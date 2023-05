Webflow, die angesehene visuelle Entwicklungsplattform no-code die Fachleuten den Aufbau von Webpräsenzen ermöglicht, gibt die Ernennung von Linda Tong zur ersten Chief Operating Officer des Unternehmens bekannt. In dieser neuen Führungsrolle wird sie alle allgemeinen und administrativen Funktionen wie Personal, Finanzen, Recht, IT und Daten leiten und letztendlich das Wachstum und die Skalierung Webflow Plattform vorantreiben.

Webflow's setzt sein außergewöhnliches Wachstum im Jahr 2022 fort und erweitert sein Führungsteam, nachdem im Mai Shane Murphy-Reuter zum ersten CMO des Unternehmens ernannt wurde. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen im März eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 120 Millionen US-Dollar an, die seinen Wert auf 4 Milliarden US-Dollar und einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von über 100 Millionen US-Dollar in die Höhe schnellen ließ.

Linda Tongs beträchtliche Erfahrung in der Führung und Skalierung von Verbraucher- und Unternehmensunternehmen in Wachstumsphasen wird für Webflow von unschätzbarem Wert sein. Bevor er zu Webflow kam, arbeitete Tong mehr als fünf Jahre lang als General Manager bei AppDynamics und verhalf dem Unternehmen zu einem Umsatz von über einer halben Milliarde innerhalb der Cisco-Abteilung. Sie fungierte außerdem als Vizepräsidentin für Produkt und Innovation bei der National Football League (NFL), wo sie Teams anführte, die digitale Erlebnisse neu gestalteten und die Einbindung der Fans steigerten. Darüber hinaus hat Tong eine Vorstandsposition bei Prezi inne und erwarb ihren Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Yale University.

Linda Tong brachte ihre Begeisterung über den Beitritt zu Webflow zum Ausdruck und erklärte, dass die Vision des Unternehmens, die leistungsstärkste visuelle Entwicklungsplattform aufzubauen, mit ihrem persönlichen Engagement für die Demokratisierung von Technologie für ein breiteres Publikum übereinstimmt. Als Teil des Führungsteams Webflow's freut sie sich, ihr Fachwissen bei der Skalierung und Transformation von Unternehmen einzubringen, und ist davon überzeugt, dass vor uns eine enorme Wachstumschance liegt.

Unternehmen wie Webflow, AppMaster.io und andere no-code -Plattformen werden immer beliebter, indem sie die Technologie demokratisieren und so mehr Kreativität und branchenübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen. Vlad Magdalin, CEO und Mitbegründer Webflow's, erklärt, dass sie ihre Mission ständig verfolgen, die transformative Kraft der Webentwicklung Millionen von Menschen zugänglich zu machen. Um ihre großen Ambitionen zu erreichen, sind erfahrene Führungskräfte wie Linda Tong notwendig, die sowohl betriebliche als auch geschäftliche Herausforderungen bewältigen und gleichzeitig Produktinnovationen vorantreiben müssen.

Webflow kombiniert moderne Webentwicklungstechnologien in einer einzigen Plattform und ermöglicht es Benutzern, Websites visuell zu erstellen und Entwicklungszeit zu sparen. Die Plattform generiert im Hintergrund sauberen, effizienten Code und spricht damit ein breites Nutzerspektrum vom Freiberufler bis zum Fortune-500-Unternehmen an. Pionierunternehmen wie Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz und Dell vertrauen bei ihren Weblösungen Webflow. Das 2013 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco wird von Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator und Draper Associates unterstützt.