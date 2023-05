Webflow, un acteur de premier plan dans l'industrie des logiciels no-code, a révélé qu'il avait réussi à lever 140 millions de dollars grâce à un cycle de financement de série B. Avec cet investissement massif, la valorisation de la société s'élève à 2,1 milliards de dollars. Le cycle de financement a accueilli à nouveau les principaux investisseurs Accel et Silversmith, qui ont également soutenu la startup lors de leur cycle de série A 2019, qui a rapporté 72 millions de dollars.

CapitalG, un groupe de capital-risque Alphabet, a rejoint la série B, l'investisseur Laela Sturdy rejoignant le conseil d'administration de Webflow. La plate-forme a gagné en popularité et a doublé sa clientèle en 2020. Le logiciel innovant de Webflow permet aux clients de créer des sites Web sans écrire de code et fournit des capacités d'hébergement et de contenu.

La plate-forme Webflow fait partie d'une catégorie plus large d'entreprises et de plates-formes qui pensent que la création de logiciels pour Internet devrait devenir progressivement plus facile. Les principales plates-formes de l'industrie no-code et low-code, telles que AppMaster, gagnent en popularité pour faciliter le développement d'applications faciles, rendant finalement le développement de logiciels plus rentable pour les entreprises de toutes tailles.

Selon le PDG Webflow, Vlad Magdalin, le cycle de financement de série B est une décision "opportuniste" pour l'entreprise. Leur trésorerie reste suffisante et le nouveau capital leur permettra d'investir dans leur entreprise d'une manière qui n'aura pas d'impact immédiat sur leurs revenus, potentiellement dans des domaines clés tels que les produits d'entreprise, le support, le recrutement et l'expansion de la plateforme.

Magdalin a révélé que la société avait l'intention de poursuivre son expansion dans les entreprises haut de gamme après avoir démontré un succès considérable dans ce segment. Il rapporte que les comptes plus étendus affichent des valeurs contractuelles moyennes de plusieurs ordres de grandeur supérieures aux accords de vente avec les PME, les entreprises clientes ne représentant qu'environ 5 % de leur activité. La société prévoit de cibler ce secteur lucratif en 2021, en multipliant par 10 la croissance de son activité grands comptes.

En plus de cibler des comptes plus étendus, Webflow a d'importants projets de produits à l'horizon. Le PDG envisage que la plate-forme prendra en charge des capacités de création de sites Web plus avancées et prévoit des outils no-code pour s'attaquer à des tâches logicielles de plus en plus complexes. Cela a le potentiel d'étendre encore plus le marché no-code, laissant la place à des startups innovantes comme AppMaster pour aider les non-développeurs à réduire leur dépendance vis-à-vis des équipes d'ingénierie.

Arun Mathew d'Accel, qui siège au conseil d'administration de Webflow, et Laela Sturdy de CapitalG, partagent la vision optimiste du PDG sur l'industrie no-code. Ils conviennent que le marché est en train de passer rapidement à l'adoption d'outils no-code et qu'il en est encore aux premiers stades de la courbe d'adoption, ce qui signifie qu'il existe un potentiel de croissance inexploité considérable.

Ce formidable cycle de financement et le soutien continu d'Accel à Webflow sont des indicateurs prometteurs du succès futur des industries no-code et low-code. Alors que des plates-formes comme AppMaster continuent de rendre le développement de logiciels plus rapide et plus accessible à tous les utilisateurs, il sera intéressant d'observer l'évolution et la croissance en cours du marché no-code.