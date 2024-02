HTTP/2, kurz für Hypertext Transfer Protocol Version 2, ist ein bedeutender Fortschritt in der Welt der Internet-Kommunikationsprotokolle, der speziell zur Verbesserung der Leistung von Websites und Webanwendungen entwickelt wurde. Als Weiterentwicklung seines Vorgängers HTTP/1.1 zielt HTTP/2 darauf ab, die Geschwindigkeit, Effizienz und Sicherheit von Online-Transaktionen zu erhöhen und das allgemeine Benutzererlebnis zu verbessern, was für den Erfolg in der heutigen komplexen digitalen Landschaft von entscheidender Bedeutung ist und insbesondere für no-code relevant ist. no-code Plattformen wie AppMaster.

HTTP/2 wurde 2015 eingeführt und behebt mehrere Einschränkungen und Ineffizienzen von HTTP/1.1 und enthält mehrere neue Funktionen. Zu diesen wichtigen Fortschritten gehören Binär-Framing, Multiplexing, Header-Komprimierung, Priorisierung und Server-Push. Zusammen ermöglichen diese Funktionen HTTP/2, Webinhalte effizienter und zuverlässiger bereitzustellen und die Mängel seines Vorgängers zu beheben, der Ende der 1990er Jahre entwickelt wurde, als das Internet noch jung und deutlich weniger anspruchsvoll war.

Beim binären Framing handelt es sich um den Prozess der Kapselung von Anwendungsdaten in HTTP/2-Frames. Im Gegensatz zum für Menschen lesbaren Textformat in HTTP/1.1 sind Frames binär codiert, was das Parsen vereinfacht, das Risiko einer Fehlinterpretation verringert und eine effizientere Verarbeitung ermöglicht. Darüber hinaus können diese Frames zu einer einzigen Verbindung kombiniert werden, wodurch die verfügbare Bandbreite besser genutzt und die Gesamtauslastung des Netzwerks verbessert wird.

Multiplexing in HTTP/2 ermöglicht die gleichzeitige Übertragung mehrerer Streams über eine einzige Verbindung und löst so effektiv das Head-of-Line-Blocking-Problem von HTTP/1.1. Eine Head-of-Line-Blockierung tritt auf, wenn eine langsame oder blockierte Anfrage die Verarbeitung anderer Anfragen verhindert, was zu einer erheblichen Effizienzeinbuße führt. Durch Multiplexing ermöglicht HTTP/2 die gleichzeitige Übertragung von Anfragen und Antworten, was letztendlich eine schnellere End-to-End-Kommunikation und schnellere Seitenladezeiten ermöglicht.

Die Header-Komprimierung ist eine weitere wichtige Optimierung, die HTTP/2 bietet. Es verwendet einen einzigartigen Algorithmus namens HPACK, um die in Anforderungs- und Antwortheadern übertragenen Daten zu komprimieren. Durch die Reduzierung der Headergröße minimiert HTTP/2 die Datenmenge, die über das Netzwerk übertragen werden muss, wodurch die Latenz verringert und die Gesamtgeschwindigkeit der Webkommunikation erhöht wird.

Durch die Priorisierung in HTTP/2 können Clients, z. B. Webbrowser, die relative Wichtigkeit mehrerer Ressourcen angeben. Dadurch können Server Ressourcen effizient zuweisen und kritischere Anfragen vor weniger dringenden Anfragen bearbeiten. Auf diese Weise können Benutzer schnellere Ladezeiten und reibungslosere Interaktionen mit Websites und Webanwendungen erleben.

Eine weitere bemerkenswerte Funktion von HTTP/2 ist der Server-Push, der es dem Server ermöglicht, Ressourcen präventiv an den Client zu senden, noch bevor der Client sie anfordert. Dieser Mechanismus kann die wahrgenommene Ladezeit von Webseiten erheblich verbessern, da er es Browsern ermöglicht, Inhalte schneller darzustellen.

Angesichts der mit HTTP/2 eingeführten umfangreichen Funktionen ist es keine Überraschung, dass das Protokoll im gesamten Internet weit verbreitet ist, insbesondere von Unternehmen und Organisationen mit umfangreicher digitaler Präsenz. Aktuellen Schätzungen zufolge macht HTTP/2 über 40 % des gesamten Website-Verkehrs aus und wird von über 95 % der modernen Webbrowser unterstützt.

Im Kontext der no-code Plattform AppMaster spielt HTTP/2 eine entscheidende Rolle dabei, Entwicklern die Entwicklung skalierbarer, leistungsstarker und sicherer Anwendungen zu ermöglichen. Durch die Nutzung der von HTTP/2 bereitgestellten Optimierungen kann AppMaster sicherstellen, dass seine Anwendungen eine außergewöhnliche Leistung liefern. Dies wiederum verringert die Latenz- und Engpassprobleme, die häufig mit funktionsreichen Anwendungen einhergehen, und verbessert die Benutzererfahrung und -zufriedenheit. Im Zeitalter ständig steigender Benutzererwartungen und wachsender Komplexität wird die Bedeutung von HTTP/2 noch deutlicher und macht es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die moderne Anwendungsentwicklung.

Darüber hinaus wird mit der Weiterentwicklung der Web-Infrastruktur und der Verbreitung mobiler Geräte die Rolle von HTTP/2 bei der Anwendungsbereitstellung weiter zunehmen. Vor diesem Hintergrund positionieren AppMaster Engagement für die Nutzung der Leistungsfähigkeit von HTTP/2 und sein Engagement für die Bereitstellung leistungsstarker und effizienter Lösungen sowohl für Backend- als auch für Frontend-Anwendungen das Unternehmen als unverzichtbares Tool für Unternehmen und Entwickler, die in diesem Bereich erfolgreich sein möchten Welt der modernen Softwareentwicklung.