No-Code দ্বারা কাস্টম CMS তৈরি করুন

No-Code প্ল্যাটফর্মের উত্থান

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শিল্প জুড়ে বেসপোক সফ্টওয়্যার সমাধানগুলির চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নো-কোড প্ল্যাটফর্মগুলি এই প্রবণতার অগ্রভাগে নিজেদের খুঁজে পেয়েছে। No-code প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা নির্বিশেষে কোডের একটি লাইন না লিখে জটিল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে ফ্রেমওয়ার্ক, সরঞ্জাম এবং সংস্থান সরবরাহ করে। অ্যাপমাস্টারের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবসার জন্য অত্যন্ত দরকারী টুল হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, কারণ তারা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন, মোবাইল অ্যাপস এবং বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যাকএন্ড সমাধান তৈরি করতে পারে।

No-code সরঞ্জামগুলি বিকাশকারীদের বিকাশকে স্ট্রিমলাইন করতে ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ বিল্ডার এবং পূর্ব-নির্মিত উপাদানগুলি ব্যবহার করে দৃশ্যত অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে দেয়। ফলস্বরূপ, ব্যবসাগুলি তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা মেটাতে কাস্টমাইজড, মাপযোগ্য সমাধানগুলি তৈরি করতে no-code প্ল্যাটফর্মের শক্তি ব্যবহার করতে পারে। যেহেতু আরো ব্যবসা no-code প্ল্যাটফর্মের যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দেয়, তারা সফ্টওয়্যার উন্নয়ন এবং ডিজিটাল রূপান্তর কৌশলগুলির একটি প্রধান উপাদান হয়ে ওঠে।

No-Code সহ একটি কাস্টম সিএমএস তৈরির সুবিধা

একটি বিষয়বস্তু ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (CMS) হল অনেক প্রতিষ্ঠানের অনলাইন উপস্থিতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা সহজে এবং দক্ষতার সাথে বিষয়বস্তু পরিচালনা এবং সম্পাদনা করার একটি উপায় প্রদান করে। no-code প্ল্যাটফর্মের সাথে তৈরি বেসপোক সিএমএস সমাধানগুলির ঐতিহ্যগত, অফ-দ্য-শেল্ফ অফারগুলির তুলনায় অনেক সুবিধা রয়েছে। একটি no-code প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে একটি কাস্টম সিএমএস তৈরি করার প্রাথমিক কিছু সুবিধা এখানে রয়েছে:

কাস্টমাইজেশন : একটি no-code প্ল্যাটফর্ম আপনাকে আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে একটি সিএমএস তৈরি করতে দেয়, আপনার প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং কার্যকারিতা একত্রিত করে। অফ-দ্য-শেল্ফ CMS সমাধানগুলি আপনার সংস্থার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে পারে না বা আপনার প্রয়োজন নেই এমন অপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

একটি কাস্টম CMS এর উপাদান

একটি কাস্টম সিএমএস তৈরি করা বিভিন্ন উপাদানের বিকাশ জড়িত যা বিষয়বস্তু পরিচালনার জন্য একটি দক্ষ সিস্টেম সরবরাহ করতে একসাথে কাজ করে। একটি কাস্টম CMS এর প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে:

ড্যাশবোর্ড : ড্যাশবোর্ড আপনার CMS এর কেন্দ্রীয় হাব হিসাবে কাজ করে, আপনার বিষয়বস্তুর একটি ওভারভিউ প্রদান করে এবং ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয় কাজগুলিতে দ্রুত অ্যাক্সেস দেয়, যেমন সামগ্রী তৈরি করা, সম্পাদনা করা বা মুছে ফেলা। একটি ভাল-পরিকল্পিত ড্যাশবোর্ড একটি স্বজ্ঞাত ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা প্রদান করবে, যাতে সহজে নেভিগেট মেনু থাকে এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে৷

AppMaster সাথে আপনার কাস্টম সিএমএস তৈরি করার জন্য ধাপে ধাপে নির্দেশিকা

AppMaster no-code প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে একটি কাস্টম সিএমএস তৈরি করা অসাধারণভাবে সহজ এবং দক্ষ। AppMaster ব্যবহার করে আপনার নিজস্ব কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করা শুরু করতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য এখানে একটি ধাপে ধাপে নির্দেশিকা রয়েছে:

