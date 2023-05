Webflow, ein führender Akteur in der no-code Softwarebranche, hat bekannt gegeben, dass es im Rahmen einer Finanzierungsrunde der Serie B erfolgreich 140 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Mit dieser massiven Investition steigt der Unternehmenswert auf beachtliche 2,1 Milliarden US-Dollar. Die Finanzierungsrunde begrüßte wieder die führenden Investoren Accel und Silversmith, die das Startup auch in seiner Serie-A-Runde 2019 unterstützten, die 72 Millionen US-Dollar einbrachte.

CapitalG, eine Risikokapitalgruppe von Alphabet, trat der Serie B bei, wobei die Investorin Laela Sturdy dem Vorstand von Webflow beitrat. Die Plattform gewann erheblich an Bedeutung und verdoppelte ihren Kundenstamm im Jahr 2020. Die innovative Software von Webflow ermöglicht es Kunden, Websites zu erstellen, ohne Code schreiben zu müssen, und bietet Hosting- und inhaltsbezogene Funktionen.

Die Webflow Plattform ist Teil einer breiteren Kategorie von Unternehmen und Plattformen, die davon überzeugt sind, dass die Entwicklung von Software für das Internet immer einfacher werden sollte. Führende Plattformen in der no-code und low-code Branche wie AppMaster erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da sie eine einfache Anwendungsentwicklung ermöglichen und letztendlich die Softwareentwicklung für Unternehmen jeder Größe kostengünstiger machen.

Laut Vlad Magdalin, CEO Webflow, ist die Finanzierungsrunde der Serie B ein „opportunistischer“ Schritt für das Unternehmen. Ihr Kassenbestand ist weiterhin ausreichend und das neu gewonnene Kapital wird es ihnen ermöglichen, in ihr Unternehmen auf eine Weise zu investieren, die sich möglicherweise nicht unmittelbar auf ihren Umsatz auswirkt – möglicherweise in Schlüsselbereichen wie Unternehmensprodukten, Support, Personalbeschaffung und Plattformerweiterung.

Magdalin gab bekannt, dass das Unternehmen seine Expansion in gehobene Unternehmen fortsetzen will, nachdem es in diesem Segment erhebliche Erfolge vorweisen konnte. Er berichtet, dass umfangreichere Konten durchschnittliche Vertragswerte aufweisen, die um mehrere Größenordnungen höher sind als bei Verkaufsverträgen mit KMUs, wobei Unternehmenskunden nur etwa 5 % ihres Geschäfts ausmachen. Das Unternehmen plant, diesen lukrativen Sektor im Jahr 2021 ins Visier zu nehmen und das Wachstum seines Großkundengeschäfts um den Faktor 10 zu steigern.

Webflow zielt nicht nur auf umfangreichere Konten ab, sondern hat auch große Produktpläne am Horizont. Der CEO geht davon aus, dass die Plattform erweiterte Funktionen zur Website-Erstellung unterstützen wird und sieht no-code Tools für die Bewältigung immer komplexerer Softwareaufgaben vor. Dies hat das Potenzial, den no-code Markt noch weiter zu erweitern und Platz für innovative Start-ups wie AppMaster zu schaffen, um Nicht-Entwicklern dabei zu helfen, ihre Abhängigkeit von Engineering-Teams zu verringern.

Arun Mathew von Accel, der im Vorstand von Webflow sitzt, und Laela Sturdy von CapitalG teilen die optimistische Sicht des CEO auf die no-code Branche. Sie sind sich einig, dass sich der Markt rasch auf die Einführung von no-code Tools umstellt und sich noch in einem frühen Stadium der Einführungskurve befindet, was bedeutet, dass ein erhebliches ungenutztes Wachstumspotenzial besteht.

Diese beeindruckende Finanzierungsrunde und die kontinuierliche Unterstützung von Webflow durch Accel sind vielversprechende Indikatoren für den zukünftigen Erfolg der no-code und low-code Branche. Da Plattformen wie AppMaster die Softwareentwicklung weiterhin schneller und für alle Benutzer zugänglicher machen, wird es interessant sein, die kontinuierliche Entwicklung und das Wachstum auf dem no-code Markt zu beobachten.