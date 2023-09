Unter App-Drosselung versteht man im Zusammenhang mit der Entwicklung mobiler Apps die absichtliche Einschränkung oder Verlangsamung der Funktionalitäten, der Leistung oder der Ressourcennutzung einer Anwendung, um das gesamte Benutzererlebnis zu optimieren, Geräteressourcen zu schonen und die Effizienz der Anwendungsauslastung zu verwalten. Diese Technik ist besonders für mobile Anwendungen relevant, da mobile Geräte oft über begrenzte Ressourcen wie Akku, Rechenleistung und Speicher verfügen. Die App-Drosselung dient als Mittel, um die konkurrierenden Anforderungen an die Bereitstellung eines nahtlosen Benutzererlebnisses bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer effizienten Nutzung begrenzter Ressourcen auszugleichen.

Entwickler mobiler Apps müssen bei der Implementierung von App-Throttling-Strategien verschiedene Faktoren und Szenarien berücksichtigen. Eine gängige Strategie besteht darin, kritische und unkritische Aufgaben innerhalb der Anwendung zu identifizieren und zu priorisieren. Kritische Aufgaben sind solche, die einen direkten Einfluss auf das Benutzererlebnis haben und effizient und ohne Kompromisse ausgeführt werden müssen; Unkritische Aufgaben sind solche, die sich weniger unmittelbar oder direkt auf das Benutzererlebnis auswirken. Entwickler können dann App-Drosselungstechniken wie Ratenbegrenzung, Ressourcenbegrenzung und Hintergrundverarbeitung verwenden, um die Ausführung unkritischer Aufgaben so zu verwalten, dass mögliche negative Auswirkungen auf die Gesamtleistung der App oder das Benutzererlebnis abgemildert werden.

Unter Ratenbegrenzung versteht man beispielsweise die Beschränkung des App-Betriebs auf ein vordefiniertes Limit oder eine vordefinierte Rate, um sicherzustellen, dass Ressourcen effizient und gleichmäßig genutzt werden. Dies kann durch Techniken wie Token-Buckets oder Leaky-Buckets implementiert werden, bei denen Token verwendet werden, um die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum zulässigen Anforderungen zu steuern. Durch die Verwaltung, wie oft unkritische Aufgaben ausgeführt werden, können Entwickler dazu beitragen, dass ihre mobile Anwendung reibungslos läuft, ohne die Systemressourcen zu überlasten oder die Akkulaufzeit erheblich zu beeinträchtigen.

Bei der Ressourcenbegrenzung geht es darum, die Menge an Systemressourcen wie CPU, Speicher und Akku zu verfolgen, die von einer Anwendung in Echtzeit verbraucht werden. Wenn vordefinierte Schwellenwerte erreicht werden, können Entwickler die Ressourcennutzung der App entsprechend drosseln. Dies kann eine Verringerung der Arbeitsbelastung der CPU oder des Arbeitsspeichers umfassen, z. B. die vorübergehende Verringerung der Framerate für grafikintensive Aufgaben oder das intelligente „Pausieren“ bestimmter App-Prozesse, wenn diese nicht aktiv zum Benutzererlebnis beitragen.

Die Hintergrundverarbeitung ist eine weitere gängige App-Drosselungsstrategie, die zur Verwaltung der Ausführung unkritischer Aufgaben eingesetzt werden kann. Durch die Verlagerung unkritischer Prozesse in den Hintergrund können Entwickler die App-Leistung und das Benutzererlebnis entlasten und gleichzeitig notwendige Vorgänge ausführen. Dadurch wird auch sichergestellt, dass kritische Aufgaben die entsprechenden Systemressourcen und Aufmerksamkeit erhalten.

Neben Ratenbegrenzung, Ressourcenbegrenzung und Hintergrundverarbeitung können Entwickler auch Techniken zur App-Drosselung basierend auf Netzwerkbedingungen oder Gerätetyp implementieren. Dies kann die selektive Drosselung bestimmter App-Funktionen oder Features beinhalten, die besonders ressourcenintensiv sind, wenn sich ein Benutzer in einem langsamen oder unzuverlässigen Netzwerk befindet oder ein Gerät mit begrenzter Rechenleistung verwendet. Durch die Berücksichtigung des Benutzerkontexts können Entwickler ein maßgeschneidertes, effizientes App-Erlebnis schaffen, das den Bedürfnissen ihrer Benutzer am besten entspricht.

Ein Hauptvorteil der AppMaster no-code Plattform ist ihre Fähigkeit, Entwicklern bei der Optimierung ihrer App-Leistung durch ihre robusten Anwendungsgenerierungsfunktionen und die Unterstützung von Best Practices bei der App-Drosselung zu helfen. AppMaster können Entwickler verschiedene Kriterien und Bedingungen visuell definieren, unter denen ihre Anwendung automatisch Drosselungsmaßnahmen umsetzen soll, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Dazu gehört unter anderem die Konfiguration von Ratenbegrenzung, Ressourcenbegrenzung und Hintergrundverarbeitung. Dadurch wird App Throttling zu einem integralen Bestandteil des Anwendungsentwicklungsprozesses und trägt dazu bei, den reibungslosen Betrieb mobiler Apps über eine Vielzahl von Benutzergeräten und Netzwerkbedingungen hinweg sicherzustellen und gleichzeitig die Ressourceneffizienz zu maximieren.

Darüber hinaus können Benutzer dank des servergesteuerten Ansatzes von AppMaster für die Entwicklung mobiler Anwendungen die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel ihrer Apps aktualisieren, ohne neue Versionen an den App Store oder Google Play senden zu müssen. Dies ermöglicht die schnelle und effiziente Bereitstellung von Leistungsoptimierungen und App-Throttling-Maßnahmen, wenn sich die Anwendung im Laufe der Zeit weiterentwickelt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass App Throttling eine wichtige Technik in der Entwicklung mobiler Apps ist, die eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung einer optimalen App-Leistung, Ressourceneffizienz und Benutzererfahrung spielt. Durch die Nutzung von App-Throttling-Strategien können Entwickler reibungslose, reaktionsfähige Anwendungen bereitstellen, die auf einer Vielzahl von Geräten effizient laufen und gleichzeitig den Batterie- und Ressourcenverbrauch minimieren. Die Unterstützung der AppMaster no-code -Plattform für Best Practices zur App-Drosselung in Kombination mit den leistungsstarken Funktionen zur App-Generierung stellt sicher, dass Entwickler leistungsstarke mobile Anwendungen erstellen können, die den unterschiedlichen Anforderungen ihrer Endbenutzer gerecht werden.