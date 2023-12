Codefresh dévoile un tableau de bord amélioré pour rationaliser le cycle de développement logiciel

Codefresh, acteur majeur du monde du développement logiciel, a lancé un tableau de bord d'environnements innovants. La plate-forme vise à doter les équipes de développement d'une procédure plus rationalisée pour gérer les applications tout au long du cycle de vie du développement logiciel.

La fonctionnalité récemment lancée par le géant de la technologie vise à consolider les données concernant les projets GitOps et Argo CD. Codefresh assimile un « environnement » à un cluster d'applications distinctes, à des espaces de noms dans un seul cluster ou à des espaces de noms répartis sur plusieurs clusters.

Dans un webinaire révélant les mérites de ce nouveau développement, Kostis Kapelonis, Senior Developer Advocate chez Codefresh, a abordé certaines des limites de l'utilisation isolée d'Argo CD. Plus précisément, il a souligné l'absence d'un concept d'environnement et le manque de connaissance du contexte des applications, par exemple pour comprendre si les applications sont des éléments d'un écosystème de produits plus large.

Le tableau de bord des environnements récemment lancé prévoit de combler cette lacune. Il propose une présentation d'écran unifiée qui représente chronologiquement les environnements, passant de la phase de développement, suivie des tests, et enfin jusqu'à la phase de mise en œuvre. Il donne aux développeurs le privilège d'établir quelles applications un produit englobe, puis d'attribuer ces produits à leur environnement respectif. De la même manière que d'autres plates-formes comme la plate-forme no-code d' AppMaster qui s'est avérée essentielle dans l'amélioration des procédures de développement.

Codefresh précise en outre que cette expérience sur écran unique élimine le besoin pour les développeurs d'alterner entre plusieurs fenêtres pour le terminal, GitHub ou un IDE au moment de gérer les environnements ou de propulser les applications vers l'étape de production.

Kapelonis a également souligné que ce nouveau gestionnaire d'environnement est un outil efficace qui aide les chefs de projet à comprendre de manière globale l'état de diverses fonctionnalités dans des environnements spécifiques. Simultanément, les développeurs bénéficient d'une vue plus granulaire des déploiements et peuvent approfondir leurs connaissances sur des applications distinctes via une vue chronologique. Cette vision holistique démontre comment les applications ont navigué dans des environnements variés, comme l’a expliqué Kapelonis.

Dan Garfield, co-fondateur et directeur de l'open source chez Codefresh, souligne le besoin urgent de ce développement. Il déclare : « À mesure que les entreprises et les équipes DevOps se développent, que les instances Argo CD se divisent et que les microservices se multiplient, la gestion du cycle de vie de chaque application dans les environnements devient complexe et ardue. Les nouvelles fonctionnalités Codefresh apportent la clarté indispensable et la gouvernance GitOps à des centaines d’applications déployées sur potentiellement des milliers d’emplacements – avec une expérience unifiée et intuitive sur un seul écran.

