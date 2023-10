Schulung zum Sicherheitsbewusstsein

Security Awareness Training (SAT) ist ein umfassendes Bildungsprogramm, das darauf abzielt, das Wissen und die Kompetenz von Einzelpersonen innerhalb einer Organisation über die besten Praktiken zum Schutz sensibler Informationen, kritischer Infrastruktur und digitaler Vermögenswerte vor potenziellen Cybersicherheitsbedrohungen und -vorfällen zu verbessern. Im Kontext von Sicherheit und Compliance ist SAT ein wesentlicher Aspekt einer starken Sicherheitslage und stellt sicher, dass alle Mitarbeiter, Systeme und Prozesse innerhalb einer Organisation gegenüber kontinuierlichen und sich ständig weiterentwickelnden Angriffsvektoren widerstandsfähig sind. AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform, die die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen ermöglicht, erkennt die Bedeutung von SAT und die entscheidende Rolle an, die es bei der Gewährleistung der Sicherheit der von ihm generierten Anwendungen spielt.

Die Hauptziele des Sicherheitsbewusstseinstrainings bestehen darin, das Risiko menschlicher Fehler zu verringern, die Fähigkeit der Belegschaft zu verbessern, potenzielle Sicherheitsbedrohungen zu erkennen und abzuschwächen, und eine Sicherheitskultur im gesamten Unternehmen zu schaffen. Um diese Ziele zu erreichen, konzentriert sich SAT auf mehrere Schlüsselbereiche wie Passwortverwaltung, E-Mail- und Messaging-Sicherheit, physische Sicherheit, Social Engineering, Malware-Schutz, Best Practices für Remote-Arbeit und Vorfallberichterstattung.

Eines der Kernelemente von SAT ist die Erkennung und Abwehr von Social-Engineering-Angriffen, vor allem Phishing. Laut einem Bericht von Verizon aus dem Jahr 2020 waren 22 % aller Datenschutzverletzungen mit Phishing verbunden, was betont, wie wichtig es ist, Organisationsmitglieder darin zu schulen, diese Versuche zu erkennen und zu melden. SAT stellt den Mitarbeitern das Wissen und die Tools zur Verfügung, um Phishing-E-Mails zu erkennen, zu vermeiden, Opfer von Betrügereien zu werden, und verdächtige Aktivitäten oder Versuche dem zuständigen Personal zu melden.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt von SAT besteht darin, sicherzustellen, dass Mitarbeiter sichere Passwortpraktiken verstehen und anwenden. Untersuchungen zeigen, dass 80 % der Datenschutzverletzungen auf schwache oder wiederverwendete Passwörter zurückzuführen sind, was die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Passwortverwaltung unterstreicht. SAT behandelt Themen wie die Komplexität von Passwörtern, die Häufigkeit von Aktualisierungen und die Verwendung von Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), wann immer möglich, um eine sichere und belastbare Umgebung aufrechtzuerhalten.

Unternehmen müssen auch die Sicherheitsherausforderungen berücksichtigen, die die Fernarbeit mit sich bringt, insbesondere da diese immer beliebter und notwendiger wird. SAT behandelt in diesem Zusammenhang Themen wie die Sicherung von Heimnetzwerken, die Verwendung virtueller privater Netzwerke (VPNs), die regelmäßige Aktualisierung von Software und Hardware sowie die Implementierung geeigneter Zugriffskontrollen für Unternehmensressourcen, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter auch bei Remote-Arbeit strenge Sicherheitspraktiken einhalten können.

Darüber hinaus zielt SAT darauf ab, eine Kultur der Sicherheit und Verantwortlichkeit zu schaffen, einschließlich der Bedeutung der Einhaltung etablierter Richtlinien und Verfahren bei der Datenverarbeitung und -speicherung. Solche Richtlinien können Datenklassifizierung, autorisierten Zugriff, Verschlüsselung und sichere Entsorgung sensibler Informationen umfassen. Durch die Verankerung einer Sicherheitsmentalität auf allen Ebenen einer Organisation werden die Mitarbeiter dazu ermutigt, wachsam zu bleiben, ungewöhnliche Anfragen zu hinterfragen und Sicherheitsvorfälle umgehend zu melden.

Effektives Sicherheitsbewusstseinstraining muss ein fortlaufender, iterativer Prozess sein, der Aktivitäten wie Präsentationen, interaktive Workshops, Bewertungen und regelmäßige Erinnerungen umfasst, um die Sicherheit im Auge zu behalten. Organisationen sollten den Inhalt von SAT-Programmen kontinuierlich bewerten und aktualisieren, um auf neue Bedrohungen und sich entwickelnde Compliance-Anforderungen zu reagieren. Das National Institute of Standards and Technology (NIST) hat in seiner Sonderveröffentlichung 800-50 Richtlinien für die Gestaltung, Implementierung und Bewertung von SAT-Programmen bereitgestellt, die als nützliche Ressource für Organisationen dienen, die ihre SAT-Initiativen etablieren oder verbessern möchten.

Das Engagement von AppMaster für Sicherheit und Compliance zeigt sich in der automatisierten Erstellung von Swagger-Dokumentationen (offene API) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts. Indem sichergestellt wird, dass generierte Anwendungen immer auf dem neuesten Stand und frei von technischen Schulden sind, können AppMaster Kunden die Vorteile und das Vertrauen, das SAT mit sich bringt, in vollem Umfang nutzen. Im Bereich Sicherheit und Compliance – wo ständige Wachsamkeit, Anpassungsfähigkeit und Schulung für die Aufrechterhaltung eines gefestigten Sicherheitsstatus unerlässlich sind – dient die Schulung des Sicherheitsbewusstseins als wichtige Komponente für die Zukunftssicherung von Unternehmen und Kunden, die auf ihre Produkte und Dienstleistungen angewiesen sind.