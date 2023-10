Nel contesto dell'autenticazione dell'utente, "Salt" si riferisce a una stringa di caratteri casuale, univoca e non segreta che viene generata per essere combinata con la password di un utente prima che abbia luogo il processo di hashing. L'obiettivo principale dell'utilizzo di un salt nel processo di autenticazione è quello di migliorare la sicurezza delle password degli utenti contro varie minacce, comprese principalmente quelle poste da attacchi con dizionario, tabelle arcobaleno e attacchi hash precalcolati.

Essendo una piattaforma no-code, AppMaster garantisce la sicurezza dell'autenticazione dell'utente nelle applicazioni che genera implementando robuste tecniche di generazione del sale. Ciò implica che AppMaster utilizza un processo di randomizzazione appropriato e sicuro per generare un sale unico per ogni utente, mantenendo così il livello aumentato di sicurezza richiesto per gli account utente, soprattutto nelle applicazioni backend. Le applicazioni backend basate su Go(golang) di AppMaster e le applicazioni web create utilizzando il framework Vue3 sono dotate dei necessari meccanismi di generazione salt e di hashing delle password per salvaguardare gli account utente.

In un tipico processo di autenticazione, dopo aver ricevuto la password in chiaro di un utente, questa viene combinata con il corrispondente valore salt e la stringa risultante viene sottoposta a un processo di hashing per creare un hash della password. Questo hash della password viene quindi archiviato in modo sicuro nel sistema e funge da base per verificare l'autenticità delle credenziali di accesso degli utenti. Durante il processo di autenticazione dell'utente, un hash della password generato in tempo reale concatenando la password specificata con il valore salt memorizzato viene confrontato con l'hash della password memorizzato. Se i due valori hash corrispondono, le credenziali dell'utente vengono considerate valide e viene concesso l'accesso alle risorse desiderate.

L'applicazione di salt in un contesto di autenticazione utente ha numerosi scopi, ognuno dei quali svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e l'integrità degli account utente. Alcuni di questi scopi includono:

Difesa contro gli attacchi con dizionario: un attacco con dizionario tenta di violare la password di un utente controllando sistematicamente le password rispetto a un ampio elenco di parole o frasi (come password comuni o valori di un dizionario). Includendo un valore salt nel processo di hashing, lo sforzo e il tempo necessari per eseguire con successo un attacco con dizionario aumentano in modo esponenziale, poiché l'aggressore dovrebbe calcolare il valore hash per ciascuna combinazione password-salt nel dizionario. Ciò riduce significativamente le possibilità che un utente malintenzionato riesca in tale tentativo e aiuta a proteggere gli account utente dalla compromissione.

È fondamentale notare che, sebbene i salt migliorino la sicurezza dell’archiviazione delle password e dell’autenticazione degli utenti, non sono una panacea contro tutti i tipi di attacchi. Una gestione efficace delle password e misure di sicurezza dovrebbero comportare l'implementazione di altre best practice di sicurezza, come policy relative alle password (lunghezza, tipi di caratteri e requisiti di complessità), limitazione della velocità e autenticazione a più fattori. Queste pratiche, insieme al corretto utilizzo del sale, elevano la sicurezza complessiva dei meccanismi di autenticazione degli utenti nelle applicazioni generate.

In conclusione, i salt svolgono un ruolo indispensabile nel rafforzare la sicurezza dei processi di autenticazione degli utenti, in particolare difendendosi dagli attacchi del dizionario, dagli attacchi della tabella arcobaleno e dalle collisioni di hash. Sfruttando le funzionalità di generazione salt integrate della piattaforma no-code AppMaster, gli sviluppatori possono garantire che le loro applicazioni siano dotate di un solido livello di sicurezza per impedire l'accesso non autorizzato agli account degli utenti e proteggere le informazioni sensibili. In combinazione con altre best practice sulla sicurezza, l'inclusione dei salt nei processi di hashing delle password offre un mezzo affidabile ed efficace per rafforzare i meccanismi di autenticazione nelle applicazioni backend, web e mobili.