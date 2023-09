코드 없이 맞춤 CMS 만들기

No-Code 플랫폼의 부상

최근 몇 년 동안 산업 전반에 걸쳐 맞춤형 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했으며, 코드 없는 플랫폼이 이러한 추세의 선두에 서게 되었습니다. No-code 플랫폼은 사용자가 기술적 전문성에 관계없이 코드 한 줄도 작성하지 않고도 복잡한 애플리케이션을 만들 수 있는 프레임워크, 도구 및 리소스를 제공합니다. AppMaster 와 같은 플랫폼은 다양한 사용 사례에 대한 웹 애플리케이션, 모바일 앱 및 포괄적인 백엔드 솔루션을 생성할 수 있기 때문에 비즈니스에 매우 유용한 도구로 부상했습니다.

No-code 도구를 사용하면 개발자는 드래그 앤 드롭 빌더와 사전 구축된 구성 요소를 사용하여 개발을 간소화함으로써 시각적으로 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 결과적으로 기업은 no-code 플랫폼의 강력한 기능을 활용하여 특정 요구 사항에 맞는 확장 가능한 맞춤형 솔루션을 구축할 수 있습니다. 더 많은 기업이 no-code 플랫폼의 장점을 인식함에 따라 이는 소프트웨어 개발 및 디지털 혁신 전략의 중추적인 요소가 됩니다.

No-Code 맞춤형 CMS를 구축할 때의 이점

콘텐츠 관리 시스템(CMS)은 많은 조직의 온라인 활동에 필수적인 부분으로, 콘텐츠를 쉽고 효율적으로 관리하고 편집할 수 있는 방법을 제공합니다. no-code 플랫폼으로 구축된 맞춤형 CMS 솔루션은 기존의 기성 제품에 비해 많은 장점을 가지고 있습니다. no-code 플랫폼을 사용하여 맞춤형 CMS를 구축할 때 얻을 수 있는 몇 가지 주요 이점은 다음과 같습니다.

사용자 정의 : no-code 플랫폼을 사용하면 필요한 정확한 기능을 통합하여 특정 요구 사항에 맞는 CMS를 구축할 수 있습니다. 기성 CMS 솔루션은 조직의 특정 요구 사항을 충족하지 못하거나 필요하지 않은 불필요한 기능을 포함할 수 있습니다.

: 플랫폼을 사용하면 필요한 정확한 기능을 통합하여 특정 요구 사항에 맞는 CMS를 구축할 수 있습니다. 기성 CMS 솔루션은 조직의 특정 요구 사항을 충족하지 못하거나 필요하지 않은 불필요한 기능을 포함할 수 있습니다. 확장성 : AppMaster 에서 생성된 것과 같은 No-code 애플리케이션은 조직이 성장함에 따라 쉽게 확장되도록 구축되었습니다. 이를 통해 CMS는 증가하는 트래픽, 데이터 스토리지 및 기타 리소스 수요에 적응할 수 있습니다.

: 에서 생성된 것과 같은 애플리케이션은 조직이 성장함에 따라 쉽게 확장되도록 구축되었습니다. 이를 통해 CMS는 증가하는 트래픽, 데이터 스토리지 및 기타 리소스 수요에 적응할 수 있습니다. 비용 효율성 : no-code 플랫폼으로 맞춤형 CMS를 구축하면 기존 소프트웨어 개발 방법보다 비용이 훨씬 저렴합니다. 또한 개발 시간이 단축되고 내부 또는 아웃소싱 개발자에 대한 의존도가 높아져 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

: 플랫폼으로 맞춤형 CMS를 구축하면 기존 소프트웨어 개발 방법보다 비용이 훨씬 저렴합니다. 또한 개발 시간이 단축되고 내부 또는 아웃소싱 개발자에 대한 의존도가 높아져 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 출시 기간 : drag-and-drop 빌더와 같은 no-code 도구의 시각적 특성으로 인해 신속한 애플리케이션 개발이 가능합니다. 즉, 기존 소프트웨어 개발에 비해 맞춤형 CMS를 훨씬 빠르게 배포할 수 있습니다. 이는 콘텐츠 관리 프로세스를 최대한 신속하게 간소화하려는 조직에 매우 중요합니다.

