uma rodada de financiamento inicial de $ 5 milhões liderada pela Cowboy Ventures, juntamente com um grupo diversificado de investidores anjos. Kaur e Hardson-Hurley se conheceram inicialmente durante o evento hackathon interno do Google, descobrindo um interesse mútuo em renovar o processo de entrevista de engenharia. Ambas as fundadoras, como mulheres de cor, experimentaram em primeira mão as desvantagens enfrentadas por indivíduos sub-representados devido ao sistema atual. Eles reconheceram a vantagem injusta que o processo concedeu àqueles com recursos para acessar os materiais de preparação, não muito diferente dos cursos preparatórios para o SAT do ensino médio. “O Byteboard é uma solução baseada em software que está realmente ajudando as empresas a substituir suas entrevistas técnicas pré-no local por uma entrevista baseada em projeto que as ajuda a contratar mais rapidamente por meio de um processo de entrevista muito mais positivo, simplificado e prático”, afirmou Kaur. O método de entrevista tradicional, projetado inicialmente por gigantes da tecnologia, como Google e Microsoft, visava Ph.D. candidatos de ciência da computação de universidades de prestígio. No entanto, de acordo com Kaur, a indústria de tecnologia se transformou significativamente ao longo dos anos, deixando para trás o processo de entrevistas. Byteboard visa mudar a dinâmica da entrevista de conceitos puramente teóricos para demonstrações práticas de codificação. Kaur compara o cenário à avaliação de jogadores de basquete observando suas performances na academia, em vez de fazê-los explicar as jogadas em um quadro branco. Ainda no Google, os cofundadores desenvolveram sua ideia em um produto por meio da incubadora interna do Google, a Area 120. Normalmente, os projetos da Area 120 são destinados ao uso interno, mas a Byteboard deu um salto raro no mercado como uma empresa autônoma.

Os fundadores projetaram os cenários de entrevista Byteboard para serem preenchidos pelos candidatos conforme sua conveniência, no conforto de seu ambiente de trabalho preferido. O foco principal dessas avaliações é avaliar as competências e habilidades necessárias para o trabalho. “Esse candidato fará a entrevista da Byteboard e é como trabalhar em um projeto. Simula muito o dia na vida de um engenheiro. Você não está sendo puxado para algoritmos obscuros”, explicou Kaur. Ela enfatizou ainda que os candidatos não deveriam ter que estudar para essas entrevistas: a única preparação necessária deveria ser aprimorar as habilidades de engenharia. A plataforma também anonimiza os dados enviados de volta aos gerentes de contratação, minimizando ainda mais o viés ao permitir que eles avaliem os candidatos com base apenas em suas habilidades demonstradas. As informações pessoais permanecem ocultas até que o candidato avance para uma entrevista pessoal. Embora ainda esteja em seus estágios iniciais com apenas oito funcionários, Byteboard já está fazendo ondas na indústria. Kaur e Hardson-Hurley priorizam a construção de uma equipe que reflita a diversidade da comunidade que eles atendem. Empresas como Figma, Lyft e Webflow implementaram Byteboard e testemunharam um impacto positivo em termos de redução do tempo de oferta, economizando centenas de horas de entrevista para as equipes de engenharia e montando departamentos de engenharia mais diversificados.

Essa nova abordagem de contratação pode potencialmente transformar o cenário do recrutamento de engenharia, de startups a organizações de nível empresarial. Na era das plataformas no-code e low-code, como AppMaster.io , o foco está mudando para permitir que os indivíduos criem aplicativos com mais rapidez e eficiência. Essa transição exigirá contratações de engenharia para demonstrar proficiência em cenários práticos de programação do mundo real, em vez de simplesmente se destacar no conhecimento teórico. Com isso dito, Byteboard está abrindo caminho para um processo de entrevista mais inclusivo e eficaz que se alinha melhor com os requisitos da indústria de tecnologia moderna.