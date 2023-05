Wix, das multinationale IT-Unternehmen, das für seinen benutzerfreundlichen drag-and-drop Website-Builder bekannt ist, hat die Einführung der Branded App by Wix angekündigt. Diese neue no-code Plattform ermöglicht es Unternehmen, native mobile Anwendungen ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Wix, das sich darauf konzentriert, Benutzern Tools zum Aufbau und zur Verwaltung ihrer Online-Präsenz bereitzustellen, bedient mit dieser Erweiterung die wachsende Nachfrage nach markenspezifischen nativen Anwendungen unter Geschäftsinhabern.

Ronny Elkayam, SVP of Mobile, App Market, and Strategic Products bei Wix, bestätigte die steigende Nachfrage und erklärte: „Benutzer kamen zu uns mit dem Bedürfnis, eine native App zu erstellen, die mit ihrem Namen und Logo gebrandet ist. Viele unserer Benutzer sind Unternehmen, und Unternehmen möchten eine Situation darstellen, in der sie größer sind als sie sind. Sie wollen den großen Unternehmen folgen, die native Apps haben.“

Bei einem monatlichen Abonnement von 200 US-Dollar ist die Branded App von Wix eine erhebliche Investition für Benutzer. Außerdem müssen sie eine jährliche Gebühr von 99 $ für den App Store und eine einmalige Gebühr von 25 $ für Google Play zahlen. Wix ist jedoch der Ansicht, dass native mobile Apps Unternehmen dabei helfen können, den Umsatz zu steigern. Für Benutzer, die bereits eine Wix-Website haben, kann der App-Builder automatisch Funktionen von ihrer Website integrieren und so den Entwicklungsprozess vereinfachen.

Elkayam erklärte die Vorteile der Integration : „Wenn Sie ein Restaurant sind und Ihr Menü auf Ihrer Website für die Online-Bestellung konfiguriert haben, wird dasselbe Menü in der App angezeigt. Sie müssen es nicht konfigurieren. Alle Einkäufe oder Bestellungen aus diesem Menü werden in Ihrem Dashboard angezeigt.“

Von den 200 Millionen Nutzern von Wix sind 5 Millionen zahlende Abonnenten. Unternehmen bevorzugen den 27-Dollar-Monatsplan von Wix für Websites, der E-Commerce-Funktionen enthält. Sogar kostenlose Website-Benutzer können eine App mit Branded App by Wix erstellen – dieses Produkt ist von den bestehenden Abonnementplänen getrennt. Geschäftsinhaber können das Symbol, Layout und den Inhalt ihrer App anpassen und haben Zugriff auf verschiedene Funktionen wie Produktseiten, Buchungsdienste, Foren, Chat-Funktionen, Blogs, Push-Benachrichtigungen und mehr. Wix aktualisiert Apps auch automatisch, um mit den neuesten Versionen von iOS und Android kompatibel zu bleiben.

Branded App by Wix ist ein starker Konkurrent auf dem Markt für die Entwicklung no-code -Apps. Konkurrenten wie Bubble bieten webbasierte App-Plattformen mit Preisen zwischen 29 und 529 US-Dollar pro Monat sowie einen kostenlosen Plan für Lernen und App-Entwicklung. Die nativen Apps von Wix können jedoch direkt aus dem App Store und Google Play heruntergeladen werden und bieten zusätzliche Vorteile.

Die Einführung der Branded App by Wix folgt auf einen Anstieg der Nachfrage nach den Diensten des Unternehmens im Jahr 2020 während der Coronavirus-Pandemie mit 31 Millionen neuen Nutzern. Die Einnahmen von Wix für das erste Quartal 2022 zeigten einen Umsatz von 304 Millionen US-Dollar – eine Steigerung von 41 % im Jahresvergleich. Nach erfolgreichen Betatests mit Hunderten von Benutzern ist die Branded App von Wix jetzt für alle verfügbar, mit einem verlockenden lebenslangen Rabatt von 50 % für diejenigen, die sich während des aktuellen Vorverkaufszeitraums anmelden.

No-code App-Entwicklungsdienste bieten eine erschwingliche und zugängliche Alternative zu herkömmlichen Codierungsmethoden. Plattformen wie AppMaster und andere befähigen Unternehmen, sowohl Backend- als auch Frontend-Anwendungen effizienter zu erstellen, Entwicklungskosten zu senken und neue Möglichkeiten für die digitale Transformation zu eröffnen. Da der no-code Trend weiter zunimmt, werden Plattformen wie AppMaster und die Branded App von Wix wahrscheinlich eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Softwareentwicklung spielen.