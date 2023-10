Aprendizagem por Reforço

O Reinforcement Learning (RL) é um subcampo da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina que se concentra no treinamento de agentes inteligentes para interagir com um ambiente, tomar decisões e aprender políticas ideais para atingir objetivos específicos. É inspirado no processo de aprendizagem comportamental em humanos e animais, onde um agente aprende a realizar ações com base no recebimento de feedback positivo ou negativo (recompensas ou punições) do ambiente. Os algoritmos de Aprendizado por Reforço se distinguem por sua capacidade de otimizar o comportamento ao longo do tempo por meio de tentativa e erro, bem como por aproveitar o conhecimento adquirido em experiências passadas para melhorar a tomada de decisões futuras. Nos últimos anos, a RL tem demonstrado um potencial extraordinário, tendo alcançado sucesso significativo em vários domínios, como robótica, finanças, veículos autónomos e jogos.

Os componentes principais de uma estrutura de Aprendizado por Reforço incluem:

Agente : A entidade inteligente que aprende e toma decisões, representando o algoritmo encarregado de explorar o ambiente e tomar ações baseadas em uma política específica. Ambiente : O ambiente ou contexto no qual o agente interage, que encapsula todas as informações relevantes para o domínio do problema e fornece observações e recompensas ao agente. Estado : Uma representação da situação atual do agente em seu ambiente, que captura todas as informações relevantes necessárias para a tomada de decisões. Ação : Uma escolha que um agente faz que influencia seu ambiente e seu estado futuro, selecionada a partir de um conjunto de ações possíveis conhecido como espaço de ação. Política : A estratégia usada por um agente para decidir qual ação executar em qualquer estado, definida como um mapeamento de estados para ações. Recompensa : Um sinal de feedback escalar recebido pelo agente do ambiente como resultado da execução de uma ação específica, que reflete a conveniência da ação em um determinado estado. O objetivo do agente é maximizar a recompensa cumulativa obtida ao longo do tempo. Função de valor : função que estima a recompensa cumulativa esperada que um agente pode obter, a partir de um determinado estado e seguindo uma política específica. Essa função auxilia na avaliação da qualidade das diferentes políticas e na orientação do processo de tomada de decisão do agente.

Os algoritmos de Aprendizado por Reforço podem ser amplamente classificados em três categorias principais:

Algoritmos baseados em valor : Esses algoritmos se concentram em estimar a função de valor de uma política específica ou diretamente da política ideal. Uma vez aprendida a função de valor, o agente seleciona as ações que maximizam o valor estimado. Algoritmos populares baseados em valores incluem Q-learning, Deep Q-Networks (DQN) e Double DQN. Algoritmos baseados em políticas : Esses algoritmos aprendem a política diretamente, sem a necessidade de uma função de valor. O agente seleciona ações seguindo os parâmetros de política aprendidos. Exemplos de algoritmos baseados em políticas são REINFORCE, Proximal Policy Optimization (PPO) e Trust Region Policy Optimization (TRPO). Algoritmos Ator-Crítico : Esses algoritmos combinam os pontos fortes dos algoritmos baseados em valor e baseados em políticas, utilizando um estimador de valor separado (crítico) que ajuda a melhorar a estimativa do gradiente de política (ator) durante o processo de aprendizagem. Alguns dos algoritmos Actor-Critic populares são Advantage Actor-Critic (A2C), Soft Actor-Critic (SAC) e Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG).

O Aprendizado por Reforço foi aplicado com sucesso a várias tarefas complexas nos últimos anos. Por exemplo, os algoritmos AlphaGo e AlphaZero da DeepMind, que combinam RL com redes neurais profundas, alcançaram desempenho sobre-humano nos jogos de Go, Xadrez e Shogi. Outra aplicação inovadora de RL é o bot Dota 2 da OpenAI, que demonstrou a capacidade de vencer jogadores humanos profissionais em um jogo multijogador online altamente complexo e estratégico. A RL também tem sido usada para otimizar estratégias comerciais em finanças, desenvolver sistemas eficientes de gestão de energia e melhorar sistemas de recomendação.

