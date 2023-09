SaaS e software locale

Vantaggi e sfide del software locale

Il software locale è un software installato e gestito dal server interno e dall'infrastruttura informatica del cliente. Richiede investimenti iniziali in server, data center e altro hardware correlato e comporta costi di gestione e supporto IT continui. Qui sta il vantaggio principale per molte aziende; ospitando il proprio software, le organizzazioni mantengono un certo livello di controllo sui propri sistemi e dati. Avendo il pieno controllo sull'architettura, le aziende possono garantire che l'implementazione del software si allinei perfettamente alle loro specifiche preferenze e requisiti aziendali.

Ciò include l'integrazione con i sistemi esistenti, le modifiche al sistema per riflettere meglio i processi aziendali e l'ottimizzazione per una maggiore velocità ed efficienza. Sebbene i costi iniziali possano sembrare elevati, il software locale può far risparmiare denaro a lungo termine se il sistema è longevo e richiede aggiornamenti minimi. Discutere se scegliere sistemi interni spesso si riduce a una valutazione del deflusso finanziario: i costi iniziali di acquisto e manutenzione di un sistema in loco rispetto ai costi ricorrenti di un abbonamento SaaS .

Tuttavia, nonostante tutti i vantaggi, il software in loco non è esente da sfide. La natura interamente interna delle soluzioni locali implica che l'organizzazione si assume la responsabilità della manutenzione e dell'aggiornamento del software. Ciò può richiedere notevoli risorse e competenze IT, dall'esecuzione regolare di aggiornamenti software alla risoluzione dei problemi e all'implementazione di misure di sicurezza. Inoltre, la scalabilità di una soluzione locale per soddisfare le crescenti esigenze aziendali può comportare costi e complessità sostanziali, poiché spesso comporta l'acquisto e la distribuzione di hardware aggiuntivo. Le aziende devono prevedere con precisione la propria crescita per evitare investimenti eccessivi o insufficienti nelle infrastrutture.

Comprendere SaaS: vantaggi e insidie

Software as a Service (SaaS) è ​​un servizio basato su cloud in cui invece di scaricare il software su un computer fisico o server nel proprio edificio, gli utenti accedono all'applicazione tramite un browser Internet. L'applicazione software potrebbe essere qualsiasi cosa, dal software per ufficio alle comunicazioni unificate tra un'ampia gamma di altre app aziendali disponibili. Forse il vantaggio più evidente dell’utilizzo di SaaS è il risparmio sui costi iniziali. Poiché il software è ospitato in remoto, le aziende riducono le spese legate al mantenimento e alla gestione di un'infrastruttura IT interna.





I risparmi sui costi si estendono anche al software stesso, poiché gli aggiornamenti e gli upgrade sono gestiti dal fornitore SaaS, eliminando la necessità per le aziende di acquistare e installare nuovo software. Un altro vantaggio notevole è la scalabilità. I fornitori SaaS in genere offrono molti piani di abbonamento diversi, consentendo alle aziende di pagare solo per i servizi e le funzionalità di cui hanno bisogno, con la flessibilità di aumentare o diminuire al variare dei requisiti aziendali.

Tuttavia, come per ogni cosa, ci sono potenziali svantaggi da considerare quando si utilizza SaaS. Uno degli ostacoli percepiti riguarda il controllo e la sicurezza. Poiché i dati vengono archiviati su server esterni, le aziende potrebbero essere a rischio di violazioni della sicurezza se il fornitore SaaS non dispone di solide misure di sicurezza. Inoltre, l’affidabilità del servizio può rappresentare un problema. Poiché le applicazioni SaaS si basano sull'accesso al Web, i tempi di inattività o la bassa velocità di Internet possono interrompere l'accesso ai sistemi aziendali cruciali.

