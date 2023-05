Webflow, la plate-forme de développement visuel no-code réputée permettant aux professionnels de créer des présences sur le Web, annonce la nomination de Linda Tong au poste de première directrice de l'exploitation de l'entreprise. Dans ce nouveau rôle de direction, elle dirigera toutes les fonctions générales et administratives, telles que les opérations humaines, les finances, le juridique, l'informatique et les données, ce qui stimulera la croissance et la mise à l'échelle de la plateforme Webflow.

Poursuivant sa croissance exceptionnelle en 2022, l'expansion Webflow's de son équipe de direction intervient après l'ajout de Shane Murphy-Reuter en tant que premier CMO de l'entreprise en mai. De plus, en mars, la société a annoncé un cycle de financement de série C de 120 millions de dollars, faisant monter en flèche sa valorisation à 4 milliards de dollars avec plus de 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR).

L'expérience considérable de Linda Tong dans la direction et la mise à l'échelle d'entreprises grand public et d'entreprises à travers des phases de croissance s'avérera inestimable pour Webflow. Avant de rejoindre Webflow, Tong a travaillé pendant plus de cinq ans chez AppDynamics en tant que directeur général, aidant l'entreprise à atteindre plus d'un demi-milliard de revenus au sein de la division Cisco. Elle a également été vice-présidente des produits et de l'innovation à la National Football League (NFL), où elle a dirigé des équipes pour réorganiser les expériences numériques et améliorer l'engagement des fans. En outre, Tong occupe un poste d'administrateur au sein du conseil d'administration de Prezi et a obtenu son baccalauréat en économie de l'Université de Yale.

Linda Tong a exprimé son enthousiasme à l'idée de rejoindre Webflow, déclarant que la vision de l'entreprise de créer la plate-forme de développement visuel la plus puissante correspond à son engagement personnel à démocratiser la technologie pour un public plus large. En tant que membre de l'équipe de direction Webflow's, elle est ravie d'apporter son expertise dans la mise à l'échelle et la transformation des entreprises et pense qu'il existe une énorme opportunité de croissance à venir.

Des entreprises comme Webflow, AppMaster.io et d'autres plates-formes no-code gagnent en popularité en démocratisant la technologie, permettant une créativité et une collaboration accrues entre les industries. Le PDG et cofondateur Webflow's, Vlad Magdalin, explique qu'ils poursuivent constamment leur mission d'apporter le pouvoir transformateur du développement Web à des millions de personnes. Pour réaliser leurs grandes ambitions, des leaders expérimentés comme Linda Tong sont nécessaires pour relever les défis opérationnels et commerciaux tout en stimulant l'innovation des produits.

Webflow combine les technologies de développement Web modernes en une seule plate-forme, permettant aux utilisateurs de créer des sites Web visuellement et de gagner du temps d'ingénierie. La plate-forme génère un code propre et efficace en arrière-plan, attirant ainsi un large éventail d'utilisateurs, des indépendants aux entreprises du Fortune 500. Des entreprises pionnières telles que Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz et Dell ont fait confiance Webflow pour leurs solutions Web. Fondée en 2013 et basée à San Francisco, la société est soutenue par Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator et Draper Associates.