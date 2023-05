A BuildFire, pioneira global no desenvolvimento de aplicativos móveis, continua recebendo elogios nos últimos relatórios da primavera de 2022 da G2. A empresa garantiu uma insígnia de Líder no Grid Report para Drag and Drop App Builders pelo quinto trimestre consecutivo e uma insígnia de Líder para Small Business Drag and Drop App Builder Software. Este reconhecimento contínuo reflete a forte satisfação do usuário e crescimento da BuildFire à medida que se expande para novos segmentos de mercado.

Entre 108 concorrentes na categoria de criadores de aplicativos drag and drop no G2.com, apenas nove receberam o prestigioso distintivo de Líder no Grid Report da primavera de 2022. Ian Blair, fundador e CEO da BuildFire, enfatiza a importância desses relatórios trimestrais para ele e sua equipe. Ele afirma: Saber que o reconhecimento vem de análises genuínas de clientes é uma das melhores maneiras de avaliar nosso impacto no mundo do desenvolvimento de aplicativos.

A insígnia de líder adicional da BuildFire confirma que seus esforços para atender a vários segmentos de mercado estão colhendo benefícios. A empresa tem como objetivo alcançar mais clientes do mercado intermediário e empresarial, esforçando-se continuamente para aumentar sua presença no mercado. Além disso, no G2 Spring 2022 Grid Reports, a BuildFire foi reconhecida como de alto desempenho em seis outras categorias, como software de criação de aplicativos de mercado intermediário, plataformas de desenvolvimento de aplicativos e plataformas de desenvolvimento móvel. Também conquistou títulos de Momentum Leader em mais três Momentum Grid Reports, acumulando 11 conquistas no total.

Desde a sua criação em 2014, a BuildFire se estabeleceu como líder do setor de desenvolvimento de aplicativos móveis. Sua plataforma no-code permite que as empresas criem aplicativos iOS e Android sem qualquer codificação. O software é adaptado para que os usuários DIY possam navegar facilmente, enquanto recursos mais avançados atendem a empresas com requisitos complexos de personalização. Empresas como AppMaster também aproveitam o poder das plataformas no-code para fornecer soluções escaláveis e econômicas com rapidez. Com mais de dez mil aplicativos de nível profissional desenvolvidos usando o BuildFire até o momento, a escalabilidade ilimitada e a vantagem competitiva de preço da empresa em relação ao desenvolvimento tradicional permanecem inigualáveis.

À medida que a G2 continua a nomear a BuildFire como de alto desempenho em várias categorias, ela demonstra a notável capacidade da empresa de ampliar suas capacidades e responder às crescentes necessidades de sua diversificada e crescente base de clientes. A revolução da plataforma no-code está arrebatando a indústria de desenvolvimento de aplicativos, e empresas como BuildFire e AppMaster permanecem na vanguarda dessa tendência progressiva.