Considerazioni sui fattori: SaaS vs On-Premise

Il dilemma tra la scelta del software SaaS o on-premise può dipendere dall’analisi di diversi fattori fondamentali, tra cui costi, personalizzazione, velocità, sicurezza dei dati, supporto e scalabilità. Da un punto di vista finanziario, i notevoli costi iniziali associati alle soluzioni on-premise possono rappresentare un inibitore per le piccole e medie imprese. SaaS, d'altro canto, utilizza generalmente un modello di prezzi a consumo, rendendolo una soluzione accessibile per aziende di tutte le dimensioni.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Tuttavia, le aziende devono considerare i potenziali aumenti dei costi man mano che aumentano e aggiungono più utenti o servizi. Quando si tratta di personalizzazione e integrazione, il software locale generalmente eccelle. Offre la possibilità di personalizzare le applicazioni software in base alle specifiche esigenze aziendali e può essere perfettamente integrato con altre tecnologie interne. Al contrario, sebbene alcune applicazioni SaaS offrano diversi gradi di personalizzazione, potrebbero non corrispondere nella misura possibile con le soluzioni on-premise.

La sicurezza dei dati è un altro fattore cruciale per le aziende. Sebbene sia le soluzioni locali che quelle SaaS possano offrire solide misure di sicurezza, il software locale offre alle aziende il controllo diretto sui propri dati e su come vengono protetti. I fornitori SaaS in genere investono in misure di sicurezza di fascia alta, ma la responsabilità della sicurezza dei dati spetta in ultima analisi al fornitore. Il supporto è ancora un'altra considerazione. Nel modello SaaS, il supporto è incluso come parte del pacchetto, garantendo alle aziende aiuto quando ne hanno bisogno. Al contrario, le aziende che utilizzano software locale devono disporre di competenze interne o assumere consulenti esterni per gestire e mantenere il proprio software.

Infine, la scalabilità è una considerazione importante. Le soluzioni SaaS consentono alle aziende di aggiungere o sottrarre facilmente utenti, servizi e funzionalità in base al cambiamento delle loro esigenze. D’altro canto, la scalabilità di una soluzione on-premise può essere più complessa e richiedere potenzialmente ulteriori investimenti in aggiornamenti hardware e software.

Illustrazione pratica: opzioni SaaS e on-premise su AppMaster.io

Comprendere i vantaggi e gli svantaggi teorici delle soluzioni SaaS e On-Premise è utile, ma gli esempi del mondo reale danno vita a questi concetti e aggiungono profondità alla nostra comprensione. Consideriamo la piattaforma AppMaster.io: un viaggio attraverso i suoi vari piani di abbonamento dimostra la sua versatilità nel colmare il divario tra le soluzioni SaaS e quelle on-premise.

Operando principalmente come soluzione SaaS, AppMaster.io ti consente di sviluppare applicazioni backend, web e mobili senza la necessità di gestire l'infrastruttura hardware o software sottostante. Con le sue eleganti interfacce visive, puoi progettare applicazioni e processi aziendali sofisticati, con la generazione e la distribuzione del codice gestite automaticamente.

La capacità di lavorare visivamente non solo semplifica lo sviluppo ma lo accelera anche. Anche un singolo sviluppatore può, attraverso la piattaforma, progettare e implementare soluzioni complete che abbracciano backend lato server, siti Web, portali clienti e app mobili native . Questa velocità e semplicità sono un brillante esempio dei punti di forza del modello SaaS.

AppMaster.io offre una gamma di livelli di prezzi, dal livello principiante gratuito agli abbonamenti di livello aziendale. I livelli più alti offrono livelli crescenti di risorse e funzionalità, soddisfacendo le esigenze di aziende di diverse dimensioni e requisiti. Una delle cose interessanti dei piani di AppMaster.io è la loro integrazione dei vantaggi on-premise nel loro modello intrinsecamente SaaS.

Negli abbonamenti Business e Business+, AppMaster.io offre la possibilità di esportare i file binari eseguibili. Con l'abbonamento Enterprise, gli utenti possono mettere le mani sul codice sorgente. Ciò offre alle aziende i vantaggi delle soluzioni on-premise, con maggiore controllo e libertà di modificare il software pur godendo della comodità del modello SaaS.

