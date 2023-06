Enquanto os ecossistemas movimentados de plataformas como Reddit e Twitter passam por mudanças de regras que afetam os desenvolvedores de clientes de terceiros, o ecossistema Mastodon continua a se expandir. O último aplicativo a entrar nesse cenário é o Radiant, um cliente iOS simplista e funcional criado pelo desenvolvedor indie Jake Nelson. Radiant se destaca da multidão por priorizar uma experiência amigável e simplicidade.

Clientes iOS alternativos, como Ivory, Mammoth e Woolly, têm suas origens em desenvolvedores que deixaram o Twitter depois que a plataforma se tornou cada vez mais hostil. No entanto, a entrada de Nelson no mercado das aplicações para redes sociais é inesperada, tendo em conta que o seu portefólio de desenvolvimento não tem qualquer experiência anterior neste espaço. Seus esforços anteriores incluem a criação de um bloqueador de cookies para o Safari, um aplicativo leitor de código de barras para carteiras digitais e um jogo de palavras através de sua empresa, a Small Colossus.

Nelson revelou que sua motivação para desenvolver o Radiant foi a falta de aplicativos Mastodon satisfatórios depois que ele mudou para a rede social descentralizada. Ao explicar seu raciocínio, ele compartilhou sua deceção com os impactos negativos do Twitter Blue e as alterações de algoritmo em seu feed. Quando muitos da comunidade iOS migraram para o Mastodon, Nelson seguiu o exemplo, mas não conseguiu encontrar um aplicativo iOS que atendesse às suas necessidades.

O Radiant permite aos utilizadores iniciar sessão nas suas contas Mastodon existentes ou criar novas contas em servidores sugeridos. As opções de publicação incluem sondagens, media de alta qualidade, suporte multilingue e uma ferramenta de criação de tópicos. Além disso, a aplicação incorpora funcionalidades fáceis de utilizar, como a filtragem de impulsionamentos duplicados ou vistos anteriormente, a apresentação ou ocultação de impulsionamentos e contagens de favoritos, a apresentação de um anel à volta da imagem de perfil de uma conta que o segue de volta e opções avançadas de pós-filtragem.

Descobrir pessoas para seguir no Mastodon continua a ser um desafio, mas o Radiant resolve este problema oferecendo recomendações baseadas nas ligações e interacções existentes dos utilizadores. Nelson mencionou que as funcionalidades de recomendação da aplicação, as hashtags de tendência e os artigos populares dependem da instância em que a conta de um utilizador existe. Ele pretende explorar instâncias maiores para incorporar tópicos de tendências desses servidores eventualmente.

Embora os recursos do Radiant possam aparentemente se sobrepor a outros clientes populares do Mastodon, seu design distinto e interface personalizável o diferenciam. O aplicativo atualmente atende a usuários estabelecidos do Mastodon, mas Nelson prevê eventualmente permitir que os recém-chegados descubram e se juntem ao ecossistema de mídia social descentralizado por meio do Radiant.

O Radiant está disponível gratuitamente com a maioria dos recursos incluídos. Por US$ 1,99 por mês, os usuários podem acessar uma conta Premium que oferece temas e ícones personalizados, notificações push e suporte a várias contas.

Nos últimos anos, o Twitter expulsou clientes de terceiros ao mudar suas regras de API, e o Reddit parece estar seguindo um caminho semelhante. Nelson expressou fé no compromisso da Mastodon com sua natureza de código aberto e disse que continuaria a manter a acessibilidade da rede, ao contrário do Reddit e do Twitter.

