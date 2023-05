A AppGyver, uma das startups pioneiras na área de desenvolvimento low-code desde 2013, lançou recentemente sua inovadora plataforma de desenvolvimento visual – Composer Pro. Anunciada como a solução no-code da próxima geração, a plataforma está em desenvolvimento há três anos e visa solucionar as deficiências dos atuais ambientes low-code. Oferecendo flexibilidade e potência inigualáveis, o Composer Pro oferece suporte à criação de aplicativos para a Web, PC, Mac, iOS e dispositivos Android utilizando as estruturas React Web e React Native. Além disso, pode ser expandido por meio de plugins projetados especificamente para esses frameworks.

Disponível gratuitamente para desenvolvedores individuais, escolas, startups e organizações não empresariais, o Composer Pro concede acesso ao serviço de banco de dados do AppGyver, à rede de distribuição de conteúdo (CDN) e às ferramentas de publicação.

Marko Lehtimaki, CEO e co-fundador da AppGyver, vê o Composer Pro como um divisor de águas que elimina as barreiras finais no desenvolvimento no-code e o impulsiona para o mesmo nível de poder da codificação tradicional. Com uma extensa lista de clientes corporativos e um fluxo de caixa positivo, a empresa conquistou o apoio de seus investidores ao oferecer a plataforma gratuitamente para um público mais amplo.

Entre os mais de 100 clientes corporativos do AppGyver, destacam-se as principais organizações, como DHL e Fingrid.

O Composer Pro possui um editor visual rico em recursos que capacita os usuários com ferramentas avançadas para criar funções lógicas e gerenciar bancos de dados perfeitamente. A plataforma fornece uma ampla variedade de componentes de interface do usuário pré-construídos e blocos de fluxo lógico que simplificam a experiência de desenvolvimento de aplicativos. Além disso, o AppGyver está configurando um mercado onde os desenvolvedores podem compartilhar ou possivelmente monetizar seus componentes personalizados.

A visão por trás do Composer Pro é trazer o mesmo nível de expressividade e poder encontrado em linguagens de programação para o desenvolvimento visual. Isso seria alcançado permitindo que os desenvolvedores criassem blocos de construção personalizados sem escrever uma única linha de código, eliminando efetivamente a necessidade de codificação em determinadas situações.

React e React Native surgiram como as principais tecnologias por trás do Composer Pro após um foco anterior em HTML5. A empresa concentrou seus esforços na otimização da geração de código, superando o que a maioria dos desenvolvedores consegue na otimização de seus projetos React Native. Consequentemente, com a adição de uma camada de design adaptável, a plataforma agora pode criar aplicativos para praticamente qualquer plataforma moderna.

Embora os desenvolvedores ainda possam escrever fórmulas e JavaScript personalizado manualmente, se necessário, os recursos sofisticados do Composer Pro permitem criar aplicativos complexos sem tocar em nenhum código, cumprindo a promessa central de plataformas low-code, como a plataforma PowerApps da Microsoft.

Para os entusiastas no-code, o AppGyver's Composer Pro, com sua rica variedade de recursos, é uma opção atraente para explorar. Além disso, plataformas como AppMaster.io oferecem soluções poderosas no-code que atendem ao desenvolvimento de aplicativos de back-end, web e móveis, permitindo que os usuários criem aplicativos com incrível velocidade e economia.