: 빌더와 같은 도구의 시각적 특성으로 인해 신속한 애플리케이션 개발이 가능합니다. 즉, 기존 소프트웨어 개발에 비해 맞춤형 CMS를 훨씬 빠르게 배포할 수 있습니다. 이는 콘텐츠 관리 프로세스를 최대한 신속하게 간소화하려는 조직에 매우 중요합니다. 통합 : AppMaster 와 같은 No-code 플랫폼은 타사 서비스와의 통합을 용이하게 하도록 설계되었습니다. 이를 통해 사용자 정의 CMS가 소프트웨어 생태계의 다른 응용 프로그램과 효율적으로 통신할 수 있어 생산성이 향상되고 작업 흐름이 원활해집니다.

사용자 정의 CMS의 구성 요소

사용자 정의 CMS를 만들려면 함께 작동하여 콘텐츠 관리를 위한 효율적인 시스템을 제공하는 다양한 구성 요소를 개발해야 합니다. 사용자 정의 CMS의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

대시보드 : 대시보드는 CMS의 중앙 허브 역할을 하며 콘텐츠 개요를 제공하고 사용자에게 콘텐츠 생성, 편집 또는 삭제와 같은 필수 작업에 대한 빠른 액세스를 제공합니다. 잘 디자인된 대시보드는 탐색하기 쉬운 메뉴를 갖추고 모든 관련 정보를 명확하게 표시하는 직관적인 사용자 경험을 제공해야 합니다.

: 대시보드는 CMS의 중앙 허브 역할을 하며 콘텐츠 개요를 제공하고 사용자에게 콘텐츠 생성, 편집 또는 삭제와 같은 필수 작업에 대한 빠른 액세스를 제공합니다. 잘 디자인된 대시보드는 탐색하기 쉬운 메뉴를 갖추고 모든 관련 정보를 명확하게 표시하는 직관적인 사용자 경험을 제공해야 합니다. 데이터베이스 스키마 : 잘 설계된 데이터베이스 스키마는 고성능 CMS에 필수적입니다. 지연이나 합병증 없이 콘텐츠에 액세스하고 편집할 수 있도록 효율적으로 저장 및 구성됩니다. AppMaster 와 같은 no-code 플랫폼을 사용하면 데이터 모델을 정의하는 대화형 도구를 사용하여 데이터베이스 스키마를 쉽게 생성할 수 있습니다.

: 잘 설계된 데이터베이스 스키마는 고성능 CMS에 필수적입니다. 지연이나 합병증 없이 콘텐츠에 액세스하고 편집할 수 있도록 효율적으로 저장 및 구성됩니다. 와 같은 플랫폼을 사용하면 데이터 모델을 정의하는 대화형 도구를 사용하여 데이터베이스 스키마를 쉽게 생성할 수 있습니다. 사용자 권한 : 사용자 권한은 CMS 내에서 다양한 사용자가 갖는 액세스 수준을 정의합니다. 세분화된 권한 제어를 구현하면 승인된 사용자만 특정 콘텐츠에 액세스하거나, 특정 작업을 수행하거나, CMS 설정을 변경할 수 있습니다. AppMaster 와 같은 no-code 플랫폼을 사용하면 조직의 계층 구조에 맞는 역할 기반 권한 시스템을 쉽게 만들 수 있습니다.

: 사용자 권한은 CMS 내에서 다양한 사용자가 갖는 액세스 수준을 정의합니다. 세분화된 권한 제어를 구현하면 승인된 사용자만 특정 콘텐츠에 액세스하거나, 특정 작업을 수행하거나, CMS 설정을 변경할 수 있습니다. 와 같은 플랫폼을 사용하면 조직의 계층 구조에 맞는 역할 기반 권한 시스템을 쉽게 만들 수 있습니다. 콘텐츠 편집기 : 효과적인 콘텐츠 편집기는 모든 CMS의 중추입니다. 텍스트, 이미지, 비디오 등 다양한 유형의 콘텐츠를 생성하고 편집할 수 있는 사용자 친화적인 인터페이스를 사용자에게 제공해야 합니다. 사용자가 콘텐츠를 원활하게 관리할 수 있도록 맞춤형 CMS용 콘텐츠 편집기를 제공하는 no-code 플랫폼을 찾으세요.

