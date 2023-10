Penetrationstests (Pentests)

Penetrationstests (Penetrationstests) sind ein kritischer Prozess im Sicherheits- und Compliance-Kontext, da sie die Simulation realer Cyberangriffe beinhalten, um Sicherheitsschwächen oder potenzielle Schwachstellen in IT-Systemen, Infrastruktur und Anwendungen zu identifizieren. Das Hauptziel von Pen Testing besteht darin, die allgemeine Sicherheitslage einer Organisation zu verbessern, indem Schwachstellen aufgedeckt und geeignete Abhilfemaßnahmen empfohlen werden. Die Bedeutung von Penetrationstests hat mit der zunehmenden Abhängigkeit von digitalen Ressourcen und cloudbasierten Lösungen sowie der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft exponentiell zugenommen.

Bei AppMaster sind wir uns der Bedeutung von Pen-Tests für die Gewährleistung der Sicherheit und Compliance der no-code Plattform bewusst. Daher umfasst die AppMaster Plattform verschiedene Best Practices und fortschrittliche Strategien, um Penetrationstests zu erleichtern und Kunden in die Lage zu versetzen, sichere Anwendungen zu erstellen, die Industriestandards und behördlichen Anforderungen entsprechen und gleichzeitig resistent gegen Cyber-Bedrohungen sind.

Ein umfassender Penetrationstest umfasst in der Regel mehrere Phasen, beginnend mit der Aufklärungsphase, in der der Penetrationstester Informationen über das Zielsystem sammelt. Dieser Prozess kann passive (öffentliche Informationssammlung) und aktive (Interaktion mit dem Ziel) Aktivitäten umfassen. In der Scanphase werden Netzwerk- oder Anwendungsscanner eingesetzt, um Live-Hosts, offene Ports und laufende Dienste zu identifizieren. Darauf folgt die Phase der Schwachstellenbewertung, in der Tools eingesetzt werden, um die gesammelten Informationen zu analysieren und potenzielle Schwachstellen im gesamten Zielsystem zu identifizieren.

Die Hauptaktion beim Penetrationstest findet während der Ausnutzungsphase statt, in der der Penetrationstester identifizierte Schwachstellen ausnutzt, um das Zielsystem zu kompromittieren, das Netzwerk zu infiltrieren und sich unbefugten Zugriff zu verschaffen. Im Anschluss an diesen erfolgreichen Verstoß geht es in der Post-Exploitation-Phase darum, weitere Möglichkeiten für Lateral Movement, Privilegienausweitung und Datenexfiltration zu erkunden. Sobald der Test abgeschlossen ist, dokumentiert der Pentester die Ergebnisse und beschreibt die Schwachstellen, Angriffsvektoren und potenziellen Risiken des Zielsystems in einem Bericht. Darüber hinaus bietet der Pen-Tester Korrekturempfehlungen und strategische Anleitungen zur Stärkung der Sicherheitslage des Unternehmens.

Penetrationstests können je nach Methodik in verschiedene Typen eingeteilt werden, z. B. Black-Box-, White-Box- und Grey-Box-Tests. Beim Black-Box-Test beginnt der Penetrationstester ohne Vorkenntnisse des Systems oder seiner Architektur. Folglich reproduziert diese Methode die Erfahrung eines externen Angreifers, der versucht, in das System einzudringen. Umgekehrt geht es bei White-Box-Tests darum, dem Penetrationstester vollständigen Zugriff auf den Quellcode, die Architektur und andere relevante Informationen des Systems zu gewähren. Diese Methode ermöglicht eine gründliche Untersuchung des Systems und ermöglicht die Identifizierung von Sicherheitsproblemen, die interne Teammitglieder möglicherweise übersehen haben. Grey-Box-Tests stellen einen Ausgleich zwischen Black- und White-Box-Tests her, wobei der Penetrationstester über teilweise Kenntnisse des Systems verfügt.

Penetrationstests variieren auch hinsichtlich des Umfangs – von Netzwerk-Penetrationstests, die auf die Netzwerkinfrastruktur und Geräte einer Organisation abzielen, bis hin zu Anwendungs-Penetrationstests, die sich auf die Sicherheit einer bestimmten Anwendung konzentrieren. Im Fall der AppMaster Plattform ist der Anwendungspenetrationstest von größter Bedeutung, da er die Identifizierung von Schwachstellen in den generierten Anwendungen, im Quellcode und anderen zugehörigen Komponenten ermöglicht. Darüber hinaus konzentrieren sich Social-Engineering-Penetrationstests auf menschliche Schwachstellen in einer Organisation und zielen auf Mitarbeiter und andere Interessengruppen ab, um Sicherheitslücken in Richtlinien, Verfahren und Bewusstsein aufzudecken.

Die Häufigkeit von Penetrationstests hängt weitgehend von der Größe eines Unternehmens, der Branche und anderen Faktoren ab. Generell wird jedoch empfohlen, mindestens einmal im Jahr oder nach wesentlichen Änderungen in der Infrastruktur einer Organisation, beispielsweise der Einführung neuer Anwendungen oder IT-Systeme, Penetrationstests durchzuführen. Im Fall von AppMaster ist es aufgrund der sich schnell entwickelnden Natur der Plattform und der vielfältigen Anwendungstypen von entscheidender Bedeutung, regelmäßig Pen-Tests durchzuführen, um sicherzustellen, dass generierte Anwendungen den neuesten Sicherheitsstandards und Compliance-Anforderungen entsprechen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Penetrationstests eine wesentliche Rolle bei der Stärkung der Sicherheit und Belastbarkeit von IT-Systemen und -Anwendungen im Sicherheits- und Compliance-Kontext spielen. Durch die proaktive Identifizierung und Behebung von Schwachstellen und potenziellen Bedrohungen können Unternehmen ihre digitalen Vermögenswerte effektiv schützen und das Risiko von Datenschutzverletzungen oder kostspieligen Sicherheitsvorfällen minimieren. AppMaster erkennt die Bedeutung von Penetrationstests und integriert seine Prinzipien konsequent in die Plattform, um Kunden sichere, konforme und zuverlässige Anwendungen bereitzustellen, die der aktuellen Cybersicherheitslandschaft standhalten.