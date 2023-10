In de context van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) verwijst een hyperparameter naar een parameter of configuratie-instelling die de algehele structuur en het gedrag van een machine learning-model bepaalt vóór de start van het trainingsproces. Hyperparameters zijn cruciaal bij het beïnvloeden van de prestaties en effectiviteit van een model door het vermogen ervan te beheersen om te leren, te generaliseren en over- of onderaanpassing van de trainingsgegevens te voorkomen.

Hyperparameters kunnen worden onderscheiden van modelparameters omdat ze niet worden geoptimaliseerd tijdens de trainingsfase van het algoritme. Modelparameters worden tijdens de training door het model geleerd om de verliesfunctie te minimaliseren, terwijl hyperparameters vooraf worden gedefinieerd en vastgelegd voorafgaand aan de modeltraining. Voorbeelden van veel voorkomende hyperparameters zijn onder meer de leersnelheid, het aantal lagen in een neuraal netwerk, de grootte van de beslissingsboom, het regularisatietype en de batchgrootte.

Optimale selectie van hyperparameters kan de prestaties van een model aanzienlijk beïnvloeden. Daarom is het van cruciaal belang om geschikte hyperparameters te kiezen waarmee het machine learning-algoritme effectief kan leren van de gegeven dataset, wat resulteert in de hoogst mogelijke voorspellende nauwkeurigheid en tegelijkertijd overfitting of underfitting vermijdt. Het proces van het vinden van de beste set hyperparameters wordt afstemming of optimalisatie van hyperparameters genoemd.

Er zijn verschillende methoden voor het afstemmen van hyperparameters, zoals zoeken in rasters, willekeurig zoeken en Bayesiaanse optimalisatie. Grid search is een brute force-methode waarbij een vooraf gedefinieerde reeks hyperparameterwaarden uitvoerig wordt onderzocht. Willekeurig zoeken daarentegen bemonstert willekeurig de hyperparameterruimte, waardoor de mogelijkheid wordt geboden een meer diverse reeks configuraties te verkennen. Bayesiaanse optimalisatie, een meer geavanceerde methode, bouwt een probabilistisch model van de objectieve functie op om de zoektocht naar optimale hyperparameterwaarden efficiënt te begeleiden. In het geval van deep learning-modellen gebruiken sommige onderzoekers ook genetische algoritmen of op versterkend leren gebaseerde technieken voor hyperparameteroptimalisatie.

Concluderend spelen hyperparameters een cruciale rol bij het bepalen van de prestaties en effectiviteit van AI- en ML-modellen. Het is essentieel voor gebruikers van platforms als AppMaster om goed geïnformeerd te zijn over het belang van afstemming van hyperparameters en tijd te investeren in het selecteren van de juiste waarden om optimale modelprestaties te bereiken. Door het belang van hyperparameters te begrijpen en samen te werken met de bredere AI- en ML-gemeenschap voor best practices, kunnen gebruikers van no-code platforms zoals AppMaster krachtige en efficiënte AI- en ML-applicaties inzetten die complexe problemen helpen oplossen en innovatie stimuleren.