: 효과적인 콘텐츠 편집기는 모든 CMS의 중추입니다. 텍스트, 이미지, 비디오 등 다양한 유형의 콘텐츠를 생성하고 편집할 수 있는 사용자 친화적인 인터페이스를 사용자에게 제공해야 합니다. 사용자가 콘텐츠를 원활하게 관리할 수 있도록 맞춤형 CMS용 콘텐츠 편집기를 제공하는 플랫폼을 찾으세요. 파일 및 미디어 관리 : 효율적인 파일 및 미디어 관리는 체계적이고 효율적인 CMS를 유지하는 데 중요합니다. no-code 플랫폼에 구축된 맞춤형 CMS를 사용하면 파일 버전 관리, 메타데이터 관리, 검색 기능과 같은 고급 기능을 사용하여 조직의 요구 사항에 따라 파일 저장소 시스템을 구성할 수 있습니다.

: 효율적인 파일 및 미디어 관리는 체계적이고 효율적인 CMS를 유지하는 데 중요합니다. 플랫폼에 구축된 맞춤형 CMS를 사용하면 파일 버전 관리, 메타데이터 관리, 검색 기능과 같은 고급 기능을 사용하여 조직의 요구 사항에 따라 파일 저장소 시스템을 구성할 수 있습니다. 타사 서비스 통합 : 사용자 정의 CMS는 타사 서비스와 연결하여 기능을 확장할 수 있어야 합니다. 여기에는 뉴스레터 서비스, 분석 도구 또는 조직에서 사용되는 기타 필수 소프트웨어와의 통합이 포함될 수 있습니다. AppMaster 와 같은 No-code 플랫폼은 원활한 통합 기능을 제공하므로 CMS를 다양한 외부 애플리케이션과 쉽게 연결할 수 있습니다.

AppMaster 사용하여 맞춤형 CMS를 구축하기 위한 단계별 가이드

AppMaster 의 no-code 플랫폼을 사용하여 맞춤형 CMS를 만드는 것은 매우 간단하고 효율적입니다. 다음은 AppMaster 사용하여 자신만의 콘텐츠 관리 시스템 구축을 시작하는 데 도움이 되는 단계별 가이드입니다.

1단계: CMS 요구 사항 정의

실제 개발을 시작하기 전에 CMS 요구 사항을 정의하는 것부터 시작하세요. 맞춤형 CMS에 필요한 콘텐츠 유형, 구조 및 기능을 식별하세요. 구현하려는 대상 고객, 조직 요구 사항 및 시스템 기능을 고려하십시오.

2단계: AppMaster Studio에서 프로젝트 설정

AppMaster Studio 에서 새 프로젝트를 생성하는 것부터 시작하세요. 요구 사항에 따라 프로젝트 템플릿을 선택하십시오. 데이터베이스 및 비즈니스 로직을 위한 백엔드, 웹 기반 CMS를 위한 웹, CMS와 함께 모바일 앱을 구축하는 경우 모바일.

3단계: 데이터 모델 설계

AppMaster 의 데이터 모델링 기능을 사용하여 모든 콘텐츠와 관련 데이터를 보관할 사용자 정의 데이터 모델 또는 데이터베이스 스키마를 생성하세요. 데이터 모델이 콘텐츠를 효과적으로 저장하는 데 필요한 필드, 관계 및 제약 조건을 캡처하는지 확인하세요.

Example: - Posts (title, content, author, category, tags, status) - Authors (name, email, bio) - Categories (name, description)

이러한 데이터 모델은 CMS의 중추 역할을 하여 필요한 모든 정보가 안전하고 효율적으로 저장되도록 보장합니다.

4단계: 비즈니스 프로세스 설정

데이터 모델이 준비되면 AppMaster 내에서 비즈니스 프로세스를 생성하여 데이터에 대한 CRUD(생성, 검색, 업데이트 및 삭제) 작업을 수행합니다. 또한 사용자 권한 및 콘텐츠 승인 프로세스를 관리하기 위한 복잡한 워크플로를 구현할 수 있습니다.

Example: - CreatePost (input: Post data, output: created Post) - UpdatePost (input: Post ID and updated data, output: updated Post) - DeletePost (input: Post ID, output: success/failure) - ListPosts (input: filters, pagination, output: list of Posts)

5단계: 사용자 인터페이스 디자인

웹 또는 모바일 CMS의 경우 기능적이고 시각적으로 매력적인 사용자 인터페이스(UI)를 만들어야 합니다. AppMaster 의 Visual UI Designer를 사용하면 직관적인 drag-and-drop 구성 요소를 사용하여 사용자 정의 CMS를 간단하게 디자인할 수 있습니다. UI에 양식, 탐색, 검색 기능, 매력적인 시각적 요소 등 필요한 모든 요소가 포함되어 있는지 확인하세요.