ধাপ 1: আপনার CMS প্রয়োজনীয়তা সংজ্ঞায়িত করুন

প্রকৃত উন্নয়নে ডুব দেওয়ার আগে, আপনার CMS প্রয়োজনীয়তাগুলি সংজ্ঞায়িত করে শুরু করুন। আপনার কাস্টম সিএমএসের জন্য প্রয়োজনীয় আপনার সামগ্রীর ধরন, গঠন এবং কার্যকারিতা সনাক্ত করুন। আপনার টার্গেট শ্রোতা, সাংগঠনিক চাহিদা এবং সিস্টেম বৈশিষ্ট্যগুলি যা আপনি প্রয়োগ করতে চান তা বিবেচনা করুন।

ধাপ 2: AppMaster স্টুডিওতে একটি প্রকল্প সেট আপ করুন

অ্যাপমাস্টার স্টুডিওতে একটি নতুন প্রকল্প তৈরি করে শুরু করুন। আপনার প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের টেমপ্লেটটি বেছে নিন: ডাটাবেস এবং ব্যবসায়িক যুক্তির জন্য ব্যাকএন্ড, একটি ওয়েব-ভিত্তিক CMS-এর জন্য ওয়েব, অথবা মোবাইল যদি আপনি আপনার CMS-এর পাশাপাশি একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেন।

ধাপ 3: ডেটা মডেল ডিজাইন করুন

AppMaster ডেটা মডেলিং বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে, আপনার সমস্ত সামগ্রী এবং সম্পর্কিত ডেটা ধরে রাখতে কাস্টম ডেটা মডেল বা ডাটাবেস স্কিমা তৈরি করুন। নিশ্চিত করুন যে ডেটা মডেলগুলি আপনার সামগ্রীকে কার্যকরভাবে সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র, সম্পর্ক এবং সীমাবদ্ধতাগুলি ক্যাপচার করে৷

Example: - Posts (title, content, author, category, tags, status) - Authors (name, email, bio) - Categories (name, description)

এই ডেটা মডেলগুলি আপনার সিএমএসের মেরুদণ্ড হিসাবে কাজ করবে, সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য নিরাপদে এবং দক্ষতার সাথে সংরক্ষণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করে।

ধাপ 4: ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া সেট আপ করুন

ডেটা মডেলগুলির সাথে, ডেটাতে CRUD (তৈরি, পুনরুদ্ধার, আপডেট এবং মুছে ফেলা) অপারেশনগুলি সম্পাদন করতে AppMaster এর মধ্যে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াগুলি তৈরি করুন৷ তাছাড়া, আপনি ব্যবহারকারীর অনুমতি এবং বিষয়বস্তু অনুমোদন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য জটিল কর্মপ্রবাহ বাস্তবায়ন করতে পারেন।

Example: - CreatePost (input: Post data, output: created Post) - UpdatePost (input: Post ID and updated data, output: updated Post) - DeletePost (input: Post ID, output: success/failure) - ListPosts (input: filters, pagination, output: list of Posts)

ধাপ 5: ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন করুন

একটি ওয়েব বা মোবাইল CMS-এর জন্য, আপনাকে একটি কার্যকরী এবং দৃশ্যত আকর্ষণীয় ইউজার ইন্টারফেস (UI) তৈরি করতে হবে। AppMaster এর ভিজ্যুয়াল UI ডিজাইনার স্বজ্ঞাত drag-and-drop উপাদানগুলির সাথে আপনার কাস্টম CMS ডিজাইন করা সহজ করে তোলে। নিশ্চিত করুন যে আপনার UI-তে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে, যেমন ফর্ম, নেভিগেশন, অনুসন্ধান কার্যকারিতা এবং আকর্ষণীয় ভিজ্যুয়াল।

ধাপ 6: UI উপাদানগুলিকে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াগুলিতে সংযুক্ত করুন

