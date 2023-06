Google a récemment dévoilé une amélioration de l'intelligence artificielle (IA) pour son célèbre service de messagerie Gmail, conçue pour révolutionner la recherche dans la boîte de réception pour les utilisateurs d'Android et d'iPhone. Au cours des 15 prochains jours, les utilisateurs finaux commenceront à voir apparaître une section "meilleurs résultats" dans leur boîte de réception, au-dessus du segment "tous les résultats". Cet ajout innovant s'appuie sur les modèles d'apprentissage automatique pilotés par l'IA de Google, qui évaluent les termes de recherche, les derniers courriels et divers autres facteurs pertinents afin de déterminer les correspondances les plus appropriées pour les requêtes des utilisateurs.

Ce dernier développement s'inscrit dans le cadre d'une série de mises à jour stratégiques pour Gmail. En mai, Google a suscité la controverse en modifiant sa politique relative aux comptes inactifs, indiquant que les comptes inutilisés depuis plus de deux ans pourraient être supprimés avec leur contenu et leurs données. En outre, Google a achevé une refonte majeure de son interface Gmail en février, avec une nouvelle présentation et un accent plus marqué sur la suite d'outils de productivité de l'entreprise.

Ces mesures calculées sont probablement influencées par les initiatives de réduction des coûts de Google et par l'objectif ambitieux du PDG Sundar Pichai d'augmenter la productivité du géant de la technologie de 20 %. Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats d'Alphabet, les dirigeants de l'entreprise ont mis en évidence les stratégies d'allocation des ressources dans des domaines tels que l'IA et la recherche. Philipp Schindler, chef d'entreprise, a souligné l'importance croissante de la recherche pour répondre à la demande et fournir un retour sur investissement quantifiable dans des situations imprévisibles.

Dans un billet de blog, Google a qualifié cette amélioration de la recherche alimentée par l'IA de fonction "très demandée" qui sera accessible à tous les détenteurs d'un compte Gmail et à tous les clients dans un avenir proche.