ServiceNow a annoncé la mise en œuvre de la technologie d'IA générative dans son chatbot Virtual Agent, améliorant ainsi de manière significative les capacités de libre-service de la plateforme. Now Assist for Virtual Agent utilise l'IA pour fournir des réponses plus directes, pertinentes et conversationnelles aux demandes des utilisateurs, permettant à ces derniers d'effectuer des tâches complexes avec plus de facilité.

Grâce à l'intégration de l'IA générative dans l'agent virtuel, les utilisateurs peuvent désormais recevoir un contexte et des informations supplémentaires lorsqu'ils posent des questions, comme des morceaux de code internes, des images de produits, des vidéos, des liens vers des documents ou des résumés d'articles de la base de connaissances. Cette amélioration de la plateforme ServiceNow améliore considérablement l'expérience de l'utilisateur et l'efficacité du chatbot, ce qui en fait un outil précieux pour les clients.

ServiceNow a également introduit Virtual Agent Designer, un environnement drag-and-drop dans lequel les clients peuvent configurer l'expérience conversationnelle du chatbot en fonction de leurs besoins organisationnels. En outre, la plateforme permet désormais d'intégrer de grands modèles de langage tels que Microsoft Azure OpenAI Service LLM ou OpenAI API, ce qui permet aux utilisateurs d'interagir directement avec ces services si nécessaire.

Cette mise à jour majeure de la plateforme ServiceNow a été rendue possible grâce à des avancées antérieures au sein de leur contrôleur Generative AI et de la technologie Now Assist for Search. ServiceNow consolide ainsi sa position à l'avant-garde de l'industrie des technologies basées sur l'IA.

Bill McDermott, président-directeur général de ServiceNow, a déclaré : "ServiceNow est à la tête de l'ère de l'intelligence. Des années d'investissement dans l'IA nous ont placés au centre d'un mouvement indéniable. Nous intégrons l'IA générative dans notre plateforme afin que nos clients puissent maximiser leur retour sur investissement (ROI) : "return on intelligence" (retour sur l'intelligence). Il s'agit d'une co-innovation réfléchie et de grande confiance, qui nous permet de trouver l'équilibre entre la vitesse de la machine et le jugement humain. Grâce à nos partenariats stratégiques avec NVIDIA et Microsoft, nous concevons des flux de travail plus intelligents et entièrement automatisés. Nous aidons nos clients à innover des modèles commerciaux complètement nouveaux sur ServiceNow en tant que plateforme intelligente pour la transformation numérique de bout en bout.

Alors que de plus en plus d'organisations adoptent les plateformes low-code et no-code, des outils comme le concepteur d'agents virtuels de ServiceNow et la plateforme no-code d'AppMaster.io deviennent de plus en plus cruciaux pour rationaliser les processus et améliorer l'engagement des utilisateurs. Les techniques de développement "low-code" et "no-code" aident les entreprises à créer des applications plus rapidement et de manière plus rentable, ce qui leur permet de s'adapter à un paysage numérique en constante évolution.