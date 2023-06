Google hat kürzlich eine Verbesserung der künstlichen Intelligenz (KI) für seinen beliebten E-Mail-Dienst Gmail vorgestellt, die die Posteingangssuche für Android- und iPhone-Nutzer revolutionieren soll. In den nächsten 15 Tagen werden die Endnutzer in ihrem Posteingang einen Abschnitt "Top-Ergebnisse" sehen, der über dem Segment "Alle Ergebnisse" erscheint. Diese innovative Ergänzung wird von Googles KI-gesteuerten maschinellen Lernmodellen unterstützt, die Suchbegriffe, neueste E-Mails und verschiedene andere relevante Faktoren bewerten, um die am besten geeigneten Treffer für Nutzeranfragen zu ermitteln.

Diese jüngste Entwicklung reiht sich in eine Reihe von strategischen Aktualisierungen für Google Mail ein. Im Mai sorgte Google mit der Änderung der Richtlinien für inaktive Konten für Kontroversen, da Konten, die seit mehr als zwei Jahren nicht mehr genutzt wurden, mitsamt ihren Inhalten und Daten gelöscht werden können. Darüber hinaus schloss Google im Februar eine umfassende Überarbeitung seiner Google Mail-Oberfläche ab, die ein neu gestaltetes Layout und einen stärkeren Fokus auf die Produktivitäts-Tools des Unternehmens aufweist.

Diese kalkulierten Schritte sind wahrscheinlich von Googles laufenden Kostensenkungsinitiativen und dem ehrgeizigen Ziel von CEO Sundar Pichai beeinflusst, die Produktivität des Tech-Giganten um 20 % zu steigern. Während der jüngsten Bilanzpressekonferenz von Alphabet haben die Führungskräfte des Unternehmens die Strategien zur Ressourcenzuweisung für Bereiche wie KI und Suche hervorgehoben. Business Chief Philipp Schindler betonte die wachsende Bedeutung der Suche, um die Nachfrage zu befriedigen und einen quantifizierbaren Return on Investment (ROI) in unvorhersehbaren Situationen zu erzielen.

In einem Blog-Beitrag bezeichnete Google diese KI-gestützte Suchverbesserung als eine "sehr gefragte" Funktion, die in naher Zukunft allen Gmail-Kontoinhabern und -Kunden zugänglich sein wird.