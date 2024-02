노코드 ITSM(IT 서비스 관리)

No-Code ITSM(IT 서비스 관리)은 기존 코드를 작성할 필요 없이 조직에서 IT 서비스를 구현, 관리 및 최적화하기 위해 AppMaster 와 같은 no-code 플랫폼을 활용하는 것을 의미합니다. 이 새로운 접근 방식을 통해 비즈니스 분석가, 이해 관계자, IT 전문가 등 기술 지식이 없는 사용자는 조직의 특정 요구 사항 및 목표에 맞는 맞춤형 IT 서비스 관리 솔루션을 설계, 개발 및 배포할 수 있습니다.

기존 ITSM 솔루션은 전문적인 코딩 언어 및 기술 전문 지식에 크게 의존하는 사용자 정의 및 통합 노력과 함께 복잡한 구현 및 유지 관리가 필요한 경우가 많습니다. 이로 인해 IT 부서 및 개발 팀에 대한 의존도가 높아지고 서비스 관리 솔루션 구현에 드는 비용과 개발 시간이 길어집니다.

그러나 AppMaster 와 같은 No-Code ITSM 플랫폼은 사고 관리, 서비스 요청 관리, 자산 관리 등 다양한 IT 서비스 관리 도메인을 충족하는 시각적 개발 도구와 사전 구축된 구성 요소를 활용하여 IT 서비스 관리 솔루션 구축 프로세스를 변화시킵니다. , 그리고 더. 그 결과, 맞춤형 코딩 및 전문 개발 기술의 필요성을 최소화하는 간소화되고 효율적이면서도 적응 가능한 ITSM 서비스 구현 방법이 탄생했습니다.

예를 들어 AppMaster 는 다양한 IT 서비스 관리 작업에 맞춰진 no-code 애플리케이션 개발을 위한 고급 기능을 제공합니다. 강력한 백엔드 빌더, 시각적 데이터 모델링 도구 및 비즈니스 프로세스 디자이너를 통해 사용자는 다양한 IT 서비스 관리 도메인을 충족할 수 있는 확장성과 탄력성이 뛰어난 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 웹 애플리케이션용 Vue3 프레임워크와 Android용 Kotlin 및 Jetpack Compose, iOS용 SwiftUI 활용하여 AppMaster 여러 플랫폼에 원활하게 배포할 수 있는 실제 애플리케이션을 생성하여 여러 장치에서 일관된 경험을 보장합니다.

또한 AppMaster 플랫폼은 개방형 API 표준을 지원하고 Postgresql 호환 데이터베이스를 활용하여 다른 엔터프라이즈 시스템과의 원활한 통합을 촉진하고 기존 IT 환경과의 호환성을 보장합니다. 또한 서버 중심 아키텍처를 통해 고객은 App Store나 Play Market에 새 버전을 제출하지 않고도 모바일 애플리케이션 UI와 로직을 업데이트할 수 있어 지속적인 애플리케이션 유지 관리 및 관리와 관련된 비용과 노력을 줄일 수 있습니다.

AppMaster 의 No-Code ITSM 솔루션은 처음부터 애플리케이션 생성과 같은 혁신적인 애플리케이션 개발 접근 방식을 통해 기술적 부채의 위험을 효과적으로 완화하여 애플리케이션이 확장 가능하고 진화하는 비즈니스 요구 사항에 맞춰 조정되도록 보장합니다. 온프레미스에서 소스 코드를 생성하고 애플리케이션을 호스팅하는 플랫폼의 기능을 통해 기업은 IT 인프라와 데이터에 대한 제어권을 유지하는 동시에 현대적이고 민첩한 개발 방법의 이점을 누릴 수 있습니다.

AppMaster 및 기타 유사한 플랫폼을 통해 지원되는 No-Code ITSM은 일반 개발자부터 IT 전문가까지 광범위한 사용자가 IT 서비스 관리 운영을 담당하여 고품질 IT를 설계, 개발 및 배포할 수 있도록 지원합니다. 조직의 고유한 요구 사항에 맞는 서비스 관리 솔루션입니다. 기존 ITSM 구현에 대한 사용자 친화적이고 액세스 가능하며 비용 효율적인 대안을 제공함으로써 AppMaster 와 같은 No-Code ITSM 플랫폼을 통해 조직은 IT 서비스 관리 프로세스를 간소화할 뿐만 아니라 디지털 전환 및 혁신을 위한 새로운 기회를 열 수 있습니다.

전반적으로, No-Code ITSM은 IT 서비스 관리 도구가 설계, 개발 및 배포되는 방식의 패러다임 변화를 나타내며, 이를 통해 조직은 운영 효율성을 높이고 서비스 품질을 개선하며 IT 서비스 관리 솔루션의 출시 시간을 단축할 수 있습니다. AppMaster 의 고급 기능, 유연한 아키텍처 및 내장된 통합 기능을 활용함으로써 조직은 No-Code 기술의 힘을 활용하여 실제 비즈니스 가치를 제공하고 사용자에게 권한을 부여하는 포괄적이고 확장 가능하며 적응 가능한 IT 서비스 관리 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 현대 IT 생태계의 복잡성을 탐색합니다.