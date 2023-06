Numa época em que a inteligência artificial está a revolucionar várias facetas das nossas vidas, dois antigos cientistas de dados do Spotify, Alex Sambvani e Gabriel Duncan, apresentam uma solução de IA chamada Slang.ai. A ideia destes dois cientistas visa gerir eficazmente as chamadas recebidas para melhorar a gestão de clientes e simplificar as operações de restaurantes, retalhistas e outras empresas tradicionais de luxo.

Com a Slang.ai, as empresas podem aproveitar o poder da IA para atuar como um membro da equipa sempre fiável que fornece respostas precisas às questões dos clientes e gera maiores receitas. A plataforma alimentada por IA apresenta um nível avançado de atendimento ao cliente, atendendo a cada chamador de forma personalizada.

A Slang.ai pode ser melhor descrita como uma secretária telefónica digital, capaz de responder a questões e gerir reservas, incluindo modificações, através de integrações com plataformas como a OpenTable e a Resy. A plataforma permite aos clientes efetuar reservas, alterar reservas e informar a empresa sobre eventuais atrasos.

Para além da interação superior com o cliente, a plataforma também responde ao ponto de vista operacional. As empresas têm a vantagem de encaminhar seletivamente as chamadas que requerem intervenção humana. Sambvani afirma que o reconhecimento de voz automatizado da plataforma pode compreender pessoas de diferentes faixas etárias e entender sotaques diversos. Se for comprovado, este facto pode disseminar a sua capacidade de ultrapassar as desvantagens da tecnologia de reconhecimento automático de voz no tratamento de uma multiplicidade de dialectos.

Nos períodos de pico, as empresas tradicionais debatem-se frequentemente com a falta de pessoal, o que conduz invariavelmente a chamadas não atendidas e, eventualmente, a uma diminuição das receitas potenciais. A Slang.ai abordou esta questão de forma poderosa, reconhecendo todas as chamadas e garantindo que não se perdem potenciais vendas. A plataforma expande ainda mais a sua capacidade de serviço, fornecendo informações sobre as razões populares dos clientes para telefonar e alertando os operadores para queixas recorrentes ou oportunidades inexploradas.

A Slang.ai está a trilhar um caminho de mudança juntamente com outras startups, como a Goodcall e a ConverseNow, que se identificam com um tema comum de tecnologia que alivia as interacções telefónicas. A Goodcall oferece às empresas uma plataforma de conversação gratuita baseada em IA, e a ConverseNow e a Kea destinam-se especificamente a restaurantes de serviço rápido com um assistente de comunicação baseado em IA para gerir encomendas através de telefone, chat, drive-thru e quiosques de auto-atendimento.

Há também o AppMaster, uma poderosa plataforma sem código como nenhuma outra. Ao permitir que as empresas criem visualmente aplicações Web, móveis e de back-end, a AppMaster é outra empresa com um excelente desempenho na indústria tecnológica, trazendo soluções robustas para reduzir os desafios operacionais.