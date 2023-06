O ex-diretor de tecnologia da Adobe, Abhay Parasnis, incursionou com sucesso no mundo da inteligência artificial generativa (IA) por meio de seu empreendimento, Typeface. Lançada em 2022, a startup gravita em torno de aplicativos business-to-business, criando conteúdo personalizado e centrado na marca em escala.

Com base no potencial da IA generativa - uma tecnologia que estava ganhando força na época - Parasnis imaginou um sistema alimentado por IA capaz de hiperpersonalização para marcas.

Typeface A empresa rapidamente ganhou popularidade, acumulando clientes da Fortune 500 e parcerias com gigantes da tecnologia como Salesforce e Google Cloud em seu primeiro ano. Além disso, conseguiu angariar um interesse substancial dos investidores, resultando num financiamento considerável.

Recentemente, Typeface anunciou o encerramento bem sucedido de uma ronda de 100 milhões de dólares da Série B. Liderada pela Salesforce Ventures e apoiada pela Lightspeed Venture Partners, Madrona, GV (Google Ventures), Menlo Ventures e M12 (Microsoft's Venture Fund), a ronda de financiamento catapultou a avaliação da startup para uns impressionantes mil milhões de dólares, aumentando o capital total angariado para 165 milhões de dólares.

De acordo com Parasnis, a nova injeção de capital irá apoiar a expansão da plataforma Typeface, bem como estimular o crescimento da força de trabalho da empresa.

Typeface A plataforma foi concebida com base em três elementos fundamentais:

Um centro de conteúdo que facilita aos utilizadores o carregamento de texto e imagens "aprovados pela marca" para gerar conteúdo da marca. Um mecanismo orientado por IA chamado "Blend" que adapta o conteúdo para se alinhar com a voz e o estilo distintos da marca. "Flow", que oferece modelos e fluxos de trabalho predefinidos para uma fácil integração em aplicações e sistemas existentes.

Utilizando estes elementos, um profissional de marketing de conteúdos pode, por exemplo, criar uma publicação no Instagram, completa com uma imagem e legenda de um produto, adequada para promover uma nova linha de produtos, tudo isto utilizando activos aprovados pela marca.

Num panorama empresarial de IA geradora repleto, a Typeface constrói a sua identidade distinta através de um foco intenso na governação da marca, conteúdo seguro e privacidade. A startup garante modelos de IA dedicados para cada cliente, mantendo a privacidade de seus ativos e atividades.

Parasnis afirmou que os clientes possuem totalmente todos os ativos que geram na plataforma. "Typeface revoluciona a maneira como as empresas fornecem conteúdo, capacitando todas as facetas da organização para gerar resultados excepcionais com velocidade sem precedentes ", relatou ele.

O empreendimento Typeface também se beneficia da rápida intensificação do interesse em IA generativa. De acordo com uma pesquisa da FreshBooks, aproximadamente um quarto dos proprietários de empresas afirmou que está usando ou testando ferramentas de IA generativas, com mais de 66% ansiosos para experimentá-las no próximo ano.

As conclusões do inquérito espelham a tendência observada nas empresas de capital de risco, conforme indicado por um relatório da PitchBook. O relatório afirma que as empresas de capital de risco aumentaram significativamente suas participações no setor de IA generativa, investindo US $ 4,8 e US $ 4,5 bilhões em 2021 e 2022, respetivamente, contra US $ 408 milhões em 2018.

Olhando para o futuro, Abhay Parasnis parece otimista. Ele afirma que o financiamento servirá à missão da startup de inovar e expandir rapidamente para atender a requisitos empresariais distintos. "Este financiamento serve como o catalisador para um roteiro de produto robusto e expansão go-to-market, capacitando as empresas a gerar conteúdo personalizado sem esforço em cada ponto de contato do cliente, com segurança e de dentro de seus fluxos de trabalho corporativos existentes", acrescentou.

