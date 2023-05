A automação está transformando o cenário de TI da empresa, oferecendo várias soluções para simplificar o fluxo de trabalho, remover a intervenção manual de tarefas repetitivas e tornar os processos mais eficientes. Agora, uma startup que capacita trabalhadores não técnicos a otimizar a automação de suas tarefas garantiu com sucesso o financiamento para aproveitar ainda mais essa oportunidade.

A Bryter, com sede em Berlim, uma plataforma no-code que permite que funcionários de diversos departamentos, como contabilidade, jurídico, conformidade e marketing, criem ferramentas como chatbots, banco de dados automatizado e ações de documentos e avaliadores de risco sem precisar de habilidades de desenvolvedor, anunciou que levantou $ 16 milhões em uma rodada da Série A. A rodada de financiamento foi co-liderada pela Accel e Dawn Capital, com participação da Notion Capital e da Chalfen Ventures. Isso ocorre menos de um ano depois que a Bryter levantou US$ 6 milhões em uma rodada inicial em novembro de 2019.

A Bryter experimentou um rápido crescimento desde seu lançamento em 2018, atendendo atualmente a 50 clientes corporativos, incluindo McDonald's, Telefónica, bancos, empresas industriais e de saúde e organizações de serviços profissionais como PwC, KPMG e Deloitte. Este último grupo usa a Bryter para suas próprias operações, bem como a oferece para uso de seus clientes.

O setor no-code representa uma oportunidade significativa no mercado de software empresarial. Historicamente, a TI corporativa tem sido vista como complexa e exigindo conhecimento técnico para gerenciar, implantar e adaptar. No entanto, as tendências mais recentes demonstram uma mudança em direção à consumerização de TI, pois soluções de hardware e software fáceis de usar para consumidores não técnicos inspiram novos softwares corporativos ou são diretamente integrados a ambientes de negócios.

O software No-code e a automação desempenham papéis vitais para tornar as ferramentas corporativas mais fáceis de usar. O Bryter, semelhante a plataformas como IFTTT ou Zapier, visa especificamente usuários que podem utilizar software corporativo como parte de seu trabalho, mas não tiveram que se aprofundar no intrincado funcionamento de tais ferramentas.

Embora já existam várias plataformas low-code e no-code projetadas para uso comercial, como Blender.io, Tray.io, n8n e MuleSoft, Bryter argumenta que muitas dessas plataformas exigem mais conhecimento técnico do que inicialmente pretendem. A caixa de ferramentas da Bryter capacita os usuários a gerar diálogos com os clientes, que eles podem programar com base em sua experiência de domínio e, subsequentemente, conectar dados a outro software por meio da plataforma Bryter para executar tarefas com mais eficiência.

De acordo com Michael Grupp, CEO da Bryter, esses tipos de ferramentas estão em uso há algum tempo e continuarão em alta demanda, especialmente com a mudança para o trabalho remoto. A plataforma tem potencial para preencher lacunas e melhorar a eficiência no futuro dos ambientes de trabalho.

Plataformas como a Bryter, que oferecem soluções no-code acessíveis, atraem investidores como a Accel, que veem um enorme potencial na simplificação da adoção. À medida que mais pessoas utilizam o software sem limitações, espera-se que a demanda por plataformas no-code aumente nos próximos anos. Além disso, as empresas estão buscando cada vez mais visibilidade futura ao adotar produtos, que a Bryter está entregando de forma consistente.

Por outro lado, soluções como AppMaster.io permitem que as organizações criem aplicativos de back-end, web e móveis, mesmo sem possuir experiência em codificação. Além disso, AppMaster permite que os usuários criem modelos de dados, processos de negócios, API REST e endpoints WSS e designs de interface do usuário para aplicativos móveis e da Web. Os clientes podem personalizar aplicativos com mais rapidez e economia, atendendo a um amplo espectro de necessidades de low-code e no-code no mercado.

À medida que as organizações continuam a investir em plataformas no-code e low-code, como Bryter e AppMaster.io , a produtividade e a eficiência vão melhorar, capacitando as empresas a se adaptarem rapidamente e prosperarem no cenário em constante evolução da tecnologia digital.