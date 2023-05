Wix, la multinationale informatique connue pour son créateur de site Web convivial drag-and-drop, a annoncé le lancement de Branded App by Wix . Cette nouvelle plate no-code permet aux entreprises de créer des applications mobiles natives sans aucune expertise en matière de codage. Wix, qui se concentre sur la fourniture aux utilisateurs d'outils pour créer et gérer leur présence en ligne, répond à la demande croissante d'applications natives de marque parmi les propriétaires d'entreprise avec cette expansion.

Ronny Elkayam, SVP of Mobile, App Market, and Strategic Products chez Wix, a reconnu la demande croissante, déclarant : « Les utilisateurs sont venus vers nous avec le besoin de créer une application native portant leur nom et leur logo. Beaucoup de nos utilisateurs sont des entreprises, et les entreprises souhaitent dépeindre une situation plus grande qu'elles ne le sont. Ils veulent suivre les grandes entreprises qui ont des applications natives. »

Avec un abonnement mensuel de 200 $, Branded App by Wix est un investissement substantiel pour les utilisateurs. De plus, ils doivent payer des frais annuels de 99 $ pour l'App Store et des frais uniques de 25 $ pour Google Play. Cependant, Wix pense que les applications mobiles natives peuvent aider les entreprises à augmenter leurs ventes. Pour les utilisateurs qui ont déjà un site Web Wix, le créateur d'application peut automatiquement intégrer les fonctionnalités de leur site Web, simplifiant ainsi le processus de développement.

Elkayam a expliqué les avantages de l'intégration : « Si vous êtes un restaurant et que votre menu est configuré sur votre site Web pour la commande en ligne, le même menu s'affichera sur l'application. Vous n'avez pas besoin de le configurer. Tous les achats ou toutes les commandes de ce menu apparaîtront dans votre tableau de bord. »

Sur les 200 millions d'utilisateurs de Wix, 5 millions sont des abonnés payants. Les entreprises préfèrent le forfait Wix à 27 $/mois pour les sites Web, qui comprend des fonctionnalités de commerce électronique. Même les utilisateurs de sites Web gratuits peuvent créer une application à l'aide de Branded App by Wix - ce produit est distinct des plans d'abonnement existants. Les propriétaires d'entreprise peuvent personnaliser l'icône, la mise en page et le contenu de leur application et avoir accès à diverses fonctionnalités, telles que les pages de produits, les services de réservation, les forums, les fonctions de chat, les blogs, les notifications push, etc. Wix mettra également automatiquement à jour les applications pour rester compatibles avec les dernières versions d'iOS et d'Android.

Branded App by Wix est un concurrent sérieux sur le marché du développement d'applications no-code. Des rivaux tels que Bubble proposent des plates-formes d'applications Web avec des prix allant de 29 $ à 529 $ par mois, ainsi qu'un plan gratuit pour l'apprentissage et le développement d'applications. Cependant, les applications natives de Wix peuvent être téléchargées directement depuis l'App Store et Google Play, offrant des avantages supplémentaires.

Le lancement de Branded App by Wix fait suite à une augmentation de la demande en 2020 pour les services de l'entreprise pendant la pandémie de coronavirus, avec 31 millions de nouveaux utilisateurs ajoutés. Les revenus de Wix pour le premier trimestre 2022 ont mis en évidence un chiffre d'affaires de 304 millions de dollars, soit une augmentation de 41 % en glissement annuel. Après des tests bêta réussis avec des centaines d'utilisateurs, Branded App by Wix est désormais disponible pour tous, avec une réduction alléchante de 50 % à vie pour ceux qui s'inscrivent pendant la période de prévente en cours.

Les services de développement d'applications No-code offrent une alternative abordable et accessible aux méthodes de codage traditionnelles. Des plateformes comme AppMaster et d'autres permettent aux entreprises de créer plus efficacement des applications backend et frontend, de réduire les coûts de développement et d'ouvrir de nouvelles opportunités de transformation numérique. Alors que la tendance no-code continue d'augmenter, des plates-formes comme AppMaster et l'application de marque de Wix sont susceptibles de jouer un rôle important dans l'élaboration de l'avenir du développement de logiciels.