Con le sue opzioni di prezzo flessibili e funzionalità personalizzabili, AppMaster.io è una delle piattaforme che abbraccia sia le possibilità aperte dal modello SaaS sia i punti di forza unici inerenti alle soluzioni on-premise. Il loro approccio illustra come le aziende possono bilanciare le comodità del SaaS con il controllo rassicurante dell'on-premise e sottolinea quanto versatile possa essere la distribuzione del software moderno.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Transizione da on-premise a SaaS: aspetti da considerare

Dopo aver preso la decisione consapevole di passare da un sistema on-premise a una piattaforma Software as a Service (SaaS), ci sono diversi fattori essenziali che devono essere attentamente valutati per garantire un passaggio agevole ed efficace. Che tu rappresenti un'impresa di piccole dimensioni che cerca di abbracciare il cloud computing per la prima volta o una grande organizzazione multinazionale che contempla il passaggio a SaaS per migliorare l'efficienza operativa, questi fattori svolgono un ruolo indispensabile nel prevenire qualsiasi ostacolo imprevisto.

In cima alla lista c’è la questione della migrazione dei dati. Per sistemi relativamente semplici con dati utente limitati, il processo di migrazione potrebbe apparire irrilevante. Tuttavia, per le entità che gestiscono ampi database locali, l'elaborazione di un piano meticoloso per la migrazione dei dati diventa di fondamentale importanza. La strategia dovrebbe delineare chiaramente il modo in cui i dati attualmente archiviati verranno spostati, verificati per l'accuratezza e integrati perfettamente nell'ambiente SaaS.

Il prossimo in linea è il problema della personalizzazione. Ciò può rappresentare una sfida sostanziale, soprattutto per le aziende che fanno molto affidamento su soluzioni on-premise che sono state modificate in modo univoco per soddisfare le loro esigenze specifiche. La preparazione alla transizione dovrebbe comportare una valutazione approfondita di quanto sia adattabile la piattaforma SaaS scelta e valutare se sono presenti funzionalità della configurazione esistente che potrebbero non essere facilmente rispecchiate nel nuovo ambiente.

Un altro aspetto fondamentale su cui riflettere è il costo ricorrente associato alle piattaforme SaaS. Sebbene sia vero che il modello SaaS richiede in genere un esborso finanziario iniziale inferiore, introduce tariffe continue, mensili o annuali. Data la flessibilità e la scalabilità intrinseche delle piattaforme SaaS , diventa fondamentale giustapporre queste spese ricorrenti alle probabili entrate che potrebbero generare.

Infine, l’ambito del supporto e della manutenzione forniti dal fornitore SaaS merita un’attenta considerazione. Nella maggior parte dei casi, i fornitori SaaS offrono pacchetti di supporto più completi e continui rispetto a quelli che si potrebbero ricevere con le configurazioni on-premise. Questa differenza può influenzare sostanzialmente la funzionalità e le prestazioni a lungo termine delle vostre soluzioni software e, come tale, dovrebbe essere considerata con la dovuta serietà.

Considerazioni conclusive: il futuro della distribuzione del software

Guardando all’orizzonte, cosa potrebbe riservare il futuro per l’implementazione del software? Il panorama tecnologico continua ad evolversi, con sempre più aziende che si spostano verso l’implementazione SaaS per le proprie esigenze software. Questa tendenza riflette gli evidenti vantaggi del SaaS: velocità, costi iniziali inferiori, scalabilità e facilità d’uso.

Tuttavia, ciò non significa che il software on-premise si stia dirigendo verso l'estinzione. Invece, le aziende che richiedono un controllo granulare sul proprio software e sui dati sensibili, o le aziende con requisiti di conformità specifici, continuano a optare per soluzioni on-premise.

Ciò che è più probabile che si verifichi è una sorta di equilibrio tra questi due modelli. Altre piattaforme SaaS, come AppMaster.io , offriranno vari gradi di controllo e personalizzazione in sede, consentendo alle aziende di sfruttare i punti di forza di entrambi i modelli. Nel frattempo, le soluzioni on-premise potrebbero iniziare ad adottare alcune caratteristiche simili a SaaS, come interfacce più user-friendly e aggiornamenti più semplici, migliorando la loro esperienza utente complessiva e la manutenibilità.

In conclusione, se optare per il software SaaS o On-Premise non dovrebbe essere visto come una decisione. Invece, comprendere le esigenze specifiche della tua azienda e il modo in cui ciascun modello può soddisfarle (o addirittura una combinazione di entrambi) è la strada da seguire. La discussione su SaaS vs On-Premise si sta evolvendo, con sempre più piattaforme che colmano il divario tra i due per offrire maggiore flessibilità e controllo.