Codefresh stellt verbessertes Dashboard zur Optimierung des Softwareentwicklungszyklus vor

Codefresh, ein führender Akteur in der Welt der Softwareentwicklung, hat ein innovatives Umgebungs-Dashboard eingeführt. Ziel der Plattform ist es, Entwicklungsteams mit einem optimierten Verfahren für die Bearbeitung von Anwendungen über den gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus hinweg auszustatten.

Die neu eingeführte Funktion des Technologieriesen soll Daten zu GitOps- und Argo-CD-Projekten konsolidieren. Codefresh setzt eine „Umgebung“ entweder mit einem Cluster separater Anwendungen, Namespaces in einem einzelnen Cluster oder Namespaces, die über mehrere Cluster verteilt sind, gleich.

In einem Webinar, in dem die Vorzüge dieser neuen Entwicklung erläutert wurden, ging Kostis Kapelonis, Senior Developer Advocate bei Codefresh, auf einige der Einschränkungen bei der isolierten Verwendung von Argo CD ein. Insbesondere hob er das Fehlen eines Konzepts von Umgebungen und den Mangel an Kontextbewusstsein für Anwendungen hervor, etwa das Verständnis, ob Anwendungen Elemente eines größeren Produktökosystems sind.

Das neu eingeführte Umgebungs-Dashboard soll diese Lücke schließen. Es schlägt ein einheitliches Bildschirmlayout vor, das Umgebungen chronologisch darstellt, angefangen von der Entwicklungsphase über Tests bis hin zur Implementierungsphase. Es ermöglicht Entwicklern festzulegen, welche Anwendungen ein Produkt umfasst, und diese Produkte anschließend ihrer jeweiligen Umgebung zuzuordnen. Ähnlich wie bei anderen Plattformen wie no-code Plattform von AppMaster , die sich als entscheidend für die Verbesserung von Entwicklungsverfahren erwiesen hat.

Codefresh führt weiter aus, dass Entwickler durch dieses Ein-Bildschirm-Erlebnis nicht mehr zwischen mehreren Fenstern für Terminal, GitHub oder eine IDE wechseln müssen, wenn sie Umgebungen verwalten oder Anwendungen in die Produktionsphase bringen.

Kapelonis betonte außerdem, dass dieser neue Umgebungsmanager ein wirksames Tool sei, das Projektmanagern dabei hilft, den Status verschiedener Funktionen in bestimmten Umgebungen umfassend zu verstehen. Gleichzeitig erhalten Entwickler eine detailliertere Ansicht der Bereitstellungen und können über eine Zeitleistenansicht tiefer in verschiedene Anwendungen eintauchen. Diese ganzheitliche Sicht zeigt, wie Anwendungen durch verschiedene Umgebungen navigiert sind, wie Kapelonis erläuterte.

Dan Garfield, Mitbegründer und Chief Open Source Officer bei Codefresh, betont die dringende Notwendigkeit dieser Entwicklung. Er erklärt: „Wenn Unternehmen und DevOps-Teams wachsen, sich Argo CD-Instanzen aufteilen und Microservices sich vervielfachen, wird die Verwaltung des Lebenszyklus jeder Anwendung in verschiedenen Umgebungen komplex und mühsam.“ Die neuen Codefresh Funktionen sorgen für die dringend benötigte Klarheit und GitOps-Governance für Hunderte von Anwendungen, die an potenziell Tausenden von Standorten bereitgestellt werden – mit einem einheitlichen, intuitiven Einzelbildschirm-Erlebnis.“

Dieses neue Update von Codefresh kann möglicherweise den Lebenszyklus der Softwareentwicklung revolutionieren und ihn intuitiver und effizienter machen, ähnlich den Angeboten neuer Technologien wie den Low-Code- und No-Code-Plattformen wie AppMaster.