UI ডিজাইন সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, UI উপাদানগুলিকে তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াগুলির সাথে সংযুক্ত করুন। এই ধাপে, আপনি আপনার কাস্টম CMS-এর ফ্রন্টএন্ড এবং ব্যাকএন্ডের মধ্যে বিরামহীন একীকরণ নিশ্চিত করে নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক যুক্তিতে ব্যবহারকারীর ক্রিয়াগুলি (বোতাম ক্লিক, ফর্ম জমা ইত্যাদি) আবদ্ধ করবেন।

ধাপ 7: পুনরাবৃত্তি করুন এবং পরীক্ষা করুন

বিকাশ প্রক্রিয়া জুড়ে, আপনার CMS পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা নিশ্চিত করুন। যেকোনো বাগ বা ত্রুটি সনাক্ত করুন এবং আপনার সিএমএস ব্যবহারকারী-বান্ধব না হওয়া পর্যন্ত এবং আপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপনার নকশা এবং কার্যকারিতা পুনরাবৃত্তি করুন।

ধাপ 8: আপনার CMS প্রকাশ করুন

যখন বিকাশ এবং পরীক্ষার পর্যায়গুলি সম্পূর্ণ হয়, AppMaster ব্যবহার করে আপনার কাস্টম CMS প্রকাশ করুন। আপনার সাবস্ক্রিপশন পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে, আপনি একটি ক্লাউড-ভিত্তিক পরিষেবা হিসাবে আপনার সিএমএস স্থাপন করতে বা এটিকে প্রাঙ্গনে হোস্ট করতে জেনারেট করা সোর্স কোড এবং বাইনারি ফাইল ডাউনলোড করতে পারেন৷

তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলির সাথে আপনার সিএমএস একীভূত করা৷

তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলির সাথে আপনার কাস্টম CMS একত্রিত করা এর ক্ষমতাগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে এবং আপনার বিষয়বস্তু পরিচালনার কাজগুলিকে প্রবাহিত করতে পারে৷ এই পরিষেবাগুলির সাথে আপনার CMS সংহত করতে, আপনি APIs , webhooks, বা no-code প্ল্যাটফর্ম এবং তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা দ্বারা প্রদত্ত অন্যান্য সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করতে পারেন৷ তৃতীয় পক্ষের ইন্টিগ্রেশনের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে অ্যানালিটিক্স টুল, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, পেমেন্ট গেটওয়ে, ইমেল মার্কেটিং পরিষেবা এবং আরও অনেক কিছু। আপনার CMS-এর সাথে পরিষেবাগুলি একীভূত করতে, এই সাধারণ পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন:

ধাপ 1: পরিষেবাগুলি সনাক্ত করুন৷

আপনি আপনার CMS এর সাথে একীভূত করতে চান এমন তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলি সনাক্ত করুন৷ নিশ্চিত করুন যে এই পরিষেবাগুলি বহিরাগত সিস্টেমগুলির সাথে একীকরণের জন্য API বা SDK প্রদান করে৷

ধাপ 2: আপনার আবেদন নিবন্ধন করুন

তৃতীয় পক্ষের পরিষেবার সাথে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন এবং একটি অনুমোদিত অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে আপনার CMS নিবন্ধন করুন৷ এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত API কী তৈরি করা বা নিরাপদ অ্যাক্সেসের জন্য OAuth শংসাপত্র সেট আপ করা জড়িত।

ধাপ 3: প্রয়োজনীয় ডেটা পুনরুদ্ধার করুন

তাদের API ব্যবহার করে তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা থেকে ডেটা পুনরুদ্ধার করতে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াগুলি প্রয়োগ করুন৷ নিশ্চিত করুন যে আপনি হারের সীমা, প্রমাণীকরণ এবং ডেটা ফর্ম্যাটের প্রয়োজনীয়তাগুলিকে সম্মান করছেন।

ধাপ 4: UI এ ডেটা প্রদর্শন করুন

তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা থেকে পুনরুদ্ধার করা ডেটা প্রদর্শন করতে আপনার CMS ব্যবহারকারী ইন্টারফেস আপডেট করুন। এই পদক্ষেপের জন্য নতুন UI উপাদান যোগ করা, বিদ্যমান উপাদানগুলি সংশোধন করা বা নতুন UI লেআউট তৈরি করার প্রয়োজন হতে পারে।