6단계: UI 구성 요소를 비즈니스 프로세스에 연결

UI 디자인이 완료되면 UI 구성 요소를 해당 비즈니스 프로세스에 연결합니다. 이 단계에서는 사용자 작업(버튼 클릭, 양식 제출 등)을 특정 비즈니스 로직에 바인딩하여 사용자 정의 CMS의 프런트엔드와 백엔드 간의 원활한 통합을 보장합니다.

7단계: 반복 및 테스트

개발 프로세스 전반에 걸쳐 CMS를 철저하게 테스트하십시오. 버그나 오류를 식별하고 CMS가 사용자 친화적이고 요구 사항을 충족할 때까지 디자인과 기능을 반복합니다.

8단계: CMS 게시

개발 및 테스트 단계가 완료되면 AppMaster 사용하여 사용자 정의 CMS를 게시하세요. 구독 계획에 따라 CMS를 클라우드 기반 서비스로 배포하거나 생성된 소스 코드 및 바이너리 파일을 다운로드하여 온프레미스에서 호스팅하도록 선택할 수 있습니다.

CMS를 타사 서비스와 통합

맞춤형 CMS를 타사 서비스와 통합하면 기능이 크게 향상되고 콘텐츠 관리 작업이 간소화됩니다. CMS를 이러한 서비스와 통합하려면 API , webhooks 또는 no-code 플랫폼과 타사 서비스에서 제공하는 기타 호환 가능한 방법을 사용할 수 있습니다. 타사 통합의 예로는 분석 도구, 소셜 미디어 플랫폼, 결제 게이트웨이, 이메일 마케팅 서비스 등이 있습니다. CMS와 서비스를 통합하려면 다음 일반 단계를 따르세요.

1단계: 서비스 식별

CMS와 통합하려는 타사 서비스를 식별합니다. 이러한 서비스가 외부 시스템과의 통합을 위한 API 또는 SDK를 제공하는지 확인하세요.

2단계: 애플리케이션 등록

타사 서비스에 계정을 만들고 CMS를 인증된 애플리케이션으로 등록하세요. 이 프로세스에는 일반적으로 API 키 생성 또는 보안 액세스를 위한 OAuth 자격 증명 설정이 포함됩니다.

3단계: 필수 데이터 검색

API를 사용하여 타사 서비스에서 데이터를 검색하는 비즈니스 프로세스를 구현합니다. 속도 제한, 인증 및 데이터 형식 요구 사항을 준수하는지 확인하세요.

4단계: UI에 데이터 표시

타사 서비스에서 검색된 데이터를 표시하려면 CMS 사용자 인터페이스를 업데이트하세요. 이 단계에서는 새 UI 구성요소를 추가하거나, 기존 구성요소를 수정하거나, 새 UI 레이아웃을 생성해야 할 수도 있습니다.

5단계: 타사 서비스로 데이터 보내기

필요한 경우 비즈니스 프로세스를 구현하여 소셜 미디어에 게시하거나 이메일 목록을 업데이트하는 등 데이터를 제3자 서비스로 다시 보냅니다. 이 프로세스에는 새로운 비즈니스 프로세스를 생성하거나 기존 프로세스를 수정하는 작업이 포함될 수 있습니다.

No-Code CMS 유지 및 업데이트

유지 관리 및 업데이트를 통해 맞춤형 CMS를 효율적이고 안전하게 유지할 수 있습니다. AppMaster 요구 사항이 수정될 때마다 애플리케이션을 처음부터 다시 생성하고 기술 부채를 제거하며 원활한 업데이트를 촉진하여 이 프로세스를 단순화합니다. no-code CMS를 유지 관리하고 업데이트하려면 다음 지침을 따르세요.

성능 및 사용자 피드백 모니터링: CMS의 성능과 사용자 피드백을 지속적으로 모니터링하여 개선이 필요한 영역을 식별합니다. 사용 패턴과 사용자 피드백을 분석하여 잠재적인 병목 현상, 버그 또는 사용자 경험 문제를 정확히 찾아냅니다. 업데이트 및 새 기능 적용: CMS를 업데이트하거나 새 기능을 추가해야 하는 경우 AppMaster Studio에서 원하는 대로 변경하세요. 새로운 요구 사항을 충족하는 데 필요한 데이터 모델, 비즈니스 프로세스, UI 구성 요소 또는 통합을 수정합니다. 업데이트 테스트: 업데이트된 CMS를 배포하기 전에 철저하게 테스트하여 새로운 변경 사항으로 인해 버그나 회귀가 발생하지 않는지 확인하세요. 모든 기능과 UI 구성요소를 테스트하여 사용자에게 원활한 경험을 보장하세요. CMS 다시 게시: 업데이트를 테스트한 후 AppMaster 의 게시 도구를 사용하여 CMS를 다시 게시하세요. 이 프로세스에서는 애플리케이션 코드를 다시 생성하고, 컴파일하고, 업데이트된 CMS 버전을 배포합니다. 이 프로세스를 따르면 조직의 변화하는 요구 사항에 적응하면서 사용자 정의 CMS를 최신 상태로 유지하고 효율성과 보안을 유지할 수 있습니다.

