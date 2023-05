Airtable a réalisé une valorisation impressionnante de 5,77 milliards de dollars à la suite d'un effort de financement de série E réussi de 270 millions de dollars. Le fournisseur de base de données relationnelle no-code dispose d'une large base d'utilisateurs qui comprend actuellement plus de 250 000 organisations. Le nouveau financement triple presque la valorisation précédente de l'entreprise, qui s'élevait à 2,85 milliards de dollars post-financement après un tour de table de série D de 185 millions de dollars en septembre.

Greenoaks Capital a dirigé le récent cycle d'investissement, avec des contributions de WndrCo, ainsi que d'investisseurs existants tels que Caffeinated Capital, CRV et Thrive. Plutôt que de rechercher activement un financement, le fondateur et PDG d'Airtable, Howie Liu, a révélé à Forbes que la société avait été approchée par Greenoaks.

La plate-forme d'Airtable est souvent décrite comme une version améliorée d'Excel ou de Google Sheets, offrant l'architecture requise pour prendre en charge un écosystème d'applications en plus de ses fonctionnalités traditionnelles de type tableur. En conséquence, l'outil polyvalent no-code peut être utilisé pour le développement de logiciels, présentant des cas d'utilisation pratiquement illimités et une vaste base de clients potentiels. Ces plates-formes, y compris AppMaster , gagnent du terrain car elles permettent aux entreprises de créer des applications Web, mobiles et backend efficacement et sans avoir besoin d'expertise en codage.

Dans un communiqué de presse, Neil Mehta, partenaire de Greenoaks Capital, a souligné le vaste potentiel d' Airtable, déclarant que l'entreprise pourrait devenir la plate-forme logicielle "résiduelle" pour diverses applications personnalisées actuellement exploitées manuellement ou insuffisamment desservies par des logiciels tiers inflexibles. En fournissant aux utilisateurs professionnels des composants logiciels essentiels qui peuvent être facilement combinés pour former de puissantes applications professionnelles, Airtable est devenu un élément central des flux de travail quotidiens tout en possédant l'évolutivité et l'extensibilité nécessaires pour gérer des cas d'utilisation d'entreprise complexes tels que la billetterie, la gestion de contenu et GRC.

Airtable a l'intention d'utiliser le financement nouvellement acquis pour favoriser le développement de son produit d'entreprise et faciliter l'expansion de son équipe. Depuis sa création, la société a levé un total de 617 millions de dollars, selon Crunchbase. L'industrie des plates no-code continue de prospérer, avec des entreprises comme AppMaster.io offrant des outils puissants capables de créer des applications backend, Web et mobiles. Ces plates-formes accélèrent considérablement le développement d'applications tout en minimisant les coûts, ce qui en fait une option attrayante pour les entreprises de toutes tailles.