ধাপ 5: তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাতে ডেটা পাঠান

প্রয়োজনে, তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাতে ডেটা ফেরত পাঠাতে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াগুলি প্রয়োগ করুন, যেমন সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করা বা ইমেল তালিকা আপডেট করা৷ এই প্রক্রিয়ার মধ্যে নতুন ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া তৈরি করা বা বিদ্যমানগুলিকে সংশোধন করা জড়িত থাকতে পারে।

আপনার No-Code CMS বজায় রাখা এবং আপডেট করা

রক্ষণাবেক্ষণ এবং আপডেটগুলি নিশ্চিত করে যে আপনার কাস্টম CMS দক্ষ এবং সুরক্ষিত থাকবে। AppMaster যখনই প্রয়োজনীয়তাগুলি সংশোধন করা হয় তখনই স্ক্র্যাচ থেকে অ্যাপ্লিকেশনগুলি পুনরুত্পাদন করে, প্রযুক্তিগত ঋণ দূর করে এবং নিরবচ্ছিন্ন আপডেটগুলি সহজতর করে এই প্রক্রিয়াটিকে সহজ করে। আপনার no-code CMS বজায় রাখতে এবং আপডেট করতে, এই নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন:

পারফরম্যান্স এবং ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়া নিরীক্ষণ করুন: উন্নতির জন্য ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করতে ক্রমাগতভাবে আপনার CMS এর কর্মক্ষমতা এবং ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করুন। সম্ভাব্য বাধা, বাগ, বা ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে ব্যবহারের ধরণ এবং ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করুন। আপডেট এবং নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি প্রয়োগ করুন: যখন আপনাকে আপনার CMS আপডেট করতে হবে বা নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি যোগ করতে হবে, তখন AppMaster স্টুডিওতে পছন্দসই পরিবর্তনগুলি করুন৷ আপনার নতুন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা মডেল, ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া, UI উপাদান বা ইন্টিগ্রেশন পরিবর্তন করুন। আপনার আপডেটগুলি পরীক্ষা করুন: আপনার আপডেট করা CMS স্থাপন করার আগে, নতুন পরিবর্তনগুলি বাগ বা প্রত্যাবর্তন প্রবর্তন করে না তা নিশ্চিত করতে এটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করুন। ব্যবহারকারীদের একটি নির্বিঘ্ন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি কার্যকারিতা এবং UI উপাদান পরীক্ষা করুন। আপনার সিএমএস পুনরায় প্রকাশ করুন: আপনার আপডেটগুলি পরীক্ষা করার পরে, AppMaster প্রকাশনা সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে আপনার সিএমএস পুনরায় প্রকাশ করুন৷ এই প্রক্রিয়াটি অ্যাপ্লিকেশন কোড পুনরায় তৈরি করবে, এটি কম্পাইল করবে এবং আপনার CMS-এর আপডেট হওয়া সংস্করণ স্থাপন করবে। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, আপনি আপনার কাস্টম CMS আপ-টু-ডেট রাখতে পারেন এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে এর দক্ষতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে পারেন।

কাস্টম No-Code সিএমএস সমাধানের বাস্তব-জীবনের উদাহরণ

AppMaster মতো প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে তৈরি কাস্টম no-code সিএমএস সমাধানগুলি বিভিন্ন শিল্প জুড়ে বিস্তৃত হতে পারে এবং সমস্ত আকারের সংস্থাগুলিকে পূরণ করতে পারে। এই সমাধানগুলি বিভিন্ন ব্যবসার জন্য অনন্য বিষয়বস্তু পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার জন্য অতিরিক্ত নমনীয়তা এবং দক্ষতা প্রদান করতে পারে। আসুন কাস্টম no-code সিএমএস বাস্তবায়নের কয়েকটি বাস্তব-জীবনের উদাহরণ অন্বেষণ করি:

কুলুঙ্গি প্রকাশনা

বিশেষায়িত মিডিয়া কোম্পানি বা কুলুঙ্গি প্রকাশনাগুলির অনন্য সামগ্রী বিন্যাস, মাল্টিমিডিয়া পরিচালনা, বা সম্পাদকীয় কার্যপ্রবাহ সমর্থন করার জন্য একটি কাস্টম CMS প্রয়োজন হতে পারে। একটি no-code সমাধান এই নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তৈরি করা যেতে পারে, বিষয়বস্তু প্রকাশ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরও দক্ষ এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব পরিবেশ প্রদান করে।

