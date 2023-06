Numa recente apresentação interna, a Microsoft revelou o seu objetivo final de fazer a transição do sistema operativo Windows, amplamente utilizado, para uma experiência completa na nuvem. Embora o Windows 365, a versão do sistema operativo baseada na nuvem, já esteja a ser fornecida aos consumidores comerciais, o titã da tecnologia pretende disponibilizar a mudança a todos os consumidores.

Este plano ambicioso foi divulgado no âmbito da audiência em curso entre a FTC e a Microsoft. Envolve a estratégia de longo prazo da corporação para seu segmento de consumidores 'Vida Moderna', que gira em torno de mudar o Windows 11 cada vez mais para a nuvem. O plano também inclui o aproveitamento do poder dos sistemas combinados de nuvem e cliente para permitir melhores serviços orientados para IA e uma experiência digital perfeita para os utilizadores em todos os dispositivos.

O Windows 365, um serviço que transmite um sistema operativo Windows completo para vários dispositivos, tem estado até agora disponível exclusivamente para clientes comerciais. No entanto, a Microsoft já tem vindo a integrar profundamente o Windows 365 no Windows 11, e espera-se que as futuras atualizações tragam o Windows 365 Boot, permitindo que os dispositivos Windows 11 façam login diretamente numa instância do Cloud PC na inicialização, em vez da versão local do Windows. O Windows 365 Switch, uma funcionalidade que integra os Cloud PCs na Vista de Tarefas do Windows 11, também está em desenvolvimento.

O esforço da Microsoft para transferir o Windows totalmente para a nuvem para os consumidores está a ser acompanhado por um investimento em parcerias de silício personalizado, como demonstrado pelos dispositivos Surface Pro X com tecnologia ARM. Há também informações que sugerem que a Microsoft tem estado a estudar a possibilidade de conceber os seus próprios processadores baseados em ARM para servidores e, possivelmente, até para dispositivos Surface. Além disso, há rumores de que a empresa está a trabalhar nos seus próprios chips de inteligência artificial.

Na mesma apresentação interna, a Microsoft destacou a necessidade de reforçar o valor comercial do Windows e combater a ameaça do Chromebook como parte de suas prioridades de trabalho moderno para o ano fiscal de 2022. As oportunidades a longo prazo na vertente comercial dizem respeito a um aumento da adoção de PCs na nuvem, possível graças ao Windows 365.

A empresa também anunciou o Windows Copilot, um assistente virtual baseado em IA concebido para o Windows 11. O Copilot fica ao lado da interface do Windows 11 e é capaz de resumir, reescrever ou explicar o conteúdo visualizado nos aplicativos. Embora a funcionalidade esteja atualmente a ser testada internamente, a Microsoft tem planos para a implementar extensivamente aos utilizadores do Windows 11 após o seu lançamento público inicial.

O Windows Copilot representa um aspeto crucial da estratégia abrangente de IA da Microsoft para o Windows. A empresa está a colaborar com a AMD e a Intel para permitir funcionalidades adicionais do Windows nas unidades centrais de processamento (CPUs) da próxima geração. Recentemente, surgiram também indícios do Windows 12, ainda a ser lançado, com o chefe do Windows, Panos Panay, a declarar na CES deste ano que a IA irá revolucionar a forma como os utilizadores interagem com o Windows. Este esforço concertado para fazer avançar o ecossistema Windows está em linha com a ambição mais alargada da Microsoft, tal como referido na apresentação interna, de aumentar o seu portefólio com serviços melhorados baseados em IA.

