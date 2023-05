O setor jurídico está adotando cada vez mais soluções digitais para agilizar processos, economizar horas não faturáveis e aprimorar os serviços prestados aos clientes. Na prática, no entanto, os escritórios de advocacia e os departamentos jurídicos enfrentam barreiras à inovação, incluindo manter os projetos de TI dentro do orçamento e entregá-los dentro dos prazos, minimizando o risco de falha e garantindo a implementação bem-sucedida. Para superar esses obstáculos, as empresas estão recorrendo a plataformas low-code e no-code para criar aplicativos digitais ilimitados.

Desafios no Desenvolvimento de Tecnologia Jurídica Convencional

Tanto os escritórios de advocacia quanto os departamentos jurídicos internos frequentemente encontram dificuldades ao construir sua pilha de tecnologia jurídica usando técnicas de desenvolvimento tradicionais. Rotas comuns para o desenvolvimento incluem:

Desenvolvimento interno do departamento de TI:

Falta de agilidade e colaboração interdepartamental em projetos, aumentando o risco de não atender aos requisitos dos usuários finais ou exceder as restrições de tempo e orçamento.

As crescentes cargas de trabalho e responsabilidades dos departamentos de TI fazem com que os projetos de negócios sejam deixados de lado devido à expansão de pendências.

Dependência de TI para funcionalidade adicional ou aprimoramentos de capacidade.

Desenvolvimento Terceirizado:

Processo caro e demorado.

Os desenvolvedores podem não estar familiarizados com as necessidades específicas do negócio, levando a soluções abaixo do ideal.

As organizações permanecem dependentes de desenvolvedores externos para manutenção, funcionalidade adicional ou modificações.

Compra de produtos de prateleira:

Os produtos de prateleira têm uma abordagem de tamanho único, limitando a personalização e a funcionalidade para requisitos organizacionais específicos.

Muitas vezes, as empresas precisam reinvestir em uma nova solução quando a existente se torna inadequada.

Esses métodos convencionais resultam em alto risco, aumento de custos, perda de prazos, ideias obstruídas e adoção inadequada de soluções de TI.

Aplicativos No-Code personalizados: um divisor de águas na tecnologia jurídica

Os principais escritórios de advocacia e departamentos jurídicos internos utilizam cada vez mais as plataformas low-code e no-code (LCNC) para capacitar usuários de negócios e advogados a criar soluções digitais em colaboração com os departamentos de TI. Aplicações customizadas, por meio do desenvolvimento de LCNC, oferecem soluções dinâmicas adaptadas às necessidades da organização. O desenvolvimento No-code promove ciclos ágeis e iterativos, incentivando testes frequentes e melhorias consistentes. Essa abordagem garante que as soluções atendam às necessidades dos usuários, permite que os usuários de negócios mantenham os aplicativos de forma independente e reduz a carga de trabalho dos departamentos de TI, mantendo-se adaptável a requisitos organizacionais futuros. No entanto, as organizações que embarcam em jornadas de desenvolvimento no-code geralmente enfrentam desafios como identificar necessidades urgentes de negócios, definir o escopo de aplicativos, alocar cronogramas e orçamentos, comprovar o ROI, obter a adesão interna das partes interessadas, integrar usuários finais e implementar mudanças em toda a organização .

Seguindo em frente com soluções de tecnologia legal No-Code

Para enfrentar esses desafios e navegar na transição para soluções no-code, as organizações devem considerar as seguintes etapas:

Identifique e priorize as necessidades de negócios: avalie os processos atuais, pontos problemáticos e metas para determinar quais soluções são necessárias com mais urgência. Aplicativos e requisitos de escopo: descreva os recursos, integrações e recursos necessários da solução proposta. Alocar cronogramas e orçamentos: estime o tempo e os recursos necessários para o projeto, considerando fatores como integração de usuários de negócios, desenvolvimento de aplicativos e testes. Determine o ROI e o valor tangível: estabeleça métricas para medir o ROI, levando em conta fatores como economia de tempo, aumento de produtividade e maior satisfação do cliente. Obtenha suporte interno: apresente um caso convincente para as partes interessadas, enfatizando os benefícios e o ROI potencial do desenvolvimento no-code . Integre os usuários finais e garanta uma integração bem-sucedida: Forneça treinamento abrangente e suporte contínuo para facilitar a adoção generalizada e uma transição tranquila. Planeje a manutenção e a melhoria contínua: Desenvolva uma estratégia para manter os aplicativos e iterá-los à medida que as necessidades organizacionais evoluem. Escolha uma poderosa plataforma no-code : avalie e selecione uma plataforma robusta no-code , como a plataforma AppMaster , que fornece um amplo conjunto de ferramentas de design, desenvolvimento e gerenciamento para back-end, web e aplicativos móveis.

Ao reconhecer e superar os desafios do desenvolvimento de tecnologia legal convencional, as organizações podem aproveitar o potencial de aplicativos personalizados usando plataformas no-code. O movimento no-code permite que advogados e usuários corporativos colaborem com os departamentos de TI, criando aplicativos digitais ilimitados capazes de gerar eficiência, inovação e satisfação do cliente.