In de context van kunstmatige intelligentie (AI) en machinaal leren (ML) is kruisvalidatie een kritische statistische techniek die wordt gebruikt om de prestaties en generaliseerbaarheid van een bepaald voorspellend model of algoritme te beoordelen. Deze methode streeft ernaar om problemen zoals overfitting te minimaliseren, wat ontstaat wanneer een model te gespecialiseerd raakt en uitzonderlijk goed presteert op de trainingsgegevens, maar slecht op ongeziene of nieuwe gegevens. Gezien de cruciale rol die voorspellende modellen spelen in AI-toepassingen, zoals aanbevelingssystemen, natuurlijke taalverwerking en computervisie, is kruisvalidatie een essentieel onderdeel van het modelevaluatieproces, waardoor hoogwaardige prestaties in verschillende datasets en scenario's worden gegarandeerd.

Kruisvalidatie houdt in de eerste plaats in dat de beschikbare dataset wordt opgedeeld in twee of meer afzonderlijke subsets, vaak 'vouwen' genoemd. Meestal wordt een model getraind op een of meer van deze vouwen en vervolgens getest op de overige vouwen. Door dit proces meerdere keren te herhalen, kan een nauwkeurigere en robuustere beoordeling van de prestaties van het model worden verkregen. Een populaire techniek is de k-voudige kruisvalidatie, waarbij de gegevens worden verdeeld in k gelijke subsets en het model k keer wordt getraind en getest, waarbij elke keer een andere subset als testgegevens wordt gebruikt. Zodra alle kit-iteraties zijn voltooid, worden de resultaten gemiddeld om de uiteindelijke modelprestaties te bepalen.

Denk bijvoorbeeld aan een AI-applicatie die is ontwikkeld met behulp van het AppMaster no-code platform voor het voorspellen van huizenprijzen op basis van verschillende factoren, zoals locatie, grootte en voorzieningen. Om de prestaties van het voorspellende model te evalueren, zou een tienvoudige kruisvalidatie kunnen worden toegepast. Dit betekent dat de beschikbare woninggegevens in tien gelijke subsets worden verdeeld. Het model wordt vervolgens getraind op negen van deze subsets en getest op de overige. Dit proces wordt tien keer herhaald, waarbij elke keer een andere subset als testgegevens wordt gebruikt. De prestatiegegevens, zoals nauwkeurigheid en gemiddelde kwadratische fout, kunnen voor elke iteratie worden berekend en vervolgens worden gemiddeld om de algehele prestaties van het model te bepalen.

Kruisvalidatie biedt verschillende voordelen ten opzichte van andere modelevaluatietechnieken. Ten eerste maakt het gebruik van de volledige dataset voor zowel trainings- als testdoeleinden, waardoor de impact van mogelijke vooroordelen die aanwezig zijn in een enkele datasplitsing wordt verminderd. Bovendien biedt kruisvalidatie, door het model iteratief te trainen en te testen op verschillende subsets, een robuustere beoordeling van de modelprestaties, wat cruciaal is bij de inzet van AI-toepassingen in realistische scenario's. Bovendien kan kruisvalidatie ook nuttig zijn voor het afstemmen van hyperparameters, omdat het kan helpen bij het identificeren van de optimale waarden voor specifieke ML-algoritmeparameters.

Naast k-voudige kruisvalidatie omvatten andere variaties, maar zijn niet beperkt tot: gestratificeerde k-voudige, leave-one-out (LOOCV) en leave-p-out (LPOCV) kruisvalidatie. Deze variaties komen tegemoet aan verschillende gegevenskenmerken en toepassingsvereisten. Bij de gestratificeerde k-voudige kruisvalidatie worden de datasubsets bijvoorbeeld op een zodanige manier gecreëerd dat ze hetzelfde aandeel doelklasselabels behouden als de oorspronkelijke dataset, waardoor een meer evenwichtige representatie van verschillende klassen in zowel training als testen wordt gegarandeerd. stadia. Dit is met name handig voor onevenwichtige datasets die vaak voorkomen op gebieden als fraudedetectie en medische diagnose.

Gestratificeerde k-voudige kruisvalidatie is met name handig voor onevenwichtige datasets die vaak voorkomen op gebieden als fraudedetectie en medische diagnose.

Concluderend is kruisvalidatie een onmisbare methode voor het evalueren en verfijnen van AI- en ML-gestuurde applicaties. Naarmate de vraag naar betrouwbare, krachtige AI-toepassingen blijft groeien, zal ook de behoefte aan robuuste evaluatietechnieken zoals kruisvalidatie toenemen. Het op de juiste manier integreren van kruisvalidatie in het modelontwikkelings- en evaluatieproces zal bijdragen aan nauwkeurigere, betrouwbare en schaalbare AI-toepassingen in een breed scala aan industrieën en gebruiksscenario's.