맞춤형 No-Code CMS 솔루션의 실제 사례

AppMaster 와 같은 플랫폼으로 구축된 맞춤형 no-code CMS 솔루션은 다양한 산업에 걸쳐 모든 규모의 조직에 적합할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 다양한 비즈니스에 고유한 컨텐츠 관리 요구 사항에 대해 추가적인 유연성과 효율성을 제공할 수 있습니다. 사용자 정의 no-code CMS 구현의 몇 가지 실제 예를 살펴보겠습니다.

틈새 출판물

전문 미디어 회사 또는 틈새 출판물에는 고유한 콘텐츠 형식, 멀티미디어 관리 또는 편집 작업 흐름을 지원하기 위해 맞춤형 CMS가 필요할 수 있습니다. no-code 솔루션은 이러한 특정 요구 사항에 맞게 맞춤화되어 콘텐츠 게시 및 유지 관리를 위한 보다 효율적이고 사용자 친화적인 환경을 제공할 수 있습니다.

전자상거래 제품 관리

전자 상거래 플랫폼에는 재고, 제품 세부 정보, 이미지, 비디오 및 기타 제품 관련 정보를 효과적으로 관리할 수 있는 맞춤형 CMS가 필요할 수 있습니다. no-code CMS 솔루션을 사용하면 기업은 항목 추가, 업데이트 및 제거를 위한 간소화된 워크플로를 통해 온라인 상점 전체에서 제품 정보가 일관되고 최신 상태인지 확인할 수 있습니다.

조직별 데이터 관리

해당 분야 또는 산업과 관련된 방대한 데이터를 처리하는 조직은 이 정보를 효율적으로 처리하기 위해 맞춤형 no-code CMS 솔루션을 구축할 수 있습니다. 예를 들어, 연구 기관에서는 과학 출판물, 데이터 세트 및 결과를 저장, 관리 및 검색하기 위한 CMS를 만들 수 있습니다. 조직은 데이터 유형과 사용 패턴에 맞게 시스템을 맞춤화함으로써 더 나은 통찰력을 얻고 일상적인 운영을 간소화할 수 있습니다.

내부 커뮤니케이션 플랫폼

대규모 팀과 복잡한 구조를 가진 회사는 맞춤형 내부 커뮤니케이션 플랫폼의 이점을 누릴 수 있습니다. 직원들이 뉴스, 업데이트 및 기타 관련 정보를 조직 내 다른 사람들과 공유할 수 있도록 no-code CMS를 만들 수 있습니다. SSO(Single Sign-On), 그룹 메시징, 심지어 멀티미디어 공유까지 지원하도록 맞춤형 통합을 구축하여 직원 참여도와 생산성을 높일 수 있습니다.

결론

AppMaster 와 같은 no-code 솔루션을 사용하여 맞춤형 CMS를 구축하면 유연성 향상, 비용 및 시간 절약, 기술 부채 제거 등 다양한 이점을 얻을 수 있습니다. 맞춤형 구성 요소와 타사 통합을 올바르게 조합하면 기업은 고유한 요구 사항을 해결하고 콘텐츠 관리 프로세스를 간소화하는 콘텐츠 관리 플랫폼을 만들 수 있습니다.

AppMaster 의 강력한 no-code 플랫폼을 통해 사용자는 기술적인 배경 지식 없이도 맞춤형 CMS 솔루션을 만들 수 있습니다. 시각적 도구와 직관적인 인터페이스를 통해 조직의 요구 사항에 완벽하게 맞는 CMS를 구축, 업데이트 및 유지 관리할 수 있습니다. AppMaster 와 같은 no-code 플랫폼을 통해 가능성을 탐색하고 맞춤형 콘텐츠 관리 솔루션의 잠재력을 최대한 활용하세요.