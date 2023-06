ServiceNow hat die Implementierung von generativer KI-Technologie in seinen Virtual Agent Chatbot angekündigt und damit die Self-Service-Fähigkeiten der Plattform deutlich verbessert. Now Assist for Virtual Agent nutzt KI, um direktere, relevantere und unterhaltsamere Antworten auf Benutzeranfragen zu liefern, sodass Benutzer komplexe Aufgaben einfacher erledigen können.

Durch die Integration von generativer KI in den Virtual Agent können Benutzer jetzt zusätzliche Kontexte und Informationen erhalten, wenn sie Fragen stellen, wie z. B. interne Code-Teile, Produktbilder, Videos, Dokumentenlinks oder Zusammenfassungen von Artikeln der Wissensdatenbank. Diese Erweiterung der ServiceNow-Plattform verbessert das Benutzererlebnis und die Effektivität des Chatbots erheblich und macht ihn zu einem wertvollen Werkzeug für Kunden.

ServiceNow hat außerdem den Virtual Agent Designer eingeführt, eine drag-and-drop Umgebung, in der Kunden die Konversationserfahrung des Chatbots so konfigurieren können, dass sie ihren organisatorischen Anforderungen entspricht. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform jetzt die Einbettung großer Sprachmodelle wie Microsoft Azure OpenAI Service LLM oder OpenAI API, so dass die Benutzer bei Bedarf direkt mit diesen Diensten interagieren können.

Dieses wichtige Upgrade der ServiceNow-Plattform wurde durch frühere Weiterentwicklungen des Generative AI Controllers und der Now Assist for Search-Technologie ermöglicht. Damit festigt ServiceNow seine Position an der Spitze der KI-gestützten Tech-Industrie.

Bill McDermott, Chairman und CEO von ServiceNow, sagte: "ServiceNow ist führend im Zeitalter der Intelligenz. Jahrelange Investitionen in KI haben uns in den Mittelpunkt einer unbestreitbaren Bewegung gestellt. Wir bauen generative KI in unsere Plattform ein, damit Kunden ihren ROI maximieren können: 'Return on Intelligence'. Dabei geht es um durchdachte, vertrauensvolle Co-Innovation, bei der wir die Balance zwischen maschineller Geschwindigkeit und menschlichem Urteilsvermögen finden. Dank unserer strategischen Partnerschaften mit NVIDIA und Microsoft können wir intelligentere, vollautomatische Workflows entwickeln. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Entwicklung völlig neuer Geschäftsmodelle auf Basis von ServiceNow, der intelligenten Plattform für die durchgängige digitale Transformation.

Da immer mehr Unternehmen die Plattformen low-code und no-code nutzen, werden Tools wie der Virtual Agent Designer von ServiceNow und die Plattform no-code von AppMaster.io immer wichtiger, um Prozesse zu rationalisieren und das Engagement der Benutzer zu verbessern. Low-Code- und No-Code-Entwicklungstechniken helfen Unternehmen, Anwendungen schneller und kosteneffizienter zu erstellen und sich an eine sich ständig verändernde digitale Landschaft anzupassen.