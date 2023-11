Base da solução de IA generativa da Amazon agora acessível a todos

A gigante da tecnologia Amazon declarou recentemente que sua plataforma para o desenvolvimento de aplicações generativas de IA, Amazon Bedrock, concluiu sua fase introdutória. Esta ferramenta abrangente, lançada em abril, agora permite que as empresas empreguem modelos fundamentais de empresas fabricantes de IA, como AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Stability AI e modelos internos da Amazon para arquitetar aplicativos.



Os desenvolvedores podem modificar e adaptar esses modelos básicos às necessidades específicas de uma empresa usando várias estratégias, como ajuste fino e geração de recuperação aumentada.



Notavelmente, a tecnologia pode capacitar as organizações a criar aplicativos com recursos como produção de texto, suporte a assistente virtual, funções de pesquisa, resumo de texto e até mesmo geração de imagens. Todos esses recursos poderosos estão reunidos em um ambiente sem servidor, liberando os clientes do gerenciamento de minúcias da infraestrutura.



Além disso, a arquitetura sem servidor do Amazon Bedrock significa que suas funções inovadoras de IA generativa podem ser facilmente integradas a outros serviços AWS, conforme enumerado pela empresa.



Para otimizar a inspeção e supervisão do sistema, o Amazon Bedrock uniu forças com a ferramenta de monitoramento Amazon CloudWatch e o serviço de governança AWS CloudTrail.



No entanto, merece menção que, embora o Amazon Bedrock tenha entrado em sua fase de disponibilidade geral, certos recursos, incluindo bases de conhecimento, os modelos de criação de texto do Amazon Titan Text, o modelo de geração de imagens Stable Diffusion XL da Stability AI e os agentes ainda estão em sua evolução de visualização. .



Como componente do plano abrangente de IA generativa da Amazon, o Amazon Bedrock se destaca como uma das muitas ferramentas que as empresas podem utilizar para criar IA generativa na AWS.



Além disso, acompanhando o anúncio de disponibilidade geral, a Amazon revelou ainda que em breve, os clientes terão acesso aos modelos de parâmetros Llama 2 13B e 70B da Meta.



Tais desenvolvimentos no cenário da IA, incluindo plataformas como Amazon Bedrock e outras, formarão a vanguarda da próxima onda de aplicações transformadoras e escaláveis.