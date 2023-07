Numa atualização empolgante da esfera da Inteligência Artificial (IA), foi noticiado que a Apple, o titã da tecnologia, está a mergulhar no desenvolvimento de ferramentas de IA para rivalizar com concorrentes como OpenAI e Google. A notícia foi fornecida pelo notável correspondente de tecnologia Mark Gurman da Bloomberg. A chave entre as experiências de IA da Apple é o desenvolvimento de um chatbot apoiado por IA que tem uma semelhança com a funcionalidade oferecida por ChatGPT.

Referido como "Apple GPT" dentro da empresa, os planos exactos para o lançamento desta tecnologia apoiada em IA para os utilizadores finais permanecem indeterminados nesta altura. No entanto, é seguro prever que um anúncio substancial relacionado à IA pela Apple pode ser esperado no próximo ano.

De acordo com o relatório, a Apple inovou uma estrutura distinta, conhecida internamente como 'Ajax', para a criação de modelos de linguagem em grande escala. Esses modelos são a espinha dorsal dos sistemas induzidos por IA que capacitam ofertas como Open AI’s ChatGPT e o Google's Bard. Curiosamente, o Ajax foi desenvolvido utilizando o Google JAX, a estrutura de aprendizagem automática da Google e funciona no Google Cloud. A Apple está a tirar partido das capacidades do Ajax para criar modelos linguísticos extensos e estabelecer uma base para uma ferramenta implementada internamente semelhante ao ChatGPT.

Embora a empresa tenha enfrentado desafios temporários sob a forma de preocupações de segurança relacionadas com a IA generativa, o que acabou por provocar uma paragem na implementação da ferramenta internamente, estas preocupações foram resolvidas e a ferramenta está agora acessível a um número crescente de funcionários. No entanto, a acessibilidade está sujeita a uma autorização específica e a ferramenta não pode ser explorada para desenvolver funcionalidades destinadas aos clientes, de acordo com o relatório.

Os funcionários estão a considerar o chatbot fundamental para facilitar a criação de protótipos de produtos. A ferramenta pode ser utilizada para responder a perguntas, resumir textos e muito mais, com base na sua formação de dados.

Os recursos oferecidos pelo chatbot da Apple se assemelham aos do Bing AI, ChatGPT e Bard, sem quaisquer funcionalidades distintas que o diferenciem das soluções comerciais disponíveis. À medida que a Apple prossegue a sua busca para adquirir proficiência em IA generativa, está a procurar profissionais equipados com conhecimentos abrangentes de IA generativa e modelos linguísticos de grande dimensão.

Embora intervenientes importantes como a Google, a Microsoft e a Meta tenham apresentado rapidamente os seus produtos de IA generativa a utilizadores globais, a Apple tem mantido um perfil relativamente discreto no que diz respeito à IA. Apesar de ter integrado funcionalidades de IA no seu conjunto de aplicações e produtos durante vários anos, a Apple está agora a tentar acompanhar a crescente procura de ferramentas de IA generativa que simplificam tarefas que vão desde a redação de ensaios à criação de imagens.

Nomeadamente, a Apple está totalmente empenhada em resolver os potenciais problemas de privacidade associados à IA, um sentimento partilhado pelo CEO da Apple, Tim Cook. Embora a integração de mais IA no inventário de produtos da Apple seja inevitável, será efectuada de forma ponderada e meticulosa. Esta procura do avanço da IA pela Apple também pode ser vista como um aumento da tendência em curso de adoção de plataformas low-code/no-code, como a AppMaster, para um desenvolvimento de aplicações acelerado, rentável e escalável.