ই-কমার্স পণ্য ব্যবস্থাপনা

একটি ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের একটি কাস্টম সিএমএস প্রয়োজন হতে পারে যা তাদের ইনভেন্টরি, পণ্যের বিবরণ, ছবি, ভিডিও এবং অন্যান্য পণ্য সম্পর্কিত তথ্য কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে দেয়। একটি no-code CMS সমাধানের মাধ্যমে, কোম্পানিগুলি নিশ্চিত করতে পারে যে তাদের পণ্যের তথ্য সমগ্র অনলাইন স্টোর জুড়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আপ-টু-ডেট, আইটেমগুলি যোগ, আপডেট এবং অপসারণের জন্য একটি সুবিন্যস্ত কর্মপ্রবাহ দ্বারা সমর্থিত।

সংস্থা-নির্দিষ্ট ডেটা ব্যবস্থাপনা

যে সংস্থাগুলি তাদের ক্ষেত্র বা শিল্পের জন্য সুনির্দিষ্ট বিশাল ডেটা নিয়ে কাজ করে তারা এই তথ্যটি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার জন্য কাস্টম no-code সিএমএস সমাধান তৈরি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি গবেষণা ইনস্টিটিউট বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা, ডেটাসেট এবং ফলাফলগুলির মাধ্যমে সংরক্ষণ, পরিচালনা এবং অনুসন্ধান করার জন্য একটি CMS তৈরি করতে পারে। সংস্থাগুলি আরও ভাল অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পারে এবং বিশেষভাবে তাদের ডেটা প্রকার এবং ব্যবহারের ধরণগুলির জন্য সিস্টেমটিকে কাস্টমাইজ করে তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপগুলিকে স্ট্রিমলাইন করতে পারে৷

অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম

বড় দল এবং জটিল কাঠামো সহ সংস্থাগুলি কাস্টম-নির্মিত অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে উপকৃত হতে পারে। একটি no-code সিএমএস তৈরি করা যেতে পারে যাতে কর্মীদের খবর, আপডেট এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংস্থার মধ্যে অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়া যায়। কাস্টম ইন্টিগ্রেশন একক সাইন-অন, গ্রুপ মেসেজিং, এমনকি মাল্টিমিডিয়া শেয়ারিংকে সমর্থন করার জন্য কর্মচারীদের ব্যস্ততা এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে তৈরি করা যেতে পারে।

উপসংহার

AppMaster মতো no-code সমাধান ব্যবহার করে একটি কাস্টম সিএমএস তৈরি করা অনেক সুবিধা দেয়, যেমন বর্ধিত নমনীয়তা, খরচ এবং সময় সাশ্রয় এবং প্রযুক্তিগত ঋণ দূর করা। দর্জি-তৈরি উপাদান এবং তৃতীয়-পক্ষের একীকরণের সঠিক সংমিশ্রণের সাথে, ব্যবসাগুলি সামগ্রী পরিচালনার প্ল্যাটফর্মগুলি তৈরি করতে পারে যা তাদের অনন্য প্রয়োজনীয়তাগুলিকে সমাধান করে এবং তাদের বিষয়বস্তু পরিচালনার প্রক্রিয়াগুলিকে প্রবাহিত করে৷

AppMaster শক্তিশালী no-code প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীদের কোনো প্রযুক্তিগত পটভূমি ছাড়াই কাস্টম CMS সমাধান তৈরি করতে দেয়। ভিজ্যুয়াল টুলস এবং স্বজ্ঞাত ইন্টারফেসের মাধ্যমে, একটি CMS তৈরি করা, আপডেট করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব যা আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের সাথে পুরোপুরি উপযুক্ত। সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন এবং AppMaster এর মতো no-code প্ল্যাটফর্মের সাথে কাস্টম বিষয়বস্তু পরিচালনার সমাধানগুলির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আনলক করুন৷