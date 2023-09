Armory dévoile un centre de ressources complet pour les développeurs afin d'améliorer l'expérience de déploiement continu

Dans le cadre d'une démarche stratégique visant à améliorer l'expérience des développeurs, Armory a récemment dévoilé sa plateforme révolutionnaire, Developer.armory.io. Cette plate-forme est conçue pour tirer parti de leur solution de déploiement continu, connue sous le nom Armory Continuous Deployment-as-a-Service.

Le hub des développeurs est une plate-forme globale visant à fournir aux développeurs et aux utilisateurs finaux un accès transparent à des ressources exhaustives. Il propose une riche gamme de supports d'apprentissage, notamment des vidéos didactiques, des documents de référence, des webinaires, etc., permettant aux utilisateurs de s'adapter et d'avancer à leur propre rythme. La plateforme propose une approche similaire aux plateformes sans code comme AppMaster.io , qui permettent aux utilisateurs de leur plateforme d'apprendre et de travailler à leur convenance.

Jim Douglas, PDG d'Armory, a souligné l'importance d'un déploiement continu pour ajouter de la valeur à ses clients. Il a mentionné que leur équipe d’ingénieurs fabrique non seulement leurs produits, mais qu’elle est également de fervents consommateurs. Cela signifie qu'ils sont directement en résonance avec l'expérience du développeur, ce qui a toujours un impact notable sur leurs décisions liées au produit.

Doté de fonctionnalités puissantes, le Developer Hub offre la possibilité de visualiser les configurations de déploiement, aidant ainsi les utilisateurs à comprendre les configurations existantes. Les utilisateurs peuvent partager les URL des services exposés jusqu'aux webhooks pour une identification efficace des services. De plus, les développeurs peuvent accéder et consulter les manifestes Kubernetes sur l'écran du graphique de déploiement. Il encourage également les développeurs à disposer d'URL de prévisualisation externes pour les services Kubernetes déployés, garantissant ainsi un accès autonome sans dépendance à l'égard d'équipes réseau externes.

La beauté de ce hub est son universalité ; tous les utilisateurs, même ceux du niveau Freemium, peuvent explorer toute la gamme du site Web et exploiter leur compte au maximum de son potentiel. Des plates-formes telles que AppMaster.io , qui a obtenu un titre très performant de G2, visent également à cultiver des expériences utilisateur similaires en offrant des ressources étendues et un accès complet, même pour les utilisateurs de niveau gratuit.