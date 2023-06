A Apple anunciou a disponibilidade do seu kit de desenvolvimento de software visionOS (SDK) para os tão aguardados auscultadores Vision Pro. O SDK deverá ser lançado pelo menos seis meses antes do lançamento comercial previsto para os auscultadores nos EUA, com um preço de retalho de 3.500 dólares. A Apple espera que o seu forte ecossistema de programadores ajude a criar tração para o sistema de computação espacial, que recebeu uma resposta mista depois de ter sido revelado na WWDC este mês.

A disponibilidade de conteúdo tem sido o foco principal do desenvolvimento da realidade virtual (VR) e da realidade aumentada (AR) ao longo dos anos. A Apple pretende capitalizar isso garantindo que a App Store esteja repleta de conteúdo rico quando o sistema Vision Pro for lançado no início de 2024. Susan Prescott, vice-presidente da Apple, afirmou num comunicado de imprensa que os programadores podem tirar partido das poderosas estruturas com que já estão familiarizados e fazer avançar as suas criações com novas ferramentas e tecnologias inovadoras, como o Reality Composer Pro, para proporcionar experiências de utilizador melhoradas.

O Vision Pro SDK assenta na mesma estrutura básica de outros sistemas operativos da Apple e incorpora ferramentas populares para programadores, como o Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit e TestFlight. Ao utilizar esta abordagem, a Apple pretende minimizar a curva de aprendizagem para os programadores actuais e simplificar a transição do software existente para esta nova plataforma. O Game Porting Tool Kit da Apple para Mac e iPad ilustra uma estratégia semelhante.

As janelas de computação espacial são criadas com Swift. Conforme explicado na página de desenvolvimento da Apple, as aplicações são iniciadas num Espaço Partilhado por defeito, onde coexistem várias aplicações, tal como acontece no ambiente de trabalho do Mac. O utilizador pode reposicionar as janelas e os volumes que contêm conteúdo. Para uma experiência mais imersiva, uma aplicação pode ser lançada num Espaço Completo dedicado, apresentando apenas o seu conteúdo, onde os utilizadores podem criar conteúdo 3D sem limites, abrir portais para mundos diferentes e até mergulhar pessoas em cenários.

No entanto, subsistem dúvidas quanto à eficácia de tais portas num plano tridimensional ou numa "tela infinita". Para atenuar este problema, a Apple planeia abrir "laboratórios para programadores" em várias cidades, incluindo Cupertino, Londres, Munique, Xangai, Singapura e Tóquio, a partir do próximo mês. Esta iniciativa visa tornar os auscultadores Vision Pro, de preço elevado e ainda não lançados, mais acessíveis aos programadores.

As equipas de desenvolvimento podem testar as suas aplicações no hardware Vision Pro no laboratório ou candidatar-se a kits de desenvolvimento de hardware para testar as suas aplicações fora dos locais oficiais. Juntamente com as ferramentas de desenvolvimento existentes, a Apple está a introduzir o Reality Composer Pro. Esta funcionalidade do Xcode simplifica o processo de pré-visualização de modelos 3D, imagens, sons e animações nos auscultadores. Também está disponível um simulador, que proporciona uma aproximação virtual sem a necessidade de hardware real. Para além disso, a partir do próximo mês, as ferramentas de desenvolvimento Unity serão integradas, resolvendo a notável ausência de experiências de jogo na apresentação inicial.

O recente anúncio realça a importância de visar o mercado empresarial para a primeira iteração do Vision Pro. Stephen Prideaux-Ghee, CTO de AR/VR da empresa de desenvolvimento de produtos digitais PTC, explicou que os fabricantes podem utilizar as soluções de AR da PTC para colaborar em questões comerciais críticas através da integração de conteúdos 3D interactivos no mundo real, desde produtos individuais a linhas de produção completas. Com o Apple Vision Pro, os intervenientes de diferentes departamentos e localizações podem rever simultaneamente o conteúdo para facilitar as decisões de conceção e operação, abrindo novas possibilidades de colaboração.

