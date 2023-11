Amazon lança DataZone, um serviço revolucionário de gerenciamento de dados para colaboração e governança aprimoradas

Em um movimento para agilizar a colaboração de dados dentro das empresas, Amazon lançou uma solução pioneira de gerenciamento de dados – Amazon DataZone. Este serviço inovador atende à catalogação, descoberta, análise, governança, bem como compartilhamento de dados entre seus criadores e usuários.

Este novo serviço foi apresentado pela primeira vez no AWS re:Invent deste ano e tem como objetivo aproximar as equipes de uma empresa por meio de um gerenciamento de dados eficaz. Os principais contribuidores ou produtores de dados armazenam os ativos de dados estruturados no catálogo de dados, de onde os consumidores podem assinar esses ativos e compartilhá-los com outros colaboradores.

Conforme articulado por Shikha Verma, chefe de produto da Amazon DataZone, durante a palestra do evento, o serviço serve como um ambiente unificado que aumenta a visibilidade e fornece acesso direto aos dados para todas as partes interessadas em uma organização.

Ao implementar este serviço engenhoso, as empresas podem demarcar os seus dados em domínios que representam um limite dentro da empresa. Esses domínios compreendem os principais elementos do Amazon DataZone: portal de dados, catálogo de dados, projetos e ambientes e fluxos de trabalho integrados.

O portal de dados, um aplicativo baseado na web, oferece oportunidades de autoatendimento para acesso a dados. Para fins de autenticação, ele aproveita o AWS Identity and Access Manager (IAM) ou verifica credenciais de fontes de identidade externas por meio do AWS IAM Identity Center.

Além disso, Amazon DataZone resolve um grande obstáculo na descoberta de dados ao implementar uma taxonomia predefinida em seu catálogo de dados, onde os dados podem ser classificados e organizados com base no contexto de negócios, permitindo assim que os usuários localizem facilmente os dados necessários.

Seu ambiente e recursos de criação de projetos permitem que os usuários criem agrupamentos de ativos de dados, pessoas e ferramentas analíticas centradas em um caso de uso específico. Esses ambientes servem como espinha dorsal para produção ou consumo de dados. A AWS elucidou isso em uma postagem recente no blog, afirmando que os projetos Amazon DataZone fornecem um espaço propício onde os membros do projeto podem colaborar, compartilhar e trocar dados e ativos de dados.

Além disso, o serviço inclui fluxos de trabalho integrados que garantem fácil governança e controle de acesso. Se um consumidor de dados solicitar acesso aos dados, o proprietário deverá autenticar a solicitação, após o que Amazon DataZone gerenciará a concessão de acesso dependendo das permissões do armazenamento de dados.

Ilustrando um caso de uso prático, a AWS elaborou um cenário em que uma equipe de marketing de produto poderia aproveitar Amazon DataZone para analisar dados de vendas pertencentes a uma equipe de vendas para desenvolver uma campanha de adoção de produto. Dessa forma, o DataZone atua como um divisor de águas para equipes que lidam com grandes conjuntos de dados.